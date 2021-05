Estrenan 'Rojo y negro', cinta "maldita" prohibida por Franco

La película Rojo y negro, dirigida por el falangista Carlos Arévalo en 1942 y considerada una cinta "maldita" al ser prohibida por Franco y todas sus copias secuestradas, verá este viernes la luz en una versión restaurada en HD en la plataforma FlixOlé. Considerada una de las mejores películas de los años cuarenta, desapareció tras un brevísimo paso por los cines, de donde fue inmediatamente retirada, y fue redescubierta en los años noventa.

Cuenta los días previos y las primeras contiendas de la Guerra Civil mediante una pareja de novios: ella es falangista y él, militante comunista. Los protagonistas son Ismael Merlo y la donostiarra Conchita Montenegro, en una de las pocas producciones españolas en las que participó la gran actriz –casada con Leslie Howard– que llegó a compartir cámara junto a Buster Keaton en Hollywood.

La cinta no escatimaba críticas al bando republicano, como tampoco a las checas ni a la crueldad de sus carceleros; sin embargo, al final mostraba el arrepentimiento del militante comunista en algo parecido a una apuesta por la reconciliación de ambos bandos, un mensaje que el franquismo no podía permitir. Por eso, apenas cumplidas unas semanas de su exitoso estreno, fue prohibida y sus copias secuestradas. No quedó ni rastro de ella, convirtiéndose en uno de los títulos más buscados por los aficionados. Su director, Carlos Arévalo, fue condenado al ostracismo y vio cómo sus proyectos recibían cada vez más trabas por parte de la censura y la administración, obligándole a abandonar el cine durante 12 años.

La película pasó a convertirse en un secreto hasta los años noventa, cuando fue recuperada por la Filmoteca Española. Consiguió entonces el elogio crítico y académico, y se convirtió en un clásico indiscutible a pesar de su cuestionable carga ideológica. Sin embargo, fuera de proyecciones en filmotecas y centros culturales, la película ha sido vista pocas veces y es una joya poco conocida.