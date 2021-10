'La fortuna' encontró a Amenábar

Desde mañana la serie, protagonizada por Álvaro Mel y Ana Polvorosa estará completa bajo demanda

alejandro Amenábar ha conseguido llegar a los espectadores con su primer trabajo televisivo, La fortuna. Estrenada el 30 de septiembre en Movistar+ y que a partir de mañana se puede ver completa bajo demanda. El director de Tesis, Mar adentro, Los otros o Miantras dure la guerra, entre otras películas nunca había probado a hacer una serie. "Hacer este trabajo ha sido la manera perfecta de emprender otro camino, de romper con un proyecto tan sesudo como había sido la película sobre Unamuno"

Considera que este proyecto, que fue presentado en Zinemaldia, es uno de los más lúdicos que ha realizado Amenábar. Su intención era dejar a los espectador con una "sonrisa en los labios". La serie llegará a EE UU el próximo invierno a través de AMC+ así como a Latinoamérica y el Caribe, a través de AMC, a principios de 2022. La idea es que esta historia de aventuras de despacho, como dice su director, recorra el mercado internacional de distribución de ficción.

Alejandro Amenábar ha estado durantes dos años al frente de este ambicioso proyecto internacional protagonizado por Álvaro Mel, como el joven diplomático Álex Ventura, y Ana Polvorosa, en el papel de Lucía, su compañera de trabajo y aventuras. Cuenta además en su reparto con reconocidos rostros populares del cine y la ficción norteamericana como Stanley Tucci, en el papel del cazatesoros Frank Wild; Clarke Peters, como el abogado Jonas Pierce y T´Nia Miller, como la abogada Susan McLean. El elenco principal se completa con Karra Elejalde, Manolo Solo, Blanca Portillo o Pedro Casablanc, entre otros.

cazatesoros Álex Ventura, un joven e inexperto diplomático, se ve convertido sin proponérselo en el líder de una misión que pondrá a prueba todas sus convicciones: recuperar el tesoro submarino robado por Frank Wild, un aventurero que recorre el mundo saqueando el patrimonio común de las profundidades del mar. Conformando un singular equipo con Lucía, una funcionaria de armas tomar, y Jonas Pierce, un brillante abogado norteamericano apasionado por las viejas historias de piratas, Álex emprenderá la aventura de su vida, descubriendo la importancia del amor, la amistad y el compromiso con aquello en lo que uno cree.

Amenábar reconoce que lo que a él le gusta ver y realizar son largometrajes largos y que es por ello que sus ambiciones creativos han girado alrededor del cine: "La cuestión de los formatos me es absolutamente indiferente. Es cierto que hasta ahora lo que he hecho han sido películas, y lo que me gusta disfrutar como espectador son experiencias de dos horas, pero cuando cayó en mis manos el cómic de Paco Roca y Guillermo Corral, el coguionista Alejandro Hernández y yo decidimos ver a dónde nos llevaba. Primero pensamos que nos saldría una miniserie de dos episodios, después de tres, y cuando nos quisimos dar cuenta ya estábamos embarcados en un proyecto de seis capítulos", ha asegurado.

Proyección abierta al mundo Le gusta también tener una visión internacional de sus proyectos y abrirse a producciones realizadas en otros países: "Los otros fue la película que me puso en contacto con el cine americano, más concretamente con el de Hollywood. Fue una aventura tremenda, la más compleja por todos los saltos cualitativos que suponía para mí. Hay que tener en cuenta lo que era rodar con una estrella mundial, Nicole Kidman, y hacerlo con niños también fue una novedad importante. Veinte años después puedo decir que fue una aventura compleja que salió bien". Este año también ha celebrado un aniversario redonde, el cuarto de siglo de su primera película, su primera aventura cinematográfica cuando era estudiante universitario, Tesis.

acompañamiento sonoro También a partir de mañana va a estar a disposición de los abonados de Movistar+ La fortuna - El Podcast. Es una producción concebida como una expansión del universo de la historia audiovisual de Amenábar. El periodista Arturo Lezcano dirige esta serie sonora, de género documental, que consta de seis episodios de media hora de duración. Es un trabajo de investigación que romperá los mitos románticos sobre el mundo de los piratas.

Los piratas del Siglo XXI no llevan parches en el ojo ni patas de palo, sino trajes caros, cotizan en bolsa y se codean con lo más granado de la sociedad. Al igual que en la serie de ficción La fortuna contra ellos no batallan ya cañoneros ni fragatas, sino pequeños funcionarios, diplomáticos, policías, marinos jubilados o abogados que luchan en los tribunales contra los poderosos bufetes e intereses que les representan frente una cierta desidia del Estado. "En este podcast documental partimos de algunos de los hechos que inspiraron la historia de la serie de Amenábar para enlazar en una trepidante serie de investigación periodística en seis capítulos de media hora de duración. La verdadera historia del expolio de arte", señala Arturo Lazkano.

El documento sonoro va a partir de lo que se esconde a través de los nuevos piratas: los oyentes podrán disfrutar con los siguientes títulos: El mapa del tesoro; Hay más oro en la bahía de Cádiz que en el Banco de España; La España vaciada de tesoros; ¿Es más fácil a atrapar a un narco que a un traficante de arte?; La descolonización del artes y El submundo digital, el nuevo tráfico de antigüedades.

