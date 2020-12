Agenda de ocio de Navarra del viernes 11 de diciembre

Rock, jazz, folk

LOS TENAMPAS Y EL MARIACHI La velada mexicana prevista para el sábado 12 de diciembre, a las 19.30 horas, en el Navarra Arena QUEDA APLAZADA SIN FECHA.

FESTIVAL DE BERTSOLARIS Sábado 12 de diciembre a las 19.30 horas en la Casa de Cultura de Irurtzun.

KALAKAN & CORAL SAN ANDRÉS EN CONCIERTO Música coral e instrumental. Sábado 12 y domingo 13 de diciembre, a las 19.30 horas, en el Teatro de la Casa de Cultura de Villava. Entradas: 10 euros. Arreglos y dirección: Máximo Oloriz. (SUSPENDIDO)

HUTSUN TXALAPARTA +J.E.L TRIO JAZZ MUSIKA IKUSKIZUNA Domingo 13 de diciembre, a las 19 horas, en la Casa de Cultura de Etxarri Aranatz.

Música clásica

XXII FESTIVAL DE MÚSICA DE PULSO Y PÚA En civivox Iturrama. Entrada libre, previa inscripción en www.pamplonaescultura.es, en el teléfono 010 o en cualquier civivox.

>Viernes 11 de diciembre a las 19 horas, cuarteto de guitarras Anido.

>Sábado 12 de diciembre a las 19 horas, dúo de clarinete y guitarra Koriki.

>Domingo 13 de diciembre a las 12 horas, Orquesta de Cámara Paulino Otamendi.

ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA A las 20 horas en el Teatro Gaztambide de Tudela. Precios: 14 / 24 euros.

>Sábado 12 de diciembre, Al calor de las cuerdas, concierto con obras de Grieg, Elgar, Bartok y Mozart. Concertino-director: Yorrick Troman.

Teatro / Danza

CAMERINO Vengo del mar. Viernes 11 de diciembre a las 19 horas en la biblioteca pública de la Txantrea. Dirección: Rosa Nagore.

PROGRAMACIÓN TEATRO GAYARRE

>Viernes 11 de diciembre, a las 19 horas, Momentos Meraki de Fundación Atena. Danza inclusiva y artes visuales. Precio: 12 euros.

>Sábado 12 de diciembre, a las 20 horas, en euskera; domingo 13 de diciembre, a las 19 horas, en castellano, Deje su mensaje después de la señal, con la Compañía Tantaka. Entradas: 15 euros.

PIRRITX, PORROTX ETA MARIMOTOTS Amaren intxaurrak (payasos en euskera). Viernes 11 de diciembre a las 16.30 y 19 horas en el Teatro de Ansoáin. Precio: 4 euros.

VAIVÉN PRODUCCIONES El enjambre. Viernes 11 de diciembre a las 20.30 horas en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. Precio: 10 euros.

IMANOL ARIAS El coronel no tiene quien le escriba el viernes 11 de diciembre a las 20 horas en el Teatro Gaztambide de Tudela. Dirección. Carlos Saura. Precio: 20 euros.

TXALO Losers. Teatro en euskera para público joven adulto. Viernes 11 de diciembre, a las 20 horas, en la Casa de Cultura de Irurtzun.

THOMAS NOONE After the party (danza). Sábado 12 de diciembre a las 20 horas en la Casa de Cultura de Zizur Mayor. Precio: 10 euros.

BVOCAL VocaLocuras (música y humor a capella). Sábado 12 de diciembre a las 19 horas en el Auditorio del Carmen de Sangüesa. Precio: 8 euros (anticipada) y 10 euros (taquilla).

PASADAS LAS 4 Cuentos de un ciempiés: unos van de canto, otros del revés. Domingo 13 de diciembre a las 18 horas en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (plaza Eguzki) de Mutilva). Precio: 3 euros.

MAGO ITZAL Magiazko lotura 2.0 (en euskera). Domingo 13 de diciembre a las 17.30 horas en la Casa de Cultura de Irurtzun.

EL CAU DEL UNICORN Eureka (teatro negro). Domingo 13 de diciembre a las 18 horas en el Teatro de Ansoáin. Precio: 4 euros.

Cine

CINE FÓRUM Viernes 11 de diciembre a las 21 horas en el centro cultural de Noáin, proyección de Tres anuncios en las afueras y cine fórum. Precio: 3 euros.

SESIÓN ESPECIAL Viernes 11 de diciembre a las 19 horas en la Filmoteca de Navarra, proyección de Varados. Precio: 3 euros. Presentación y coloquio con Helena Taberna.

CINE FÓRUM En la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (plaza Eguzki) de Mutilva. Precio: 2,50 euros.

>Viernes 11 de diciembre a las 20 horas, Mientras dure la guerra. Moderado por Blanca Oria.

CINE MONCAYO DE TUDELA

-CINE INFANTIL. Precio: 3,50 euros.

>Sábado 12 y domingo 13 de diciembre a las 17 horas, Érase una vez.

-CICLO DE CINE INDEPENDIENTE. Precio: 5,50 euros.

>Sábado 12 y domingo 13 de diciembre a las 19.30 horas; y lunes 14 de diciembre a las 17.45 y 19.45 horas, El año que dejamos de jugar.

Exposiciones

CIUDADELA DE PAMPLONA Horario de invierno (desde octubre): de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas. (Control de aforo, obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de todas las medidas sanitarias necesarias).

-POLVORÍN.

>Exposición a Pie y mano 2 de Teresa Sabaté y Virginia Santos. Del 20 de noviembre al 17 de enero.

-HORNO.

>Exposición Figuras (19 esculturas) del artista manuel Sagastume. Hasta el 13 de diciembre.

-PABELLÓN DE MIXTOS. PLANTA BAJA.

>Exposición Hasieratik hasita, comenzando desde el principio de Iker Serrano. Desde el 20 de noviembre hasta el 17 de enero.

-PABELLÓN DE MIXTOS. PRIMERA PLANTA.

>Exposición Afrotopía (58 fotografías de 35 jóvenes de Senegal, Níger y Mali). Hasta el 10 de enero. Ciclo África Imprescindible.

BALUARTE Exposición Los Belenes en Baluarte. Desde el 2 de diciembre hasta el 6 de enero de 2021 (ambos inclusive). Horario de mañana: 10.30 a 13.30 horas. Horario de tarde: 17 a 21 horas. (Los días 24 y 31 se cierra a las 19 horas. Entradas: mayores de 14 años, 3 euros; de 7 a 14 años, 1 euro; menores de 7 años, gratis. Quedan suspendidas: visitas escolares a la exposición, visitas guiadas a la exposición, demostraciones de técnicas belenistas, talleres infantiles de belenismo y La Noche del Belén.

MUSEO DE NAVARRA Abierto desde el martes 2 de junio. Horario: de martes a sábados de 9.30 a 14 y de 17 a 19 horas; domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

-En la sala 4.2, exposición Esto que veo, aquello que fue. Del 22 de octubre al 12 de octubre de 2021.

-Exhibición de los restos más antiguos de la cultura navarra en la Sala de Prehistoria.

-Exposición permanente visitable desde el 16 de junio. Mosaicos romanos, Arqueta de Leire, el mejor románico de Europa, las pinturas murales góticas y Todo el arte es contemporáneo.

-Exposición Develáre de Celia Eslava. A partir del 19 de junio.

-Exposición Isabel Baquedano. De la belleza y lo sagrado. Hasta el 10 de enero.

MUSEO DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA Exposición Especies exóticas invasoras. Hasta el 31 de diciembre. Horario: de lunes a viernes de 9 a 20 horas y sábados de 9 a 13.30 horas.

MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA Horario: de martes a sábados de 12 a 15 y de 17 a 20 horas; domingos y festivos de 11 a 14 horas; lunes cerrado. Si algún festivo tiene lugar en lunes, el museo abrirá las salas expositivas con horario de domingo o festivo. Horario de las visitas guiadas: de martes a viernes a las 18 horas, sábados a las 12 horas y domingos a las 12 horas. Gratuitas con la compra de la entrada del museo. Por motivos de seguridad, el aforo es de 6 personas, por orden de llegada. No es posible reservar. El primer domingo de cada mes, además de la visita guiada, el visitante puede disfrutar de nuestra visita dramatizada. Para ello, es necesario realizar la reserva previa. Por motivos de seguridad, el aforo es de 6 personas.

>En el patio norte del museo, instalación Mujeres de Lot realizada por el taller de escultura efímera de alumnos de la Universidad de Navarra. A partir del 20 de noviembre hasta que la escultura desaparezca.

>Espacio Ortiz Echagüe, exposición permanente destinada a mostrar la obra fotográfica de José Ortiz Echagüe.

>Exposición Universos de David Jiménez (más de 100 fotografías, dos instalaciones y dos proyecciones). Hasta el 21 de enero.

>Exposición De la belleza y lo sagrado, primera retrospectiva de la pintora navarra Isabel Baquedano. Del 10 de septiembre al 10 de enero.

>Exposición de trabajos del artista Vik Muñiz, haciendo hincapié en sus últimas series. Del 23 de septiembre al 21 de marzo.

ZAGUÁN DE CONDESTABLE Construyendo ideas, derribando muros. Muestra conmemorativa de los 175 años de vida del IES Plaza de la Cruz. Del 13 de noviembre al 13 de diciembre. Horario: de lunes a domingo de 9 a 14 y de 17 a 21 horas.

EDIFICIO EL SARIO DE LA UPNA Interiores, exposición de Alfonso Ascunce (pinturas sobre tela realizadas con pintura acrílica, aerosol y óleo). Del 3 de noviembre al 17 de diciembre. Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 horas.

>Construyendo ciencia y salud / Zientzia eta osasuna eraikitzen. Exposición Concurso de proyectos de construcción de un edificio para la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra. Del 11 de noviembre al 18 de diciembre. Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 horas.

PLANETARIO DE PAMPLONA Exposición fotográfica de Agustí Centelles Bram. Campo de refugiados. Del 24 de noviembre al 9 de enero. Organiza: Fundación Pablo Iglesias.

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA. CAMPUS DE TUDELA Exposición Ctrl+C/Ctrl+V de Elvira Palazuelos. Del 11 de noviembre al 18 de diciembre. Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 horas.

PATIO DE LA UNED DE TUDELA Exposición fotográfica Herederas de las ruinas de Pablo Tosco. Del 25 de noviembre al 20 de diciembre. Ciclo África Imprescindible.

MUSEO MUÑOZ SOLA DE TUDELA

-Sala de exposiciones temporales . Exposición Paisajistas navarros del siglo XIX y XX de la Colección de Jose María Muruzábal. Del 28 de octubre al 17 de enero.

MUSEO DEL CARLISMO (ESTELLA) Exposición Las voces de la causa. Del 27 de noviembre al 11 de abril.

MUSEO OTEIZA Las estatuas, exposición de Itziar Okariz. Del 5 de diciembre al 28 de febrero. Actividades con plazas limitadas; imprescindible inscripción previa en recepcion@museooteiza.org / 948 332074.

MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU Exposición Secuencia temporal / Denbora sekuenzia del artista navarro Javier Balda. Del 27 de noviembre de 2020 al 28 de febrero de 2021. Horario: de martes a sábado de 9.30 a 13.30; domingos y festivos de 11 a 14 horas.

CASA DE CULTURA FRAY DIEGO DE ESTELLA Exposición Románico de la Asociación Alfredo Sada.

COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA (CHN) En la planta baja del Pabellón C, exposición colectiva de pintura titulada Textura del grupo Viernes 18.30 (Carlos López González, Mila Boj, Mila Escorza, Blanca López, C.G. Negredo, Ana Pellicer, Nieves Pellicer Lezaun, JQ, Susana Sánchez Gusso y Rebeka A. Vital). Del 23 de octubre al 23 de diciembre.

CENTRO CÍVICO DE ARRE Exposición Ezkaba, 1938-2018. A partir del 3 de diciembre. Horario: de lunes a sábado de 18 a 21 horas; domingos de 12 a 14 horas; martes cerrado.

CENTRO CÍVICO LOURDES DE TUDELA Lonas y fotografías sobre el proyecto Mejora del sistema de distribución de agua potable a las familias de Makueni, Kenia. Del 10 al 18 de diciembre en horario del centro.

CASA DE CULTURA DE ZIZUR MAYOR Inmaterial, exposición de Ysabel Molina. Del 26 de noviembre al 20 de diciembre. Horario: de lunes a sábado de 19 a 21 horas y domingos y festivos de 12 a 14 horas.

CENTRO CULTURAL DE NOÁIN Horario: de lunes a viernes de 16 a 20 horas.

>Exposición Adaptación: la otra lucha contra el cambio climático. Del 1 al 18 de diciembre.

PARQUE DE LOS SENTIDOS DE NOÁIN Exposición Poema. Arte y Medio Ambiente de Mikel Belascoain. Hasta el 7 de enero.

LA FÁBRICA DE GOMAS Exposición La poética de la forma. Obras de Faustino Aizkorbe y fotografías de Eugenio Zúñiga. A partir del 27 de noviembre. Horarios de visita: de martes a sábado de 11 a 13.30 horas y de 18 a 20.30 horas. Con aforo limitado. Puedes llamar al 625 601054 o escribir un correo a galeria@lafabricadegomas.com para reservar. Fuente la Teja, 12.

CASA DE CULTURA DEL VALLE DE ARANGUREN Horario: de 10 a 13 y de 17 a 21 horas, de lunes a viernes. Plaza Eguzki (Mutilva).

>Exposición PLSTKS! Tenemos un problema. Del 23 de noviembre al 11 de diciembre.

CASA DE CULTURA DE VILLAVA Muestra documental Iparragirreren bigarren mendeurrena / Bicentenario de Iparraguirre. Del 12 de noviembre al 13 de diciembre. Horario: de lunes a viernes de 18 a 21 horas.

CASA DE CULTURA DE SANGÜESA Horario: de martes a sábado de 11.30 a 14 y de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas. El dios de los inocentes, exposición de fotografías de Enrique Pimoulier (Fundación Juan Bonal). Del 26 de noviembre al 13 de diciembre.

MUSEO DE CASTEJÓN Exposición de pintura Meraki - Miradas de mujer, de la fundación Atena. A partir del 9 de octubre.

CASA DEL ALMIRANTE DE TUDELA Exposición de Rafa Munárriz Tiempo estático. Enmarcada en el programa Panorama 20 organizado por la Fundación María Forcada en colaboración con Tudela-Cultura. Del 8 de octubre al 9 de enero. Horario: de martes a sábados de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas; domingos y festivos de 10.30 a 13.30 horas. Visitas guiadas: jueves 17 de diciembre de 18.30 a 19.30 horas; sábado 12 y 19 de diciembre de 12 a 13 horas

NUEVO CASINO Flores para África. Exposición de pintura de Elena Romero. Del 1 al 31 de diciembre. Horario: de lunes a domingo de 11 a 13.30 horas y de 16 a 21 horas. Plaza del Castillo, 44 bis-1º.

TIENDA DE ARTE Y MODA CHONBAG Exposición de collages de Raúl Olóriz. Calle Lindatxikia.

BAR RESTAURANTE LA ESCALERA Exposición de pintura de Elena Nuin. C/ Aralar, 3. Domingos cerrado.

Ayuntamiento de Pamplona

HORARIO Invierno (del 1 de septiembre al 30 de junio): de lunes a sábado todos los civivox de 9 a 14 y de 17 a 22 horas; civivox San Juan Bosco, de 16.30 a 21 horas.

PROGRAMA 'aScena' A las 19 horas en la Casa de la Juventud. Entrada libre previa retirada de invitación desde las 9 horas del día anterior y hasta el inicio del concierto.

>Viernes 11 de diciembre, Dúo Moldava (dúo musical formado por la flautista Paula Ayerra y el guitarrista Marcos Marín).

TALLERES INFANTILES Y FAMILIARES

>Sábado 12 de diciembre a las 11 horas (en euskera) en civivox Iturrama, Zure antzerkitxoa. Entrada libre, previa inscripción en la red civivox, en el teléfono 010 o registro online en www.pamplonaescultura.es.

CUENTOS, MAGIA Y MUCHO MÁS

>Sábado 12 de diciembre a las 18 horas en civivox San Jorge, Chronos (show de magia en euskera) a cargo de Itzal Magoa. Entrada libre previa inscripción en la red civivox, en el teléfono 010 o registro online en www.pamplonaescultura.es.

>Sábado 12 de diciembre a las 12 horas en civivox Ensanche, cuentacuentos infantil Mirando por la ventana a cargo de Estitxu Arroyo. Entrada libre previa inscripción en la red civivox, en el teléfono 010 o registro online en www.pamplonaescultura.es.

>Sábado 12 de diciembre a las 18 horas en civivox Milagrosa, cuentacuentos infantil Cuentos de animales y bichos a cargo de Estitxu Arroyo. Entrada libre previa inscripción en la red civivox, en el teléfono 010 o registro online en www.pamplonaescultura.es.

CICLO 'LOS 88 AÑOS DE TRUFFAUT'

-PROYECCIONES. A las 18 horas en civivox Condestable. Entrada libre, previa inscripción en la red civivox, en el teléfono 010 o registro online en www.pamplonaescultura.es. Las películas serán presentadas y seguidas por coloquio a cargo del cinéfilo y escritor Arturo Barcenilla.

>Sábado 12 de diciembre, El último metro.

TEATRO PARA BEBÉS

>Sábado 12 de diciembre a las 12 horas (castellano) y a las 18 horas (euskera) en civivox Mendillorri, Agua / Ura a cargo de La Piel. Precio: 3 euros (en la red civivox, en el teléfono 010 o registro online en www.pamplonaescultura.es).

948 C/Kultura

-TEATRO Y MÚSICA.

>Viernes 11 de diciembre a las 19 horas en el centro cultural de Corella, El sexto sentido a cargo de Imaginascene.

-MÚSICA.

>Viernes 11 de diciembre a las 19 horas en la Casa de Cultura de Ribaforada, concierto Christmas & Gospel de Jazzy Leap Band. A las 19 horas en la Casa de Cultura de San Adrián, concierto de La Tribu Obembe.

Conferencias

ASOCIACIÓN DE FILOSOFÍA PARA NIÑOS JAKINMIN En la biblioteca de Noáin, previa inscripción en la biblioteca. Viernes 11 de diciembre a las 17.30 horas en euskera y a las 18.45 horas en castellano.

HABLANDO DE ROMÁNICO: 'SECRETOS DEL ROMÁNICO EN LOS CUADROS DE LA EXPOSICIÓN A.A. SADA' Descubrirán sus secretos los miembros de Astrolabio Eduardo Bayona e Isabel Beitia. Viernes 11 de diciembre, a las 18.30 y 19.30 horas, en la sala de exposición de A.A. Sada (2º piso). Casa de Cultura Fray Diego de Estella. Aforo limitado. Necesario retirar previamente invitación.

PRESENTACIÓN LIBRO 'NO QUIERO SER TU QUIMERA, PRETENDO SER TU REALIDAD' De Arantxa Anoro. Viernes 11 de diciembre, a las 19 horas, en el salón de actos de la Casa del Almirante de Tudela. Aforo limitado.

Civican

PROGRAMACIÓN

-JAKIN MINA 2020-2021 EN NAVARRA. A las 17.30 horas en el auditorio.

>Viernes 11 de diciembre, ¿Dónde está mi gen emprendedor? con Xana Belastegui.

-PAISAJE SONORO. Entrada libre, hasta completar aforo. Mascarilla obligatoria.

>Sábado 12 de diciembre a las 18 horas en la cafetería, sesión con Monika Elektra Dj. A las 19.30 horas en el auditorio, Nad Spiro (live).

Visitas guiadas

VISITAS GUIADAS GRATUITAS A LAS EXPOSICIONES DEL MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA Solo se abona el precio de entrada al Museo. De martes a viernes a las 18 horas; sábados y domingos a las 12 horas. El primer domingo de cada vez, además de la visita guiada, el visitante puede disfrutar de nuestra visita dramatizada. Para ello es necesario realizar la reserva antes del viernes a las 13 horas. Por motivos de seguridad el aforo de las visitas es de 20 personas, incluyendo el guía.

VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN 'TERRITORIO LIBRO-TERRITORIO LIBRE / LIBURU EREMUA-EREMU LIBREA' Días 11, 16, 23, 28, 29 y 30 de diciembre a las 18 horas (en castellano) y a las 18.30 horas (en euskera) en la Biblioteca de Navarra. Inscripciones: 848 427797.

VISITAS HISTÓRICAS A LA CIUDAD DE TUDELA Sábado 12, domingo 13 de diciembre, sábado 19, domingo 20, sábado 26 y domingo 27. Con entrada en los palacios de Marqués de Huarte, Casa del Almirante y Palacio de San Adrián. Horas: 11.30 y 17. Precio: 3€. Salida desde la Oficina de Turismo (plaza de los Fueros). Más información: torremonreal@tudela.es

Varios

TARDE DE OCIO '¡SÚBETE AL COHETE Y VIAJA POR LOS CINCO CONTINENTES!' Sábado 12 de diciembre de 17.30 a 20.30 horas en la Casa de la Juventud. A las 17.30 horas, taller de escritura árabe, taller de danza oriental, taller de henna y taller de formación de cultura vasca. A las 18.30 horas, taller de pasos libres en bailes latinos, taller de k-pop y taller de collares de flores y mandalas. A las 19.30 horas, actuaciones de: danza del vientre a cargo de la Academia Ananda Bucari, grupo de rap de la Asociación SEI, bailes coreanos con Revolution y danza del vientre a cargo de la Academia Ananda Bucari. Todas las actividades son gratuitas, previa inscripción hasta el 12 de diciembre en horario de 9 a 14 y de 16 a 21 horas. Aforo de los talleres: 10 personas; aforo de las exhibiciones: 50 personas.

SEMANA DE LA CIENCIA EN EL VALLE DE EGÜÉSDomingos 13, 20 y 27 de diciembre de 10 a 14 horas, Entrena con Fsingenium Team. Dirigido a jóvenes de 12 a 16 años. Necesaria inscripción en www.valledeegues.com.