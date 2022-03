La escritora Camilla Läckberg: "Veo en Putin la personificación del mal"

PAMPLONA – La escritora sueca Camilla Läckberg, quien presentó junto al mentalista Henrik Fexeux su nuevo trabajo conjunto El mentalista (Planeta), considera al presidente de Rusia, Vladimir Putin, la "personificación del mal", aunque es consciente de que el dirigente "probablemente no se vea así".

Preguntada en la presentación del libro en Madrid respecto a la consideración entre lo que está bien y lo que está mal, Läckberg aseguró que son conceptos "subjetivos", añadiendo que "las personas malvadas no se perciben como malvadas".

"Es el caso de Putin. Él no se percibe como en otras partes del mundo que se le compara con Hitler, no lo ve de esta manera. El pensará en sí mismo como el encargado de devolverle la gloria al antiguo imperio ruso, se ve un poco como héroe", sentenció. Además, habló sobre el "acceso limitado a la información" que tiene la población rusa. "Podemos abordar el tema de las palabras, en los medios rusos no se puede usar la palabra guerra y la palabra invasión, entonces para una parte de la población rusa lo que les están mostrando es salvar a Ucrania del nazismo", expresó.

Por su parte, Henrik Fexeux suscribió las palabras de Läckberg y señaló que algo que le interesa es "cómo el mal implica al otro". "Tanto el bien como el mal son subjetivos, nunca nos concebimos como personas malvadas, y estoy convencido que hoy en día la persona más perversa del universo que esté pensando en el mal, estará pensando no en sí mismo, sino en otra persona", apostilló.

El mentalista es una novela de suspense que narra la investigación del asesinato macabro de una joven en un parque de atracciones en Estocolmo. La autora de Crimen en directo afirmó que lo que más le fascina de la mente humana son "los aspectos oscuros". Por lo contrario, para Fexeux lo más fascinante "son los aspectos positivos", "la esperanza o cómo se consiguen los sueños", puntualizó.