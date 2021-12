"El animalismo sigue con su hoja de ruta para prohibir la caza y la pesca"

Pamplona – Aprovechando el periodo de navidad, cuando los ciudadanos están más relajados por las fiestas, los animalistas de Unidas Podemos que forman parte del Gobierno español a través del Ministerio de Asuntos sociales y Agenda 2030 y de la Dirección General de Derechos de los Animales dirigida por el animalista Sergio Antonio García Torres, siguen la hoja de ruta que llevan tiempo diseñando en contra del mundo rural, los cazadores y pescadores, sometiendo antes de fin de año a información pública la preceptiva consulta previa acerca la reforma que pretenden implantar de la Legislación Penal en materia de maltrato animal, cuyo plazo finaliza el 15 de enero de 2022, cuyas alegaciones se pueden presentar a través del siguiente buzón de correo electrónico consultasdgda@mdsociales2030.gob.es

El partido que promueve todas estas modificaciones legales es UNIDAS PODEMOS, el cual anteriormente se ha manifestado en contra de la caza y la pesca, y si bien el PSOE en el mes de noviembre de este año, a través del Ministerio de Agricultura, informó que mantenía paralizada una de las propuestas estrella de la ministra navarra Ione Belarra, la Ley de Protección Animal, la realidad es que por las presiones de quienes mantienen el Gobierno de Pedro Sanchez siguen dando los pasos para su implantación.

La propuesta no deja claro que sea o no para todo tipo de animales. Salvo que la presión del mundo rural no lo impida, la reforma que se pretende aprobar no solo va a elevar las penas por todo tipo de maltrato animal hasta los dos años y medio de prisión, sino que, al no dejar claro que sea para todo tipo de animales, se pretende con ello que se incluya la fauna cinegética salvaje, lo que conllevaría la prohibición de la caza y la pesca.

Manifestación de Alma Rural en Madrid el 23 de enero. Dado que la totalidad del mundo rural está radicalmente en contra, más de 1.000 agrupaciones de este ámbito han iniciado una serie de actuaciones en defensa del sector, cuya primera escala va a ser la macromanifestacion que ALMA RURAL ha convocado en Madrid para el domingo 23 de enero, la cual está previsto que sea multitudinaria, y a la que están convocados agricultores, ganaderos, cazadores, pescadores, y resto de todo el mundo rural.

Por si hay alguien que todavía no se ha dado cuenta, la hoja de ruta en contra del rural, la caza y la pesca, está muy clara. A día de hoy, nos encontramos que hace casi 3 meses que el Gobierno aprobó el anteproyecto de la Ley de Protección de los animales, el cual incluye unos cambios muy significativos en contra de la caza, como es lo que afecta a los perros de caza, cuya cría se ha llevado a cabo desde tiempo inmemorial por los propios cazadores, pretendiéndose por parte de los animalistas el que se prohíba a hacerlo a los particulares, obligando a castrarlos, argumentando para exponer tal falacia que este es uno de los motivos al alto número de animales abandonados en España y que los cazadores ahorcan a los galgos, cuando está demostrado que no es cierto.

Problemas que se argumenta que se pretende solucionar. Si bien en el texto de la Consulta Previa sobre la citada reforma de la legislación penal en materia de maltrato animal se hace constar que lo que se pretende con estas modificaciones "es acabar con la sensación de impunidad a su entender generalizada contra el maltrato animal", haciendo para ello mención a un caso excepcional y execrable a ojos de todos como fue el "caso Timple", lo cierto es que lo que se quiere hacer ver a la sociedad, que esto es algo habitual, cuando únicamente se trata de casos excepcionales.

En opinión de Adecana en el fondo lo que se busca con todos estos cambios legislativos es reformar el estatuto jurídico de los animales, tanto en la legislación civil, como la penal, pretendiendo "humanizarlos", con derechos lo más parecidos a los de los humanos, y dado que desde el sector animalista del Gobierno español lo que se pretende es que no solo sea aplicable a los animales domésticos, sino también a los salvajes, en el fondo lo que se pretende es acabar con la caza y la pesca, y esto es algo que no se puede permitir y es inconstitucional.

Desde las asociaciones ecologistas y animalistas se propone la reforma de los artículos 337 y 337 bis del Código Penal, solicitando que se amplíe el ámbito de animales protegidos por esta legislación a los animales silvestres y salvajes (al menos los vertebrados), aumentando las penas, multas e inhabilitaciones para que sus autores ingresen efectivamente en prisión, pretendiendo con ello que sea aplicable a los cazadores y pescadores a quienes consideran unos "asesinos de animales", cuando la caza y la pesca ejercitadas de forma correcta y respetuosa con el medio ambiente nada tiene que ver con ningun tipo de maltrato animal.

Periodo de consulta de la Comisión Europea. Con antelación a lo anteriormente comentado, la Comisión Europea está también realizando un periodo de consulta entre el 15 de octubre al 21 de enero de 2020 acerca de la revisión de legislación comunitaria del bienestar animal, y por la trascendencia que ello puede tener para el futuro de la legislación de bienestar animal es necesario que participen todas las personas de cualquier grupo al que concierna directamente la legislación con el fin de que los afectados por ello puedan exponer sus opiniones.

Por todo ello, desde la UNAC y ADECANA animamos a los cazadores navarros que se animen a exponer sus comentarios acerca de ello en el siguiente enlace: https:// ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12950-Animal-welfare-revision-of-EU-legislation/public-consultation_es.