Sabicas tendrá su propio monumento en Pamplona

El guitarrista navarro Agustín Castellón Campos Sabicas (Pamplona, 1912 - Nueva York, 1990) tendrá su propio monumento y espacio en Pamplona, su ciudad natal. "Igual que Sarasate tiene su panteón y monumento, la ciudad le debe a Sabicas ese reconocimiento, su momento y espacio", ha apuntado la concejala delegada de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona, María García-Barberena, en una rueda de prensa con motivo del balance de la octava edición del Flamenco On Fire.

Según ha explicado García-Barberena, "es una idea que hemos hablado muchas veces con la asociación Gaz Kalo y Casa Sabicas" y actualmente se encuentran perfilándola, ya que si bien "no está todavía totalemente articulada, la intención está ahí" y van a trabajarla. Durante el Flamenco On Fire, artistas como Pepe Habichuela se lamentaron de que el guitarrista pamplonés no contase con un reconocimiento como tal en la que fue su ciudad natal.