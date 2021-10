'Mis miedos favoritos', en el Teatro Gayarre

'La compañía navarra Producciones Maestras presenta este sábado en el Teatro Gayarre 'Mis miedos favoritos'. Una obra familiar que busca abordar los miedos de la infancia a través del diálogo entre mayores y pequeños.

Existen tantas preguntas sobre el miedo que ya era hora que alguien se pusiera a investigar sobre ello. ¿Qué son los miedos en realidad? ¿Por qué aparecen? Estos son algunos de los enigmas que intentan descifrar los profesores Von Simon (Ángel García Moneo) y Von Soria (Xabier Artieda) en la obra de teatro Mis miedos favoritos, dirigida por la dramaturga Ana Maestrojuán y que se podrá disfrutar el 30 de octubre en el Teatro Gayarre. Ellos son los encargados de descubrir la fórmula del miedo para intentar luchar contra él.

Mientras los profesores, metidos en su papel, explicaban las fórmulas matemáticas para resolver tan complicada cuestión, la directora explicaba que la obra habla de miedos que aparecen en la infancia y que, muchas veces, se arrastran hasta la edad adulta. "Consiste en tratarlos de una forma lúdica, didáctica y amable, de alguna forma para que los más pequeños vean que esos miedos también los tienen los demás". La idea es hablar del miedo, normalizarlo y entender que siempre va a estar ahí, por lo que hay que aprender a vivir con él.

El espectáculo está dedicado al público familiar, y trata de hacer entender a los niños que la mejor forma de luchar contra el miedo es comprenderlo y entender en qué consiste. De alguna forma, se trata de perder el miedo al miedo. Los actores destacaban el diálogo entre el adulto y el niño que surge después de ver la obra, la importancia de hablar sobre lo que nos preocupa: el "a mí también me ha pasado" ayuda a entendernos mejor, aseguraban. Es una oportunidad de establecer una conversación. Desde el plano personal, también hicieron referencia a la propia búsqueda de los miedos. "Ha sido una búsqueda de los miedos, una forma interesante de tratar el tema, porque tambien incide la parte familiar y personal de cada uno", apuntaba García Moneo.

escena visual YMUSICAL En la parte de la identidad visual, la confección de los personajes ha corrido a cargo de la figurinista Edurne Ibáñez, que ha encontrado el desafío de proyectar sensaciones y emociones en los disfraces de los protagonistas. El propio vestuario, que ha sido elaborado con algunos materiales reciclados (por ejemplo, 2.500 bridas), también tiene una evolución a lo largo de la obra, al igual que los miedos. Comienza con elementos más órganicos y termina con disfraces más bien plásticos, haciendo uso de juegos de luces y sombras en el escenario.

En la parte musical, el compositor Gorka Pastor ha sido el encargado de crear los cuatro temas que suenan durante los los 60 minutos de duración de Mis miedos favoritos. "He ido compiendo las canciones a raíz de los textos que escribía Ana. Es un ejercicio que no es sencillo, pero lo lees y te imaginas qué tiene que sonar en la obra", explicaba. La banda sonora está inspirada en las películas Delicatessen y Pesadilla antes de Navidad, explicaba ayer en rueda de prensa el propio autor. Además, está formada por una gran cantidad de elementos sonoros como el piccolo, fagot, flauta, tuba, clarinete y también de piano y guitarra: "Cada canción tiene su estilo y su carácter y las cuatro tienen una coherencia como conjunto. Me ha gustado mucho el resultado final", decía.

la obra La directora de la compañía Producciones Maestras contaba que en cada obra se busca algo diferente, pues cada una tiene su estilo cerrado, siendo esta "algo arriesgado y de calidad". Para crearla, han contado con la ayuda de una terapeuta, que les ha asesorado a la hora de tratar el tema del miedo y la infancia desde el mayor rigor posible.

Aunque en la obra solo se traten cuatro miedos, entre ellos el miedo a la oscuridad, son temores universales, que seguramente todos hayamos vivido alguna vez en nuestras vidas. "Quien lo vea se va a sentir identificado", aseguraba la directora.

¿Serán capaces de conocer la fórmula del miedo? ¿Qué compuestos químicos harán falta para descubrirlo? Von Soria y Von Simon serán los encargados de dar a conocer, el próximo 30 de octubre, la fórmula que genera el temor y otras mutaciones.

el estreno

¿Cuándo? La obra tendrá lugar este sábado 30 de octubre a las 18.00 horas

¿Dónde? en el Teatro Gayarre

¿Cuánto? en tienen un precio de 4 a 8 euros

en cortoActores: Ángel García Moneo y Xabier Artieda.

Dramaturgia y dirección: Ana Maestrojuán

Figurinista: Ángel García Moneo y Xabier Artieda.

Composición: Gorka Pastor

AEscenografía: Koldo Taínta, Edurne Ibáñez

Producción: Ángel García Moneo