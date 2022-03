Michael Portillo llega a Elizondo a grabar su documental de viajes

El popular político y periodista de la BBC, Michael Denzil Xavier Portillo (Bushey, Reino Unido, 1953) conocido en España con el nombre de su pasaporte español, Miguel Portillo Blyth, llegó el pasado viernes a Elizondo procedente de la localidad de Hondarribia (Gipuzkoa) para continuar con la grabación de su nuevo documental de viajes Walking the pyrenees with Michael Portillo (Caminando por los Pirineos con Michael Portillo) una serie de cuatro capítulos centrados en el Pirineo Español y Francés siguiendo las rutas de la GR 11 y GR 10. La emisión, prevista para el mes de junio, se dará en el canal de televisión generalista privado Chanel 5 del Reino Unido, y probablemente también en España en el futuro.

Michael Portillo, quien fue una de las grandes figuras políticas del gobierno de Margaret Thatcher, desde ministro de Defensa hasta secretario de Estado de Economía, ahora, una vez abandonada la vida política, es conocido por sus documentales de viajes por todo el mundo en tren.

Esta vez no pudo llegar hasta Elizondo en ese medio de transporte; quizás si todavía hubiera existido el tren Txikito del Bidasoa lo habría utilizado. Es la primera vez que Portillo visita Navarra. "Nunca he estado en Navarra, no conozco Pamplona ni los Sanfermines", manifestaba en un descanso del rodaje. "Es una tierra maravillosa, Baztan es precioso".

Encuentro con dolores redondo En Elizondo, sobre el puente de Muniartea, Portillo esperaba a la escritora Dolores Redondo. Tras un efusivo saludo, charló con ella un buen rato. El presentador británico preguntó por su famosa Trilogía del Baztan y la razón de la elección del valle como escenario para su historia, interesado por la cultura, historia, mitología y tradiciones del valle.

El presentador tuvo conocimiento de la trilogía tras escuchar en circuitos audiovisuales que David Heyman, productor de las películas de Harry Potter, y la NBC Universal habían adquirido los derechos de la trilogía e iban a llevar a serie la última novela de la escritora donostiarra, La cara norte del corazón.

Parte del equipo del rodaje ya había leído las novelas, pero el entrevistador no lo había hecho aún. Sin embargo, prometía hacerlo tras recibir ejemplares, por supuesto en inglés, obsequiados por la escritora.

A continuación pasearon por las calles de Elizondo, mostrando mucho interés por Hospitalenea, el antiguo hospital del peregrinos de Elizondo y uno de los escenarios de la trama.

El británico es un enamorado del Camino de Santiago y también se puso en contacto con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Baztan, con los que tomó imágenes de parte del camino, como la ermita de Belate y el puente de Berroa en Arizkun.

Portillo no pudo abandonar Elizondo sin informarse también por las fatídicas inundaciones de 1913 y 2014, y antes de finalizar su estancia mostró curiosidad por la modalidad de pelota laxoa y cómo Amaia Salazar posó su mano en el botarri del ayuntamiento de Baztan.

Su ascendencia española Michael es hijo del español Luis Gabriel Portillo (Gimialcón, Ávila) y de la escocesa Cora Blyth. Su padre estudió en Madrid y Salamanca y fue profesor de Derecho Civil en la Universidad de Salamanca. Muy amigo de Miguel de Unamuno, fue viceministro de Justicia bajo la República Española con Izquierda Republicana (IR), fundada por Manuel de Azaña en 1934.

En 1939, tras la victoria del general Franco en la Guerra Civil, se exilió rumbo a Inglaterra y allí pasó gran parte de su vida con la ayuda inicial de una amigo del Partido Laborista. Allí trabajó en una colonia de niños evacuados desde España y, tras 40 años de exilio, fue restituido en su puesto como profesor universitario en Salamanca en el año 1977.

Sin duda, la influencia paterna está presente en el trabajo de Michael Portillo que ahora, con la grabación de estos documentales de viajes, llevará Baztan y Navarra hasta el reino unido.