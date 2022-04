La inmunidad en 'El Conquistador' se juega a los naipes

BILBAO – En el episodio 11 de El Conquistador del Caribe, no sólo rodaron las bolas de hámster, ¡también lo hicieron varias cabezas tras el resultado de la prueba! Dicen que el roce hace el cariño, y después del juego, los equipos se deben querer un montón, porque se lanzaron más de un dardo. No son todo malas noticias porque el próximo correo viene acompañado de una sorpresa que les hará especial ilusión: ¡La oportunidad de vengarse! Los equipos deberán elegir al integrante "más torpe" del color rival. Y no van a desaprovechar este regalo.

La habilidad y el equilibrio serán fundamentales para el juego de inmunidad del episodio 12. Vuelve un clásico: los naipes. En la teoría, el objetivo es sencillo. Los equipos deben montan una torre con cartas gigantes y uno de los integrantes subirá por la estructura hasta alcanzar un banderín. En cambio, en la práctica es otro cuento. Y más en este caso, porque el elegido para escalar el frágil castillo de naipes? ¡será la torpona o el torpón seleccionado por el equipo rival!

La víctima Corocote de esta vendetta entre equipos será Lobo. Los conquistadores aún recuerdan el show que protagonizó durante el laberinto. La excursión al bosque para saludar a su manada ha eclipsado sus consejos en la prueba del hámster y ha sido considerado el azul más torpe. Tendrá que sacar sus colmillos y dejar claro que su etapa de hibernación ha terminado si quiere evitar la balada triste de trompeta y sacar a los Corocote del campamento pobre. La "torpe" Atabey será Annie. Los participantes parecen haber olvidado que la dominatrix colombiana eliminó a dos Corocote en un duelo de equilibrio, el de los cubos hacia el cielo. Es su oportunidad para volver a poner a prueba su habilidad y repetir un festín en el campamento rico como el del pollo con patatas del lunes pasado.

Arantxa será la elegida del equipo rojo para escalar las cartas. Los Yocahu parten con ventaja porque se llevan a la partida de naipes una mano extra de espadas: ¡Las dos capitanas protagonizarán su primer enfrentamiento, en el que lloverán dardos y puñales! Que Andrea de por hecho que los rivales elegirán a la cocapitana como torpe provocará el estallido de Arantxa. Ella ya demostró que no se calla nada, y este lunes no será una excepción. Un punto de partida que no beneficia a los Yocachu si quieren abandonar la cabaña que tanto ha horrorizado a Ferreti.

¿Qué equipo visitará la cueva de las caracolas para una nueva asamblea? ¿Quiénes serán los nominados que se jugarán su estancia en la aventura en un nuevo duelo que sorprenderá a más de uno? Lo veremos esta noche, en el episodio 12.