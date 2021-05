La compañía navarra Yarleku Teatro, entre las 39 que participan en Feten

Un total de 39 compañías, entre ellas la navarra Yarleku Teatro, actuarán en 88 funciones durante la trigésima edición de la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas de Gijón (Feten), que se desarrollará entre el 9 y el 14 de mayo con un formato adaptado a las condiciones sanitarias impuestas por la pandemia de la covid-19.

Yarleku Teatro estrenará en esta cita su montaje Retales. Una obra dirigida de la mano de María Frías, figura imprescindible en el mapa del titiritero español, con numerosos premios a sus espaldas. El texto original lo pone Maialen Díaz, autora del anterior espectáculo de esta compañía, La casa más pequeña. Y los dos personajes de este espectáculo vuelven a ser rencarnados por las actrices de la compañía Eva Azpilicueta y Laura Villanueva.

Feten se realizará en el formato habitual presencial, pero con aforos limitados en el interior y el mantenimiento de distancia entre el público en los espectáculos al aire libre, y también vía telemática. La organización ha dado prioridad a los productores acreditados para el acceso a los espectáculos y pondrá a disposición del público las localidades sobrantes previa solicitud en la web de la feria.

La cita mantiene su esencia y una de sus características principales es la de servir de escaparate para que los artistas puedan mostrar sus obras a los productores, afirma la directora del evento, Marián Osácar. En la trigésima edición participaran compañías de Cataluña, Asturias, Andalucía, Madrid, Valencia, Galicia, la CAV, Navarra, Castilla y León, Aragón, Cantabria, Extremadura, Baleares y Murcia. Se pondrán en escena otros cinco estrenos, además del de la compañía navarra Yarleku Teatro: Natanam, de la compañía andaluza DA.TE Danza; Fly me to the moon y Soy una nuez, de las catalanas Leandre Clown y Zum Zum Teatre; Rueda, de la madrileña Producciones Chisgarabís; y Pan, de los asturianos Teatro Plus y Olga Zeceva.