Agenda de ocio de Navarra del fin de semana

Rock, jazz, folk

'NAK 2020' FESTIVAL DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA DE NAVARRA' Atendiendo a los protocolos establecidos para eventos culturales con motivo de la covid-19 se establecerá límite y control de aforo para todas las actividades. El acceso a las mismas se realizará previa inscripción. Es obligatorio el uso de mascarilla durante todo el concierto y el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de un metro.

>Viernes 18 de septiembre a las 18 horas en Civican, NAK Txiki: espectáculo musical pedagógico Bemola la exploradora, a cargo de Trío Enigma.

>Viernes 18 de septiembre a las 20 horas en plaza Civican, Soundscapes, a cargo de Dj Amsia.

>Sábado 19 de septiembre y domingo 20 de septiembre a las 10 horas, taller NAK: Construcción de sintetizadores modulares, a cargo de Befaco.

>Sábado 19 de septiembre a las 18 horas en Civican, NAK Txiki: Sinestesia para peques, a cargo de Miren Karmele Gómez.

>Sábado 19 de septiembre a las 20 horas en Baluarte, (R)Evolución, a cargo de CMC Garaikideak.

RINCÓN DE JAZZ Viernes 18 de septiembre a las 19 horas en el centro cultural Castel Ruiz de Tudela. Con Alberto Arteta Laurok, Feat. Chris Kase. Entrada gratuita por orden de llegada.

COLECTIVO PANAMERA Quiero mucho más. Viernes 18 de septiembre a las 19.30 horas en el Teatro del Museo Universidad de Navarra. Entradas: 12 y 16 euros. Ritmos latinos y rock.

CHUCHÍN IBÁÑEZ en acústico acompañado por Francisco y Patxi Gil. Viernes 18 de septiembre a las 13.30 horas, actuación solidaria en la residencia Virgen del Castillo de Miranda de Arga.

EN LA CALLE CON HAIZEBERRI KALEAN 2020 Organiza: Gaiteros-Dulzaineros Haizebedrri Dultzaineroak.

>Sábado 19 de septiembre a las 12 horas en la plaza Recoletas, concierto de gaiteros. Muestra del repertorio de gaita-dulzaina navarra: dianas, música de gigantes, bailables, habaneras, polkas... Aforo limitado, mascarillas y medidas de seguridad necesarias en todo momento.

ANAIM CLUB FEST Conciertos en formato reducido y con asiento preasignado. Las entradas están a la venta en las páginas web de Anaim y de las propias salas.

>Sábado 19 de septiembre a las 21.30 horas en Navarra Arena Club, Lendakaris Muertos + The Guilty Brigade. Entradas: 17 euros.

>Sábado 19 de septiembre a las 21 horas en Baluarte, Coque Malla. Entradas: 30 euros.

GRUPO DE FLAMENCO AIRES DEL SUR Sábado 19 de septiembre, a las 19 horas, en la carpa de la plaza Euskal Herria de Berriozar. (Euskera).

JUM! Sábado 19 de septiembre a las 19.30 horas en Sugaar, la cervecería de Tótem. Entrada gratuita. Reserva cenas: 948135919 / 687364057. Aforo limitado a 50 personas. Con todas las medidas sanitarias ante el covid-19.

AMAK Irailak 20, igandea, 19etan, Etxarri Aranatzeko plazan. Sarrerak Udaletxeko bulegoan irailaren 14tik aurrera.

Música clásica

BANDA DE MÚSICA DE VILLAVA Domingo 20 de septiembre a las 12.30 horas en la carpa de la plaza Consistorial de Villava. Entrada libre.

IN TEMPORE ABESBATZA - CORO & ENSEMBLE Domingo 20 de septiembre a las 19 horas en la sala de cámara de Baluarte. Concierto audiovisual organizado por el Gobierno de Navarra con motivo del Día Internacional de la Paz. Obra Tuvayhun del compositor Kim André Arnesen. Entrada con invitación a recoger en taquilla hasta completar aforo permitido.

Teatro / Danza

JUAN AMODEO PRESENTA EL MONÓLOGO 'EL JUICIO FINAL' Viernes 18 de septiembre a las 20.30 horas en el Teatro Gayarre. Entradas: 18 euros.

'DÍAS ESTUPENDOS' Viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de septiembre, a las 20 horas, en la Escuela Navarra de Teatro. Obra de Alfredo Sanzol, dirigida por Ramón Vidal e interpretada por Pablo Cañete, Alicia G. de Garayo, Andrea Lacasa, Paula Montilla e Imanol Sucino. Entrada: 10 € (en taquilla y página web). Personas en paro y venta anticipada: 8 € (en taquilla). Carné joven: 5 € (en taquilla). Venta anticipada: miércoles, de las 18.30 a las 19.30 horas y todos los días que haya función, previos a la representación.

XXVI FESTIVAL DE TÍTERES DE BARAÑÁIN Entradas a partir del 18 de agosto. Por seguridad, deberán adquiririse previamente online en https://es.patronbase.com/_AuditorioBaranain/Productions hasta completar aforo. Obligatorio acudir con mascarilla.

>Viernes 18 de septiembre a las 18 horas en el patio cubierto del colegio público Los Sauces, Crusoe, a cargo de Markeliñe. Entrada libre hasta completar aforo (200).

>Viernes 18 de septiembre a las 19.30 horas en la plaza del Complejo Cultural (en caso de mal tiempo, en el patio cubierto del CP Los Sauces), La muerte de don Cristóbal, a cargo de Pelele. Entrada libre hasta completar aforo (100).

>Sábado 19 de septiembre a las 11, 12 y 13 horas en la plaza del Complejo Cultural, Roulettes, a cargo de Compañía Ele. Entrada libre hasta completar aforo (100).

>Sábado 19 de septiembre a las 19 horas en el patio cubierto del colegio público Los Sauces, Extraordinary Voyage, a cargo de The Fifth Wheel. Entrada libre hasta completar aforo (200).

>Domingo 20 de septiembre a las 12 horas en el patio cubierto del colegio público Los Sauces, The crazy Mozarts, a cargo de Mundo Costrini. Entrada libre hasta completar aforo (200).

TXOR TXOR BAKARRIZKETA Irailak, 18, ostirala, 20.30etan, Etxarri Aranatzeko plazan. Umorea. Sarrerak Udaletxeko bulegoan irailaren 14tik aurrera.

CICLO 'SER O SER-IZAN ALA IZAN' A las 20 horas en Baluarte. Aforo limitado a 200 personas. Precio: 8 euros y 40 euros (abono para las 6 funciones).

>Sábado 19 de septiembre, En la perrera a cargo de Atikus Teatro.

'LOS ECOS DE OTOÑO': FESTIVAL DE MAGIA Entrada libre hasta completar aforo permitido. Mascarilla obligatoria. Reservas: 646 185 264 / 948 542 371; info@tierrasdeiranzu.com

>Sábado 19 de septiembre, a las 18 horas, en el frontón cubierto de Lezáun, Mago Marsel: Magias Potagias.

YLLANA The ópera locos (teatro y música) el sábado 19 de septiembre a las 20.30 horas en el Teatro Gaztambide de Tudela. Precio: 20 euros.

'HARRIA' Espectáculo de danza tradicional, música tradicional y narración en euskera. Sábado 19 de septiembre a las 20 horas en el auditorio del centro cívico de Orkoien.

'ANFITRIÓN', DE MOLIÈRE Domingo 20 de septiembre a las 19 hora en el Teatro Gayarre. Entradas: de 4 a 24 euros. Dirección Juan Carlos Rubio. Con Pepón Nieto, Toni Acosta, Fele Martínez, Paco Tous, Daniel Muriel, María Ordóñez. Una producción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Mixtolobo.

YARLEKU / DAVID LAINEZ La casa más pequeña / Etxerik txikiena. Domingo 20 de septiembre a las 17 horas en la casa de cultura de Olazti / Olazagutia. Entradas: 3 euros.

TRAJÍN TEATRO Mauthausen. La voz de mi abuelo. Domingo 20 de septiembre a las 19 horas en la casa de cultura de Aoiz. Entradas: 6 euros.

LED SILHOUETTE Cóncavo convexo. Domingo 20 de septiembre a las 19.30 horas en la casa de cultura de San Adrián. Entradas: 6 euros.

Cine

FILMOTECA DE NAVARRA

-SESIONES ESPECIALES. A las 20 horas. Entradas: 3 euros.

>Viernes 18 de septiembre,Los lobos.

'TECHNOBOSS' Sábado 19 de septiembre a las 19 horas en el Teatro del Museo Universidad de Navarra. Precio: 3 euros / gratis (alumnos universidad y Amigos del Museo).

CICLO DE CINE INDEPENDIENTE EN EL CINE MONCAYO DE TUDELA

>Sábado 19 de septiembre a las 20.15 y 22.30 horas (VOSE); y domingo 20 de septiembre a las 17.45 y 20.15 horas; y lunes 21 de septiembre a las 17.45 y 20.15 horas, La familia que tú eliges. Precio: 5,50 euros.

CINE COMERCIAL EN TAFALLA En el centro cultural Tafalla Kulturgunea.

-ADULTOS. Entradas: 5,50 euros. Lunes, día del espectador, 4 euros.

>Sábado 19 de septiembre a las 20 y 22.30 horas; domingo 20 de septiembre a las 20 horas; y lunes 21 de septiembre a las 18 y 20.15 horas, After en mil pedazos.

-INFANTIL.

>Sábado 19 y domingo 20 de septiembre a las 17.30 horas, Superagente Makey. Precio: 3,50 euros.

Exposiciones

CIUDADELA DE PAMPLONA Horario de verano (del 1 de julio al 30 de septiembre): de martes a sábado de 11.30 a 13.30 y de 18.30 a 21 horas); domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas. Será necesario acudir con mascarilla y mantener la distancia de seguridad en un interior. Las salas están equipadas con geles hidroalcohólicos.

-POLVORÍN

>Secuencias, exposición de Ignacio Uriarte en la que se presenta un estudio geométrico de un artista que usa la oficina y los materiales comunes como fuentes de creatividad. Hasta el 20 de septiembre.

EXPONIFF EN BALUARTE Muestra de Flavita Banana. Exposición de viñetas entre el 4 y el 30 de septiembre.

MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA Horario a partir del 24 de agosto: de martes a sábado de 12 a 15 y de 17 a 20 horas; domingos de 11 a 14 horas; lunes cerrado.

>Espacio Ortiz Echagüe, exposición permanente destinada a mostrar la obra fotográfica de José Ortiz Echagüe.

>Exposición Universos de David Jiménez (más de 100 fotografías, dos instalaciones y dos proyecciones). Hasta el 21 de enero.

>Exposición De la belleza y lo sagrado, primera retrospectiva de la pintora navarra Isabel Baquedano. Del 10 de septiembre al 10 de enero.

>Exposición de trabajos del artista Vik Muñiz, haciendo hincapié en sus últimas series. Del 23 de septiembre al 21 de marzo.

MUSEO DEL CARLISMO El Museo del Carlismo reabre en su totalidad a partir del 2 de junio, exposición permanente y temporal, y en su horario habitual: de 10 a 14 y de 16 a 19 horas, de martes a sábado, y de 11 a 14 horas, domingos y festivos.

>Del 26 de junio al 3 de octubre, proyecto Susurrando el futuro en el Museo del Carlismo– Geroa xuxurlatzen Karlismoaren Museoan de Saioa Olmo.

CASA DE CULTURA DE VILLAVA

>A nuestro aire, exposición del taller de fotografía Foto 67-M. Hasta el 9 de octubre. Horario: de lunes a viernes de 18 a 21 horas. Domingos 27 de septiembre y 4 de octubre, de 19 a 20 horas.

>Geografía latente, exposición de pintura de Javier Egiluz. Del 15 de octubre al 8 de noviembre. Horario: de lunes a viernes de 18 a 21 horas. Domngos 18 y 25 de octubre; y 1 y 8 de noviembre, de 19 a 20 horas.

CASA DE CULTURA DE SANGÜESA / PALACIO VALLESANTORO Horario: de martes a sábados de 19 a 21 horas; domingos de 12 a 14 horas.

>Exposición de fotografía antigua del grupo cultural Enrique II de Albret de Sangüesa/Zangoza. Del 28 de agosto al 20 de septiembre.

>Papeles y telas 2019, de Alfonso Ascunce. Del 24 de septiembre al 12 de octubre. El jueves 24 de septiembre, a las 19 horas, encuentro con el autor.

GALERÍA MICHEL MENÉNDEZ Pamplona, ciudad mágica, exposición de pintura de Félix Flamarique. Del 9 de septiembre al 7 de octubre. C/ San Antón, 61.

GALERÍA ORMOLÚ Geografía latente, exposición de Javier Egiluz. Del 2 al 30 de septiembre, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, tardes de lunes a jueves de 18 a 20 horas. Viernes tarde y sábados cerrado. C/ Paulino Caballero, 42 bajo.

GALERÍA ARTEA2 Exposición colectiva Figuración, tertulia virtual y generacional entre obras de pintura, fotografía y escultura de Cristina Cidriain, Julio Pardo, Juanjo Lazcano, Pedro Salaberri, Luis Miguel Gómez, Miguel Leache, David Anocibar, María Azcona, Carlos Puig, Carlos Cánovas, Mikel Muruzabal, Celia Eslava, Pablo Ochoa de Olza, Marijose Recalde y Pello Azketa. Horario: mañanas de martes a sábado de 10 a 13.30 horas. Tardes de lunes a viernes de 17 a 20 horas. C/ Idoia, 9. Zizur Mayor.

ESPACIO APAINDU No robes nuestra sombra, exposición de Florencio Alonso. Del 11 de septiembre al 23 de octubre. C/ Curia, 9.

LAVADERO MUNICIPAL DE MONREAL/ELO Exposición Bajo tierra, exhumaciones tempranas en Navarra / Lur azpian, desobiratze goiztiarrak Nafarroan, organizada por el Instituto de la Memoria de Navarra. Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra. Del 18 de julio al 18 de septiembre, de lunes a domingo de 11 a 13 y de 17 a 20 horas.

CALLE JAIME URRUTIA, 3 (ELIZONDO)

>Exposición de pintura de José Luis Alzugaray. Desde el 15 de julio hasta octubre. Horario: de miércoles a viernes de 18.30 a 20.30 horas; fines de semana de 12 a 13.30 y de 18.30 a 20.30 horas.

SEÑORÍO DE BERTIZ Exposición de pintura Diversidad, de Pedro Arizkuren Elizondo. Técnica: pintura acrílica. Del 1 al 30 de septiembre, en horario de 10 a 19.30 horas.

MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU DE ESTELLA Exposición 25 años Revistart. Del 18 de julio al 22 de septiembre, de martes a sábado de 9.30 a 13.30 y de 16 a 19 horas, domingos y festivos de 11 a 14 horas. Lunes cerrado.

JARDINES DEL PARQUE RIBED DE VILLAVA Exposición Poema. Arte y Medio Ambiente, de Mikel Belascoain. Del 4 de julio al 4 de octubre. El martes 15 de septiembre a las 19 horas en el parque Ribed, visita guiada con el autor.

LA FÁBRICA DE GOMAS Exposición Pinceles de fuego de José Abel y obra de la artista venezolana Ysabel Molina. Del 4 de septiembre al 4 de octubre. Fuente la Teja, 12 (Pamplona).

NUEVO CASINO PRINCIPAL Exposición de pintura de Alain Giacchi. Del 1 al 30 de septiembre, de martes a domingo de 19 a 21 horas, sábados y domingos de 12 a 14 horas. Plaza del Castillo, 44 bis, 1º.

EL AMBIGÚ CAFÉ-BAR Exposición Ama Salvaje. Acuarelas de Itziar Repáraz Martínez-Bayarri. Durante el mes de septiembre. Horario: de 9 a 14 y de 18 a 22 horas. C/ Rinaldi, 15 (entrada por San Juan Bosco.

BAR LA MANDARRA DE LA RAMOS Exposición de óleos de Patxi Munarriz. Hasta el 30 de septiembre. C/ San Nicolás, 9.

CAFÉ BIDAURRETA Exposición de pintura de Elena Nuin. Del 1 de septiembre al 10 de octubre. Avda. Roncesvalles, 8. Domingos cerrado.

BAR RESTAURANTE LA ESCALERA Exposición de pintura de Elena Nuin. C/ Aralar, 3. Domingos cerrado.

HOTEL MAISONNAVE Exposición fotográfica Archipiélago flamenco, de Daniel Otegui. Del 19 de agosto al 19 de septiembre. C/ Nueva, 20.

SALÓN DEL CÓMIC DE NAVARRA Exposiciones entre el 4 de septiembre al 4 de octubre.

-CIVIVOX CONDESTABLE. Homenaje a Topor, comisionada por Asier Mensuro; Debajo del Underground (colectiva); El otro lado de la ventana (colectiva). Laura Pérez Vernetti y Luis Martorell muestran sendas exposiciones de sus obras. Myriam Cameros expone 140 lunas; mientras que el sevillano José Luis Ágreda mostrará Ágreda, héroes del tebeo.

-FNAC LA MOREA. Discoverbricks (coletiva); Homenaje al juez Dredd, de Carlos Ezquerra.

-CASA DE CULTURA FRAY DIEGO (ESTELLA). Hasta el 27 de septiembre. Viaje a la isla de la muerte, del equipo Buyan.

-CASA DE CULTURA DE ELIZONDO. Baztan entre viñetas, de Ernest Sala. A partir del 12 de septiembre.

14ª EDICIÓN DE 'MAPAMUNDISTAS': 'LA TRANSFORMACIÓN / ERALDAKETA' Exposiciones hasta el 25 de octubre.

-PABELLÓN DE MIXTOS DE LA CIUDADELA.

> Blue Méme, Fantastic Blue, Les Vagues, Trolls just want to have fun, de Caroline Delieutraz.

> A frame of darkness, de Pablo Lerma.

-HORNO DE LA CIUDADELA.

> Hipnosis para encontrar tu lugar en el mundo. Acmé en dos variaciones, de Blanca Gracia.

-BATÁN DE VILLAVA.

> Arga, de Pablo Lerma.

-EDIFICIO EL SARIO DE LA UPNA.

> Tell me how close we are to a riot, de Helena Goñi.

- CENTRO HUARTE.

> Transición de fase, de Mireya Martín Larumbe y Jorge Martínez Uharte.

Conferencias / Presentaciones

AGENDA DE KATAKRAK C/ Mayor, 54.

>Viernes 18 de septiembre, a las 19 horas, charla La barbarie patriarcal en tiempos de postverdad y caos, a cargo de Victoria Sendón de León, filósofa y escritora feminista. Organiza el Foro de Mujeres MIRaN. Aforo máximo 60 personas. La entrada es libre hasta completar aforo.

>Sábado 19 de septiembre, a las 12 horas, recital de poesía: Pamplona poetry slam.

'CULTURA EN LIBERTAD: LA CULTURA COMO TRANSMISORA DE VALORES DEMOCRÁTICOS' Se mantendrán las medidas de seguridad: uso de mascarillas, distancia social, etc. Organiza: Asociación Cultural Literatura y Sociedad. Patrocina: Gobierno de Navarra. Colabora: DIARIO DE NOTICIAS.

>Viernes 18 de septiembre a las 18.30 horas en el Museo de Castejón, charla y recital de poesía Antonio Machado: 80 años.

Agenda de actividades de Pamplona

-LA PAMPLONESA EN LA CALLE. Viernes 18 de septiembre, a las 20.30 horas, en Etxabakoitz Norte.

-TEATRO. Historias de amor sin camisa. Viernes 18 de septiembre, a las 19 horas, en la Casa de la Juventud.

-'CAFETEANDO' EN LA CASA DE LA JUVENTUD. A las 19 horas, con entrada libre.

>Viernes 18 de septiembre, karaoke dinámico.

Planetario

EXPOSICIÓN PERMANENTE EN LA EXPLANADA

>La gran tabla periódica. 118 cubos de hormigón conforman esta muestra enmarcada en el Convenio de la Ruta de la Ciencia.

Noches de verano con cultura (Falces)

Recomendaciones: uso de mascarillas y distancia social.

>VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE A las 22 horas en la plaza de los Fueros, concierto con Nunca es tarde.

Visitas guiadas

VISITAS GUIADAS GRATUITAS A LAS EXPOSICIONES DEL MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA Solo se abona el precio de entrada al Museo. De martes a viernes a las 18 horas; sábados y domingos a las 12 horas. El primer domingo de cada vez, además de la visita guiada, el visitante puede disfrutar de nuestra visita dramatizada. Para ello es necesario realizar la reserva antes del viernes a las 13 horas. Por motivos de seguridad el aforo de las visitas es de 20 personas, incluyendo el guía.

RUTA HISTÓRICA POR TUDELA Con entrada en los palacios de Marqués de Huarte, Casa del Almirante y San Adrián. Se recorren las principales calles, edificios, historia, costumbres y tradiciones. Sábado 19 de septiembre, a las 11 y 18 horas, y domingo 20 de septiembre, a las 11 horas, desde la Oficina de Turismo (Plaza de los Fueros). Precio: 3 euros. Más información: torremonreal@tudela.es. Organiza: Turismo-Ayto de Tudela.

ECORRUTAS TEATRALIZADAS AL CAÑÓN DEL RÍO IRANZU 'EL BOSQUE MÁGICO' Fechas: 20 y 27 de septiembre y 11 y 18 de octubre, a las 10.30 horas, en el Monasterio de Irantzu (punto de información). A cargo del grupo de teatro En la Chacena. Entradas: 7 euros (4 euros niños). Aforo limitado y uso de mascarilla obligatorio. Llevar agua y calzado cómodo. Reservas: 646 185 264 / 948 542 371; info@tierrasdeiranzu.com.

Varios

CICLO 'EL LEGADO DE SARASATE' Todas las actividades tienen lugar en civivox Condestable y requieren inscripción previa en el tfno 948 212575.

-CUENTACUENTOS.

>Viernes 18 de septiembre, a partir de las 18 horas, y sábado 19 de septiembre, a las 12 horas, en la Sala del Museo Pablo Sarasate, Sarasate contra las cuerdas, a cargo de Sergio de Andrés.

-MÚSICA.

>Domingo 20 de septiembre, a las 19.30 horas, concierto con Dúo Sarasate (Jonathan Mesonero: violín y Mercedes Medina: piano): Sarasate on my mind.

SALIDAS DE NATURALEZA EN RONCAL Mascarilla obligatoria. Mínimo 5 participantes, máximo 12. Conviene llevar almuerzo y agua y calzado cómodo adaptado a cada recorrido. Obligatorio reservar en 948475256 / oit.roncal@navarra.es

>Viernes 18 de septiembre, a las 10 horas, en el parking de Artikomendia, Rastros de mamíferos. Ugaztunen arrastoak.

>Sábado 19 de septiembre, a las 10 horas, en el parking Mata de la Haya, Flora y aves. Landareak eta hegaztiak.

PROGRAMACIÓN CULTURAL DE VERANO EN EL ROBLEDAL DE ORGI Precios y condiciones: parcelas de 2x2 metros distanciadas entre ellas y 2 pacas de paja en cada parcela para los cuentacuentos y pacas de 2 plazas para los conciertos. Todas las personas ocupantes serán miembros de la misma unidad familiar. Cuentacuentos (una parcela con 2 pacas para máximo 5 personas en cada parcela): 9 euros parcela con parking incluido; conciertos (pacas de paja con capacidad para 2 personas por paca).

>Sábado 19 de septiembre a las 20 horas, concierto de Zuberoa Aznárez.

>Domingo 20 de septiembre a las 12 horas, II Festival de Cuentacuentos con Pablo del Mundillo.

VERANO 2020 EN ARALAR

-VISITAS TEATRALIZADAS 'EN BUSCA DEL TESORO EN MENDUKILO' EN ASTITZ. Inscrpciones: mendukilo@mendukilo.com / 948 396095 / 608 623604. Precio: 8 euros (adultos), 7 euros (niños de 11 a 17 años) y 6 euros (niños de 4 a 10 años).

>Sábado 19 de septiembre (euskera).