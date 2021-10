Arte que se ve y se escucha

La exposición 'Audiovisiones' ofrece en la Sala de Armas de la Ciudadela una mirada al mundo contemporáneo hibridando técnicas, formatos y lenguajes expresivos. Arte que despierta sentidos.



Quien se adentre en la primera planta de la Sala de Armas de la Ciudadela, comprobará que la música y los sonidos se ven, y las imágenes se escuchan. Es la propuesta que hace a los espectadores-activos la exposición Audiovisiones, visitable hasta el próximo 13 de febrero.

Una mirada al mundo contemporáneo que hibrida técnicas, formatos y lenguajes expresivos en un interesante recorrido a través de 27 obras de 28 artistas que despierta sentidos. La muestra, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Pamplona y la Asociación 9915 de Coleccionistas de Arte Contemporáneo de España, pone el foco en la confluencia entre las dimensiones visual y sonora, los dos grandes vectores que condicionan la percepción humana del mundo, a través de obras audiovisuales e instalaciones de creadores de muy diversas partes del mundo, entre ellos el pamplonés Fermín Jiménez Landa. Las piezas proceden de un buen número de colecciones, entre ellas la Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona, de la que están presentes siete obras.

La concejala delegada de Cultura e Igualdad, María García-Barberena, ha presentado el proyecto junto a Jaime Sordo, presidente de la Asociación 9915, y Alicia Ventura, comisaria de la exposición, cuyas piezas reflejan artísticamente preocupaciones y contradicciones propias de la contemporaneidad: desde la inteligencia artificial y los autómatas al terrorismo global, pasando por los estereotipos de género, el vertiginoso ritmo de la vida actual, el contraste entre medio urbano y medio rural, o el papel del arte en el reflejo o la definición de la identidad.

SINESTESIA PARA CONECTARNOS

Tanto Jaime Sordo como Alicia Ventura coincidieron en destacar en la presentación la "importancia que cobran las colaboraciones público-privadas en el arte, especialmente desde la crisis que arrastramos desde el año 2008".

"Gracias a proyectos como éste, sale a la luz el valor social y colectivo de las obras de arte, que de otro modo, raptadas en casa de los coleccionistas, no tienen sentido", afirmó Sordo. El presidente de la Asociación 9915 de Coleccionistas de Arte de España apuntó en este sentido que los coleccionistas "somos meros portadores" en esta exposición en la que la comisaria ha trabajado con total libertad para materializar con "el resultado soñado" un proyecto "tremendamente complejo, porque trabajar con las nuevas tecnologías, la creación industrial o la digitalización del sonido no es nada fácil, no tiene nada que ver con colgar cuadros", dijo.

Alicia Ventura, música además de comisaria de arte, subrayó que "igual que la música comunica, el arte también. Y si hay gente que puede entrar en el mundo del arte porque le gusta escuchar un concierto, que venga aquí, porque escuchará una exposición", invitó la comisaria de Audiovisiones, una muestra en la que, dijo, "el arte se escucha y la música se ve". En la que "hemos conseguido que lo que se vea sea tan impactante que no necesite de sonido, y que lo que se escuche sea tan impactante que no necesite de imagen", aunque ambos elementos se mezclan continuamente en el recorrido, en el que la sinestesia entre lo que se ve y lo que se escucha crea redes y conexiones sugerentes que desembocan en nuevos discursos, además de en sensaciones, emociones y pensamientos.

En opinión de Ventura, "la sinestesia se estudia muy poco en las escuelas, y si fuéramos un poco más sinestésicos, estoy segura de que el mundo iría mucho mejor". La comisaria destacó la "gran labor" del equipo que ha llevado a cabo el montaje complejo de esta exposición, de la que subrayó su "carácter educativo", que espera que atraiga a alumnos y alumnas de muchos colegios navarros.

RECORRIDO INTERACTIVO

Un paisaje sonoro de piedras de carbón que invitan a ser tocadas por el espectador y con las que se generan diferentes notas musicales y sonidos; botijos de cerámica sobre arena en una instalación que es en sí misma instrumento de percusión; un impactante vídeo como metáfora de las prisas con las que recorremos museos como El Prado; un concierto generado en pleno confinamiento para 2.400 plantas como único público-espectador y dispuesto a escuchar.

También, labios que recitan a través de voces en off de 29 mujeres escritos de poetisas que se suicidaron; el aplastante sonido del silencio; el sentimental relato del mundo de una madre a su hija; esculturas audiovisuales que abordan la influencia de la tecnología actual en nuestros hábitos y estados de ánimo; un evocador paseo dirigido de las nubes; una oda al lenguaje con el que se comunican pastores y cabras; instalaciones que son pura poesía visual sobre la libertad o vídeos tan evocadores como el del navarro Fermín Jiménez Landa (Pamplona, 1979) Todo es imposible 43 (2007), en el que el artista indaga en la fisicidad, el peso y la gravedad de objetos cotidianos que, dotados de connotaciones humanísticas, caen una y otra vez en un bucle sin fin.

De todo ello y más encontrará el visitante que recorra Audiovisiones con disposición a dejarse estimular; a escuchar con los ojos y ver con los oídos y la mente.

DETALLES

Artistas: Alegría y Piñero, Eugenio Ampudia, Manu Arregui, Jaime de la Jara, Juan del Junco, Karin Dolk, Nezaket Ekizi, Pep Fajardo, Fiumfoto, Paco Guillén, Cao Guimaraes, Fermín Jiménez Landa, Glenda León, Ignacio Llamas, Mario M. Martínez, Begoña Montalbán, Coco Moya e Iván Cebrián, Ángel Núñez, Jacco Oliver, Sergio Prego, Samuel Ortí y Nelo Vinuesa, Eder Santos, Karina Skvirsky y Tim White-Sobieski.

Colecciones: Entre las colecciones presentes en Audiovisiones, además de la de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona, hay obra de particulares y de Colección DKV, Colección Francisco Cantos, Colección Los Bragales, Colección Alicia Aza, Colección Navacerrada, Colección José María Lafuente Balle y Colección Valzuela.

Lugar: 1ª Planta de la Sala de Armas de la Ciudadela.

Fechas: Inaugurada este jueves, la exposición permanecerá visitable hasta el 13 de febrero.