‘Mi año favorito’ da el salto a la televisión

madrid – Elegir un año favorito y dialogar con un personaje famoso en torno a la data, con humor y cachondeo, es la particular razón de ser de Mi año favorito, un podcast creado por Dani Rovira y Arturo González-Campos, que hoy estrena su salto a televisión en Movistar Plus+.

La actriz y cantante Leonor Watling será la primera invitada del programa y 1975, el año de su nacimiento, su fecha elegida. "Hay de todo. Ha habido gente que -para el programa de radio- ha elegido el año en el que nació o que es muy fan de algo y van por ahí. Por ejemplo, la cineasta Paula Ortiz, eligió un año representativo para Santa Teresa de Jesús o David Broncano uno para Newton", contó ayer Rovira en una charla con medios.

Pero el año en sí no es más que la excusa del programa para el humor. "Es un programa de risa, de comedia y también de charla. El año es la excusa para conversar con el invitado y estar un rato de risas", apuntó por su parte González-Campos.

Como en el podcast, Mi año favorito repasará los acontecimientos, personajes, música e imágenes más relevantes y curiosas de ese año desde el punto de vista de las vivencias personales de la persona invitada y del humor de los presentadores.

un espacio sobre sensaciones Sin embargo, matizó el guionista y humorista, "el programa no pretende hacer un resumen periodístico porque no somos periodistas, es más un programa sobre sensaciones que sobre hechos periodísticos". Es tener una charla en un sofá, frente a una mesa, y mostrar "otra imagen de la persona" famosa, que "no viene aquí a promocionar nada, sino a charlar".

Para llevar el programa a la tele, explicó Rovira, "lo único que pedíamos es mantener la esencia, invitar a invitados que nos molaran, que hubiera siempre comedia y que no nos metiéramos en berenjenales, por mucha tele que fuera".

El programa de radio, sin embargo, no acabará con el de televisión, pues seguirá haciéndose, y el propio show televisivo se ofrecerá también en la plataforma de audio.

Mi año favorito contará con las colaboraciones fijas de la intérprete, compositora y artista plástica Sére Skuld y del cómico y guionista J. J. Vaquero. No faltarán además secciones ya clásicas para el programa, como Yo tengo un amigo o la participación del payaso Efemérido, un muñeco que lo sabe todo sobre cada fecha elegida por el personaje famoso.

El show terminará con una actuación musical en directo de un grupo o cantante actual que interpretará un tema del año elegido por el entrevistado. El programa, dijo Dani Rovira, se graba en el plató en el que Andreu Buenafuente grababa su Late motive, por lo que la música será algo así como "seguir el legado" del cómico y presentador catalán.