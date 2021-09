Tonino Carotone: "Después de dos años de secano, ya había ganas de fiesta"

Antonio de la Cuesta, más conocido como Tonino Carotone, está de vuelta en los escenarios. Después de dos años "de mierda", como él califica, ha cogido de nuevo el micrófono para embarcarse en una gira más intimista de lo que acostumbra a mostrar, en la que sobre el escenario están él y un pianista, nada más. "Uno aprende a disfrutar de la calma", justifica. Este sábado llega a Pamplona con un concierto en el que, además de Carlos Arriazu al piano, contará con la Txaranga Mutil Gazteak. La cita tendrá lugar en la Ciudadela a partir de las 20.50 horas y está enmarcada en el Navarra Band Festival, que ese mismo día acogerá también las actuaciones de Micaela Chalmeta y Balkan Paradise Orchestra sobre el mismo escenario –la apertura de puertas será a las 19.00 horas y el resto de conciertos serán antes y después del de Carotone–. "Va a ser una fiesta", asegura el músico, nacido en Burgos pero criado en Pamplona.

Tonino Carotone llevaba ya mucho tiempo sin aparecer por los escenarios navarros, aunque a decir verdad, "ni por los de aquí, ni por los de allá", porque como él dice, han sido dos años de completo "secano". En primavera volvió a ofrecer conciertos con la gira Piano Piano, más intimista de los conciertos a los que acostumbran sus seguidores. Y aunque dice que "ya habrá tiempo" para venir a Pamplona con este formato, el del sábado será un concierto como los de antes, "con mucha fiesta". "Va a ser muy interesante porque habrá sobre el escenario un montón de músicos buenísimos y es un lujo, algo muy divertido y con un punto especial muy particular", señala el músico, que admite que tenía ganas "de volver" a tocar en la tierra que le vio crecer y hacerlo así, además, "es todo un lujo".

En estos dos años en los que se le ha perdido un poco la pista, dice, lo ha pasado "mal". "Me cogí el coronavirus dos veces, y encima entré en una depresión enorme", dice, para añadir: "Es difícil mirar hacia delante y ver el futuro tal y como estaban las cosas; y siguen estándo ahí ahí, pero era un asco, qué te voy a contar". En cualquier caso, este tiempo ha servido para que sus seguidores más fieles tengan todavía más ganas de ese esperado nuevo trabajo que Tonino Carotone lleva tiempo anunciando que publicará. Ahora, por fin, parece que se va a hacer realidad. "Tengo dos discos para sacar y hay que esperar al momento preciso para hacerlo, pero parece que ahora se empiezan a mover de nuevo los festivales y demás, parece que vuelve el color", anuncia. Sobre los mismos, adelanta que seguirán "en el mismo rollo de siempre", aunque añadirá algo de swing "en uno de los discos que será homenaje a un cantante italiano", mientras que el segundo estará lleno de "colaboraciones con otros artistas".

De hecho, uno de estos discos que pretende publicar en un tiempo relativamente corto estaba previsto que se publicase el 3 de marzo del año pasado en Milán. "Pero llegó todo el pandemiazo e imagínate, se te va toda la ilusión a la mierda, es una frustración muy grande, pero la vida es así, es un mondo difficile", dice. Aún así, se muestra con ganas de que estos trabajos, que se ha tomado "con calma", puedan ser escuchados. Una de las canciones que se podrán disfrutar es No dollar, la cual ya se puede está disponible en todas las plataformas digitales. Este adelanto es, además, la primera incursión del artista en el inglés. "Lo más difícil es saber qué estás cantando y el sentido justo de lo que dices, pero así se aprende; así aprendí italiano y griego, y aunque siempre he sido bastante reticente hacia el inglés, hay un momento para todo y me he divertido mucho, la verdad".

Por el momento, el artista tiene la mirada puesta en el concierto de este sábado en la Ciudadela. "Había ya ganas de fiesta", concluye.