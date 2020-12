Muere el escritor John Le Carré a los 89 años

El legendario escritor británico John Le Carré, que se inspiró en sus propias vivencias como espía para crear algunas de las mejores obras de intriga de la literatura en el siglo XX, ha muerto a los 89 años por una neumonía, no relacionada con la covid-19, informaron hoy su familia y su agente, Jonny Geller.





