JUM!: "Nos parece perfecta la etiqueta de rock dance, nuestras canciones tienen mucho ritmo"

JUM!, banda formada por Meri Jimeno –guitarra, bajo y voz– y Javi Elizaga –aerodrums, bajo y coros– acaba de presentar Everything is only in your head (El Dromedario Records), un disco con "un punto optimista y de que pudes salir para delante", explica su vocalista. Este viernes 7 de mayo presentarán en directo su trabajo, en en el Espacio Cultural de Estella. El concierto comenzará a las 20.00 horas y las entradas tienen un precio de 8 euros.

En 2018 vio la luz su primer disco y ahora, según apuntan en la nota de prensa promocional, este segundo trabajo "da una vuelta de tuerca a su original propuesta". ¿A qué vuelta se refiere?

–No tiene nada que ver este disco con el otro: en todas las canciones hay guitarra eléctrica, sólo hay una ácustica€ También cada canción es un mundo y nos metemos en diferentes estilos. Los temas están muy trabajados y se ha dado muchas vueltas a cada uno a nivel de arreglos.

El rock dance figura en su carta de presentación, ¿se sienten cómodos con esta etiqueta?

–Sí, a mí me gusta el rock y me gusta bailar, entonces me parece perfecta. Sí que nos dice la gente que este disco es súper bailable, no desde el punto de vista como un baile electrónico, pero sí que nuestras canciones tienen mucho ritmo y dinámica.

Si algo comparte este segundo trabajo con su debut es el protagonismo que se le da a las guitarras y a la batería, dejando el bajo como apoyo. ¿Es el sello de su propuesta?

–Eso es, la base de las canciones son primero la estructura de la guitarra, sobre la que nacen los temas y la melodía de la voz y sobre eso Javi le da la vuelta a la canción y pone un ritmo diferente.

En este disco apuestan de nuevo por el inglés, pero también se hace hueco al castellano y al euskera. ¿Les apetecía hacer un hueco a sus lenguas maternas?

–Cuando empecé a componer me salía hacerlo en inglés porque me gustan muchas bandas americanas, sobre todo, y también británicas. Entonces igual, por esas influencias... Y como me gusta el idioma y el inglés me suena fonéticamente bien en el rock, me salía así. Pero ahora, por ejemplo, estas dos canciones nacieron así porque me gustaba como sonaba. Tamibén nos hace ilusión investigar en castellano y en euskera... ¿El siguiente paso cuál será? No lo sé, estamos con lo que nos va saliendo, dentro de lo que sabemos hacer.

Si repasamos las canciones, encontramos cortes como I'm not going to cry, Desaparecer, Cycle, Afraid... Y el disco se cierra con Everything is going well. ¿Ha sido este, de alguna forma, un disco de superación, de mirar hacia delante?

–Sí, esa es la idea. El disco parece triste, pero realmente tiene un punto optimista, de darle esa positividad, como el título, en que todo está en tu cabeza y si tú quieres, tú puedes salir para delante, luchar y ser positiva. Por eso termina con esa canción, para darle esa positividad a todo el mensaje.

De cara al directo, ¿cómo se ha adaptado el formato a estos conciertos de nueva normalidad, en los que el público permanece sentado?

–En pandemia ya hemos tocado porque el año pasado hicimos un par de bolos en verano y en sitios sentados, la gente con mascarilla... Se hace muy raro estar tocando y tener la gente así, que no sabes si está disfrutando o no... Es una sensación muy rara, pero ya sabemos en ese sentido qué nos espera. Es verdad que nuestro proyecto es muy de sitios sentados, porque a pesar de que estas canciones son muy bailonguis, también tenemos esta imagen muy visual, con Javi a la batería, y a la vez las canciones son muy de meterse en ellas... Entonces es fácil de verlo en estos espacios y funciona bien, creemos.