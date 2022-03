Punto de Vista acoge un libro sobre la historia del cine marroquí

El festival de cine Punto de Vista ha presentado este miércoles la traducción del libro de Ahmed Bouanani La séptima puerta, el trabajo detrás de una de las retrospectivas que presenta el festival, ¿Quién contará la historia? Inicios del cine documental en Marruecos. Se trata de un libro sobre la historia del cine en Marruecos, que todavía se está escribiendo. En la rueda de prensa han participado Manuel Asín, director del festival; Omar Berrada, comisario de la retrospectiva; Ali Essafi, cineasta e investigador; y Touda Bouanani, la hija del cineasta, investigador y escritor Ahmed Bouanani, en cuyos manuscritos se basa el libro.

"La historia del cine marroquí después de la independencia de la tutela colonial de España y Francia es riquísima, pero al mismo tiempo desconocida. El ciclo es una pequeña contribución de nuevos materiales para la investigación y el mejor conocimiento de esa historia", introdujo Asín. Berrada, editor literario del libro, profundizó en el objetivo del trabajo, que es "hacer una retrospectiva del cine marroquí a partir de la investigación de Bouanani". Como explicó, la cuestión principal del libro es "descolonizar la pantalla", ya que Marruecos no tenía imágenes previas a la independencia. "Bouanani y su generación se encontraron con un imaginario desarrollado por los colonizadores, así que la cuestión era cómo construir un imaginario en el que los marroquíes puedan reencontrarse a sí mismos", añadió. De ese modo, el libro es una crónica de la "difícil construcción" de esa imagen.

Essafi, el director de la película sobre Bouanani Cruzando la séptima puerta, se mostró de acuerdo con esa idea. "Nuestra historia no se ha contado y todavía se está contando. Marruecos no tiene un libro de historia sobre el cine como tal, y lo que hizo Bouanani fue contar la historia del país a través del cine", afirmó. La dificultad a la que se enfrentaron a la hora de desarrollar la retrospectiva fue que el material no siempre estaba disponible, así como los archivos no necesariamente estaban abiertos. A pesar de ello, gracias al festival pudieron generar la mayor retrospectiva hasta el momento.

"El título proviene de una leyenda marroquí donde estaba prohibido abrir la séptima puerta porque daba acceso a un viaje en el tiempo", explicó Touda Bouanani, hija del escritor y fundadora de los Archives Bouanani, iniciativa para rescatar material inédito, plástico y fílmico de Ahmed Bouanani. "Nosotros hemos abierto la puerta, y no se trata del fin, sino del inicio de una aventura", apuntó.

'Guerra' y 'Nenad'

Por otro lado, los directores portugueses José Oliveira y Marta Ramos presentaron su película Guerra, basada en la guerra colonial portuguesa en África entre los años 1961 y 1974, que golpeó a varias generaciones que todavía viven, sueñan, trabajan y mueren en ambas geografías, y cuya memoria sigue lejos de estar completa. La cinta habla de los efectos y traumas que dejó la guerra en las personas.

Junto a ellos presentó su trabajo el bosnio Mladen Bundalo. Nenad habla de la preocupante tendencia de la población bosnia a abandonar el país para vivir en el extranjero. Una preocupación que vive en primera persona el director y plasmó en la pantalla para "dar fuerza frente a ese deseo de irse fuera para reconstruir la vida". El documental explica el caos de Bosnia mediante el número tres: tres idiomas, tres etnias, tres presidentes. Y también el juego cultural colonial que persiste en el país y en sus vecinos. "Europa está dividida en dos zonas culturales y coloniales", afirmó Bundalo, algo que afecta a la cultura y al apoyo que reciben los trabajos bosnios en un país o en otro.