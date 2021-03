Jordi Sánchez: "Es horrible que estén todos sin la mascarilla, como si nada"

barcelona – El popular actor y dramaturgo Jordi Sánchez entiende que vivir en un escenario de pandemia "es muy complicado", pero asegura que le parece "horrible que estén todos sin la mascarilla como si no pasara nada".

Así lo indica Jordi Sánchez (Barcelona, 1964), en una entrevista con motivo de la reciente publicación de su último libro, Nadie es normal, en el que reúne historias cotidianas, reflexiones vitales y anécdotas sobre su profesión en más de cuarenta relatos.

El intérprete barcelonés recibió el alta hospitalaria el pasado 17 de marzo tras un mes y medio ingresado en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid) por covid-19, y pasar 24 días entubado y con un coma inducido durante su ingreso.

El actor se refiere al coma inducido en el que estuvo como un "horror". "Es una alucinación. Te levantas confundido. No sabes lo que ha pasado lo que no. En mi caso fue horrible porque creí que había muerto un hijo", afirma, para después añadir que "fue terrible porque hasta el segundo día" no preguntó por él ante su estado de confusión.

Asimismo, Sánchez asegura que le parece "absurdo" el tema de los negacionista de la covid-19. "No entiendo qué es exactamente lo que niegan. Yo me he cuidado, pero mira, me ha tocado", relata el coprotagonista de Bajo el mismo techo, junto a Silvia Abril.

el libro Aunque ha publicado casi una docena de obras de teatro desde que iniciara su carrera de actor, Jordi Sánchez publica ahora su segunda obra narrativa, Nadie es normal. "Es un libro que tiene 42 o 43 relatos, algunos de cinco páginas y otras de cinco líneas, en donde cuenta historias, algunas muy cercanas a mí, otras más o menos y otras que no tiene nada que ver conmigo", adelanta.