Jennifer Hudson revive a Aretha Franklin

los ángeles – Jennifer Hudson reinó el domingo en el estreno mundial de Respect, la cinta biográfica sobre la legendaria Aretha Franklin. Hudson, ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto por Dreamgirls (2006), brilló ante los fotógrafos en el Regency Village Theatre de Los Ángeles con un espectacular vestido morado coronado con una larga cola. La actriz estuvo acompañada en la antesala de la premiere por Liesl Tommy, la realizadora, que con esta película debuta como directora de un largometraje. Hudson interpreta a Aretha Franklin en la cinta que se estrenará en los cines de Estados Unidos el viernes. Forest Whitaker, Marlon Wayans, Audra McDonald, Marc Maron y Tituss Burgess también aparecen en el reparto. El lanzamiento de Respect coincidirá prácticamente con el tercer aniversario del fallecimiento de la reina del soul, que murió en Detroit el 16 de agosto de 2018 a los 76 años. Nacida en 1942 en Memphis, Franklin se convirtió en una estrella del soul en los años sesenta y fue un emblema de las reivindicaciones feministas y raciales en todo el país. Su extraordinaria carrera incluyó clásicos como Respect, Think o Chain of Fools. Esta película no es la única obra audiovisual reciente que ha recordado en la pantalla su vida. La actriz Cynthia Erivo encarnó este año a la cantante en la tercera temporada de la serie antológica (producciones televisivas de ficción cuyas temporadas son independientes y autoconclusivas) Genius.