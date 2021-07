CONCIERTO DE MÄBU Y XOEL LÓPEZ

Fecha: 21/06/2021 Lugar: Ciudadela Incidencias: Muy buena entrada, prácticamente lleno (sobre todo, durante el concierto de Xoel). Conciertos enmarcados dentro de la programación del Turmalina Fest, que seguirá programando actuaciones durante la temporada 2021 y 2022.

Había ganas de disfrutar, al fin, del Turmalina Festival. El plan era inmejorable: sol, buen tiempo, vino navarro y, por supuesto, la mejor música sonando en el escenario de la Ciudadela. Sin embargo, la mala suerte parece perseguir a este festival en forma de inclemencias meteorológicas. Recordemos la edición de 2018, que tuvo que suspenderse a causa de la lluvia, o la de este mismo año, inicialmente prevista para primeros de junio y aplazada por las malas previsiones climatológicas hasta el 21 de julio; en la nueva fecha, el cartel iba a estar formado por Xoel López y Novedades Carminha, pero este último grupo causó baja a última hora ya que uno de sus miembros se contagió de coronavirus, así que el combo fue sustituido por Mäbu. Y esta vez fue la definitiva, porque todo salió a pedir de boca.

La primera banda en actuar fue Mäbu. El trío, original de Bilbao aunque afincado desde hace tiempo en Madrid, se encuentra inmerso en la composición de su nuevo disco, un trabajo que girará alrededor de cuatro conceptos, uno por cada estación del año. Definieron su música como un conjunto de canciones tristes cantadas con alegría y, efectivamente, un velo de melancolía cae sobre gran parte de su repertorio, aunque esto no impide que, al final, la esperanza se acabe filtrando entre sus letras y melodías. Buen ejemplo de ello fue Utopía, canción que estrenaron el 20 de marzo de 2020, esto es, en el inicio del confinamiento. En una situación como aquella, la música demostró ser un antídoto infalible para el alma y nos ofreció luz, porque, como reza su letra, "pero siempre podría ser peor, siempre podríamos dejar de ver la luz". Tras una primera parte más calmada, en el último tramo ofrecieron los temas más animados, causando finalmente una muy buena impresión en el público. Los mejores momentos: Los viajes de Sam y Piel (versión de Sergio y Estíbaliz).

A las nueve y media de la noche, con las últimas luces del atardecer y el calor dando algo de tregua, salió Xoel López y su banda. El gallego presentaba su nuevo álbum, Si mi rayo te alcanzara, y lo hacía en formato de sexteto. El público le tenía ganas a Xoel y, en cuanto comenzó a escucharse el Here comes the sun de la sintonía, toda la Ciudadela se puso a dar palmas. Sobre las tablas, Xoel demostró que es uno de los mejores compositores nacionales de los últimos lustros, dueño de un repertorio difícilmente igualable. Obviamente, se centró en las canciones de su último álbum (El destello, Vampiro blanco, Pez globo...). Rescató la rotunda Todo lo que merezcas, que hacía mucho que no tocaba, y se mostró muy seguro al interpretar él solo a guitarra y voz Joana. En otros momentos canto a dúo con dos chicas de su banda: con Ede, Alma de oro y Quemas (reinterpretación con aromas flamencos del clásico de Deluxe), y con Teyou, Catarata. Excelente concierto, con tiempo para deleitarse con las melodías y también para bailar sin levantarse de la silla. Sobresaliente, como siempre, Xoel López.