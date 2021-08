La actriz María Castro rueda 'Mamá está en las redes' en Mutilva

La localidad de Mutilva está siendo estos días escenario del rodaje de la película Mamá está en las redes. La directora de este filme, producido por Tornasol, es Daniela Fejerman.

Durante el día de hoy, la grabación ha causado diferentes cortes de circulación en la calle Eguzki al llevarse a cabo el rodaje de diversas escenas en el exterior, pero también en una vivienda particular. Según se puede apreciar en la fotografía que acompaña a este texto, la actriz María Castro, conocida por su participación en otros proyectos como Sin tetas no hay paraíso, ha sido una de las protagonistas en la jornada de hoy. Aunque por el momento no se conozcan más detalles, la distribuidora ofrecerá nuevos datos sobre este proyecto próximamente.