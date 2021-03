Pérez Tornero: "El cambio en RTVE es necesario, posible, y lo vamos a hacer"

madrid – El nuevo presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, afirmó ayer que el "cambio" en la Corporación pública "es posible, es necesario" y apuesta por afrontar dicha transformación en tres ámbitos principales: la relación con la ciudadanía, liderar el ámbito tecnológico y las estructuras empresariales. Concedió su primera entrevista a los programas matinales de RNE y TVE, Las mañanas de RNE y La Hora de La 1, para hablar de su cometido tras tomar posesión el viernes. "Tenemos seis años. Todos son esos cambios son posibles", aseguró.

Asimismo, puso de relieve que la Corporación es "absolutamente viable" económicamente, aunque reconoció que "puede ser mejor" y se pueden gastar y optimizar mejor los recursos, así como estudiar una mejora de los sistemas de financiación. Sobre la reunificación de sedes de Torrespaña y Prado del Rey, defendió que "no hace falta mover a nadie físicamente de ningún lugar" y añadió que "la integración puede hacerse a través de internet, a través de la nube, a través de compartir recursos".

contrato social En los estudios de RNE, entrevistado por Iñigo Alfonso, el presidente subrayó que "los medios públicos son absolutamente necesarios para hacer avanzar la democracia". También defendió la independencia y dijo que "no podemos recibir injerencias del poder político. ¿Sugerencias? Todas. Los medios públicos se deben al Parlamento". Aseguró que siente que tiene un contrato con la ciudadanía, un contrato social. "Hay que poner luces largas y plantearse qué quiere la ciudadanía y cómo podemos ofrecer el mejor servicio. Sin diferencia de edad o de origen, nuestro reto es saber qué quieren y trabajar juntos, es un trabajo cooperativo". Añadió que RTVE debe aprovechar un caudal que no tiene nadie "porque somos los más abiertos, neutrales y porque no tenemos intereses comerciales".

Ante la presión de los datos de audiencia, aseguró que "si ponemos la audiencia al servicio del consumismo y si convertimos la maximización de audiencia en el altar supremo, nos estamos equivocando. Necesitamos relevancia, que no es lo mismo que audiencia. Por esta vía. tenemos que llegar a ser un medio potente que sirva a los ciudadanos. Los medios públicos, como RTVE, son absolutamente necesarios para la democracia".

APUESTA RADICAL Pérez Tornero defendió que RTVE tiene "capacidad" para producir de forma interna, pero cree "necesario" también incorporar talento y "ser porosos con el sistema. Nosotros tenemos la obligación de producir algunos contenidos. Es inevitable. Tenemos un mandato legal, pero podemos ser porosos y captar talento", subrayó, al tiempo que matizó que, como presidente, va a apostar por la producción propia "radicalmente" y "subsidiariamente por la producción externa". Respecto a las críticas de los Consejos de Informativos por el proceso de renovación, Pérez Tornero defendió que "es un hito en Europa" y que "no hay un país europeo que tenga este consenso, por dos tercios" del Parlamento. No obstante, afirmó que si los Consejos "se preocupan" habrá que "hablar" sobre cuál es, a su juicio, el "vicio original".

En relación con los puntos que más pesaron a la hora de su elección, señaló que obtuvo una buena calificación del proyecto y se captó "la modernidad de la transformación tecnológica", el impulso de servicio público y que había una transformación de la gobernanza. "La apuesta por el consenso. No se puede hacer sectarismo dentro de una institución pública. No se puede discriminar a nadie ni por su religión, ni por sus ideas, ni por su sexo. Esto es importante. Hay que hacer un pluralismo externo e interno y defenderlo porque somos parte sustancial de la esfera pública. Yo creo que se captó eso", argumentó.