La Comic-Con de San Diego regresa con una edición digital y algo descafeinada

La Comic-Con, el evento de cultura pop más importante del mundo, regresa esta semana con una nueva edición virtual y gratuita que aparece marcada por algunas ausencias muy importantes. Del viernes al domingo, la Comic-Con, que en los últimos años reunió en San Diego (EEUU) a unas 130.000 personas, organizará su segundo evento virtual consecutivo, ya que la convención de 2020 también fue digital por culpa de la pandemia.

Los responsables de la Comic-Con anunciaron el pasado marzo que en julio de 2021 no regresaría la feria como tal al Centro de Convenciones de San Diego, pero apuntaron a 2022 como el año en el que los miles de fans del cine, la televisión, los videojuegos y los cómics podrán volver a encontrarse en esta monumental celebración de la cultura pop.

En cualquier caso, la Comic-Con virtual de este fin de semana se presenta algo descafeinada por la ausencia de gigantes como Marvel, que se saltará el evento y que no desvelará nada de películas inminentes como Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings o Eternals. Tampoco estará Warner Bros. con DC Comics pese a que podría haber aprovechado la plataforma de la Comic-Con para impulsar el estreno el 6 de agosto de la nueva The Suicide Squad de James Gunn. Otra ausencia notable es la de Star Wars, que no ha preparado ninguna presentación de sus películas o series pero que, al menos, sí ha organizado algún acto de carácter secundario relacionado, por ejemplo, con sus colecciones de libros.

Quienes no se perderán esta cita anual serán Snake Eyes, Star Trek, Masters of the Universe, The Walking Dead, Netflix o Doctor Who, entre otros.