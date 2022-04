'Sentimos las molestias', o cómo hacerse viejo siendo aun muy joven

BILBAO – Hay grandes amistades que se hacen eternas y Sentimos las molestias, la serie que hoy estrena Movistar Plus+ nos habla en tono de comedia sobre lo que supone "hacerse viejo" hoy en día. Rafael Müller (Antonio Resines) es un aclamado y egocéntrico director de orquesta que se resiste a que nadie le haga sombra y sigue pensando que levanta pasiones a pesar del paso del tiempo y que mantiene una amistad de décadas con Rafael Jiménez (Miguel Rellán), una vieja gloria del rock, líder del grupo Cuidado con el perro, que se niega a tirar la toalla, a colgar la guitarra. Ambos tendrán que luchar por seguir encajando en un mundo que insiste en retirarles del panorama, a pesar de que ellos se sienten todavía en plenas facultades.

Los dos son todo carácter. Según Rafa (Rellán), "la serie trata sobre una leyenda del rock, un monumento viviente, que soy yo". Y según Muller (Resines), "la serie es el retrato de la figura más importante de la cultura española, es decir, yo".

OTRA VISIÓN Según sus creadores, Juan Cavestany y Álvaro Fernández-Armero (Vergüenza), Sentimos las molestias "trata sobre música, la edad, las relaciones sentimentales, la enfermedad, y la amistad. Pretendemos hacer comedia con estos elementos y a la vez poner una mirada rigurosa sobre nuestros personajes en un contexto actual realista. Históricamente, el rol que ocupaba la tercera edad en la ficción era una mirada condescendiente, un segundo plano o una visión dura y que da miedo como la de Amor, de Michael Haneke o El padre, protagonizada por Anthony Hopkins", afirma Fernández-Armero. La pregunta que planea sobre toda la serie (seis episodios) es si está la sociedad realmente preparada "para esta nueva generación que sí se siente preparada física y mentalmente para acceder a puestos de trabajo a los que a lo mejor antes no podían acceder porque ya te jubilaban, y lo mismo en el mercado sentimental", señala también Fernández-Armero.

Todo ello contrapuesto con la vida misma y las consecuencias de hacerse viejo. "A la vez también veíamos que una forma de generar humor es reírnos un poco de ellos porque al final en la comedia tú tienes que querer a tus personajes pero también tienes que maltratarlos para crear humor. Siempre estábamos entre estos dos polos, navegando como buenamente podíamos", insiste.

En Sentimos las molestias "se ennoblece la visión, se habla de personajes de carne y hueso y hay una mirada muy distinta de protagonistas y de seres que desean cosas y están en el mercado profesional y sentimental", apunta Cavestany.

ELENCO Y MÚSICA Tanto Antonio Resines, que coincidió con Álvaro Fernández-Armero en la comedia Si yo fuera rico como Miguel Rellán, que repite con los directores tras Vergüenza, llevan esta visión a su realidad de todos los días. "Son los demás los que me hacen verme mayor, los que me hablan de usted. Me ofrecen sentarme en el metro o me tratan de usted los compañeros actores, con reverencias. Yo no soy consciente de quién soy", reconoce Rellán. Incluso asegura que algunas veces debe hacer "un ejercicio de decir: Miguelito, tienes que darte cuenta de que tienes 78 años y no puedes andar por el mundo haciendo el ridículo".

A los dos actores protagonistas les acompañan en el reparto, entre otros, Fiorella Faltoyano como Gloria, la mujer de Müller; Melina Matthews como Victoria, una virtuosa del violonchelo de la orquesta de Müller; y María Casal como Elena, la abogada que gestionará el desahucio del edificio en el que vive Jiménez. Todos, pero especialmente los protagonistas, tratan de sobrevivir en un mundo que quizás no esté tan preparado como parece para admitir que la tercera edad ya tiene poco que ver con una retirada obligada.

Bernardo Fuster y Luis Mendo, del grupo Suburbano, han compuesto el tema Cuidado con el perro, lo que supuso una mirada a su propio pasado como grupo de rock de los años 70. "¿Tienen sentido en la actualidad las canciones de protesta que se cantaban entonces en los barrios? La duda se nos resolvio? al escuchar ya grabada y puesta en su contexto la cancio?n principal que compusimos para la serie. Cuarenta an?os despue?s, comprobamos que siendo una cancio?n como las de entonces, es totalmente actual".