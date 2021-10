Suspendidos los pliegos de contratación del Teatro Gayarre

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra ha suspendido el pliego de condiciones para la contratación de técnicos de sonido, audiovisuales, maquinistas, técnicos de iluminación, de vestuario y sastrería, auxiliares, de mantenimiento y técnicos especialistas del Teatro Gayarrea atendiendo a una impugnación de LAB.

Según dice este sindicato en un comunicado, LAB insta al Gayarre a escuchar a los trabajadores y atender las necesidades específicas del sector.

Y añade que el pasado 17 de septiembre se publicó el pliego de condiciones para la adjudicación de la empresa que gestiona el servicio audiovisual e iluminación en el Teatro Gayarre y la lista de trabajadores a subrogar era "inexacta y anacrónica, ya que no concuerda con la realidad actual".

Esto supone que "no se corresponde con quienes vienen realizando la actividad a día de hoy, ni se corresponde con sus jornadas laborales", precisa el sindicato, y agrega que de hecho "hay personas que trabajan habitualmente en Gayarre y no salen en la lista a subrogar, y otras que aparecen con míseras jornadas de 15%, 12% e incluso del 5%, que tampoco se corresponden con la realidad".

Para LAB, "este es un sector muy peculiar dada su alta flexibilidad y temporalidad laboral", con jornadas que "no son uniformes", sino que se prestan "en función de las necesidades de cada evento", que no necesita siempre el mismo número de técnicos, cuya jornada no viene dada por las horas facturadas del cliente sino por las trabajadas y las horas de compensación por pasarse de la jornada diaria.

"Estamos ante un sector que llega a trabajar 12 ó incluso 15 horas diarias seguidas, desde el comienzo del montaje hasta, al terminar un evento, recoger todo el material", precisa, y agrega que esto pone de relieve "las peculiaridades" del sector que la ley de Contratación Pública de Navarra "no contempla ni bien ni justamente", por lo que en LAB "preocupa la inseguridad e incompatibilidad horaria" que se puede generar en los actuales trabajadores si pasan a formar parte de dos empresas diferentes tras la subrogación.

De ahí, subraya, los "continuos intentos para acordar una lista de subrogación que garantice unas condiciones dignas y se ajuste a la realidad laboral actual" que no ha sido posible porque el Teatro Gayuarre "no ha escuchado" a los trabajadores y "se ha dedicado a presionar a la empresa para presentar una lista de subrogación incierta".

Ahora, suspendidos los pliegos, el sindicato, insta a Gayarre "a escuchar a los y las trabajadoras y a atender las necesidades específicas del sector, ya que está en juego el futuro laboral de los y las trabajadoras que hacen posibles los eventos que se exponen en este emblemático teatro".