Edoardo Ponti dirige a su madre por tercera vez

Edoardo Ponti viajó hasta sus raíces en el sur de Italia para que el cine recuperara a su madre, Sophia Loren, con La vita davanti a sè (La vida por delante), el drama sobre una superviviente del Holocausto que cuida niños abandonados con el que la legendaria actriz ha regresado tras más de una década.

Es la tercera vez que el hijo dirige a su madre. Pero esta ocasión parece más especial: es el primer largometraje de Loren en más de diez años, rodado en su tierra, el sur de Italia, donde interpreta a una estricta y generosa madrastra. "Así es como yo veo a mi madre. Siempre quiero mostrar a Sophia Loren, no como la diva, sino como la actriz, la mamá y la artista que yo conozco", afirma. El hijo que tuvo Loren con el productor Carlo Ponti se deshace en halagos hacia su madre, a la disciplina que le inculcó y a un estilo artesanal de hacer cine, alejado de los "egos" y de las "superficialidades".

"Mi madre no da nada por sentado. Se acerca a cada película como si fuera la primera. No se cansa, lo da todo. Y a lo largo de los años he aprendido una lección de ella: abraza el miedo y la ansiedad, significa que te preocupas", afirma el hijo de Carlo Ponti. Loren, de 86 años y cuya última incursión en el cine hasta ahora era Nine (2009) de Rob Marshall, ha vuelto con una nueva adaptación de la novela homónima Thelife ahead (1975) de Romain Gary. En esta versión para Netflix, Loren recupera al personaje de madame Rosa, una anciana que inicia una singular amistad con un jovencísimo inmigrante senegalés (Ibrahima Gueye) que ha quedado huérfano. A diferencia de la obra original, la historia se enmarca en Bari. "Para ella era importante reencontrarse con su lengua (el napolitano), porque cuando uno habla el idioma con el que ha nacido todo cambia, las expresiones, la cara, la mirada...", explica Ponti. En un extraño año para el cine, La vita davanti a sè suena como firme candidata al Oscar que, además, cuenta con Laura Pausini a cargo de su banda sonora. Una nueva nominación para Loren pulverizaría varios récords y devolvería la atención de estos galardones al celuloide italiano.

Con más de tres décadas de éxito, a Laura Pausini le faltan pocas metas por lograr; un Oscar es una de ellas. Algo a lo que aspira con Io Sì. "La invitación de trabajar con Sophia Loren me ha dado aire, cuando recibí la propuesta no me sentía capaz de cantar, me sentía inútil", afirma. "Imagina lo que es para un italiano; es una estrella en mi país y en el mundo, pero representa algo más", explica sobre el vínculo que Loren siempre ha mantenido con el sur de Italia. Si Loren es considerada un icono del cine italiano y mundial, lo mismo pasa con Pausini en la música. Por eso, la artista grabó versiones del tema en cinco idiomas: inglés, castellano, portugués y francés, además de la versión en italiano. Esta última, en su idioma materno, es la que se presentará a los premios de la Academia de Hollywood y podría obtener una nominación al Oscar.