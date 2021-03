Agenda de ocio de Navarra del miércoles 17 de marzo

Rock, jazz, folk

KUTXI ROMERO Viernes 19 de marzo a las 19.30 horas en el centro cultural Iortia de Alsasua. Precios: 12 euros (anticipada) y 15 euros (taquilla).

PABLO WORKS PROJECT Viernes 19 de marzo, a las 17 y 20 horas, en el salón de actos del Castillo de Marcilla. Entrada: 5€ (anticipadas en Entradium.com y en taquilla el mismo día del concierto).

LA OREJA DE VAN GOGH Viernes 19 y sábado 20 de marzo a las 20 horas en Baluarte. Presentación del disco Un susurro en la tormenta. Precio: 28 / 35 euros.

Música clásica

ESCUELA DE MÚSICA DE BERRIOZAR Conciertos a las 19 horas en la Escuela de Música.

>Miércoles 17 de marzo, piano y oboe.

>Jueves 18 de marzo, guitarra.

ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA Jueves 18 de marzo a las 19 horas en el Auditorio del Carmen de Sangüesa. Concertino-director: Yorrick Troman. Precio: 8 euros (anticipada) y 10 euros (taquilla).

Teatro / Danza

IRRI ZIKLOA 2021 A las 19 horas en la Escuela Navarra de Teatro. Precio: 4 euros. Abono: 15 euros. Venta: www.escueladeteatro.com o en la taquilla. Miércoles 17 de marzo, 35 Huts a cargo de Esti Curiel.

'VENCIDOS' Jueves 18 de marzo a las 19.30 horas en la Casa de Cultura de Burlada. Precio: 8 euros (anticipada) y 10 euros (taquilla).

GALITOOM Golulá (títeres, marionetas y teatro de objetos). Viernes 19 de marzo a las 18 horas en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (plaza Eguzki) de Mutilva. Precio: 3 euros.

'ESPAÑOLAS, FRANCO HA MUERTO' Viernes 19 de marzo a las 19 horas en el Teatro Gayarre. Intérpretes: Manuela Rodríguez, Natalie Pinot y Jessica Belda. Dirección: Verónica Forqué. Precio: 18 euros.

PAYASOS KIKI, KOKO Y MOKO Bizi-bizi zirkua / Circo vivo-vivo. Canciones, bailes, fiesta disco, rap y juegos participativos. Viernes 19 de marzo, a las 12 horas (euskera) y a las 18 horas (castellano), en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. Precio: 3 euros.

TTIPIA El latido del bosque. Viernes 19 de marzo a las 18 horas en la Casa de Cultura de Ribaforada. Precio: 6 euros (anticipada) y 8 euros (taquilla).

ÓSCAR TEROL Por comentarlo (monólogo). Viernes 19 de marzo a las 18 y 20 horas en la Casa de Cultura de Burlada. Precio: 10 euros (anticipada y taquilla).

DOS FAMILIAS Viernes 19 de marzo, a las 20 horas, en la Casa de Cultura de Zizur Mayor. Entrada: 6€. Tras la representación, coloquio con la Asociación Magale (Asociación de familias de acogida en Navarra).

ESTEFANÍA DE PAZ ASÍN EO. Viernes 19 de marzo a las 19.30 horas en el Teatro de Ansoáin. Precio: 7 euros.

Cine

FESTIVAL PUNTO DE VISTA En la Filmoteca de Navarra. Precio: 3 euros.

>Miércoles 17 de marzo a las 16.45 horas, programa Children have their own laws. A las 19.30 horas, programa Playground.

>Jueves 18 de marzo a las 16.45 horas, programa Secrets and revelations: a musical. A las 19.30 horas, programa Topsy-Turby.

CINE FÓRUM MUJER Miércoles 17 de marzo a las 18.30 horas en la Casa de Cultura de Villava, proyección de Pago justo / Made in Dagenham. Entrada libre.

DOCUMENTAL 'BI URTE LAU HILABETE ETA EGUN BAT' Proyeccion documental el jueves 18 de marzo a las 18.30 horas en la Casa de Cultura de Huarte. Entrada gratuita, previa reserva.

CICLO 'CINE Y MUJER' En el centro cultural Tafalla Kulturgunea. Precio: 4 euros.

>Jueves 18 de marzo a las 17.15 y 19.30 horas, proyección de Entre nosotras.

CINE CLUB MUSKARIA En el cine Moncayo de Tudela.

>Jueves 18 de marzo a las 20 horas, Para Sama. Precio: 5,50 euros. VOSE.

CICLO DE CINE INDEPENDIENTE En el cine Moncayo de Tudela. Viernes 19 de marzo a las 18 y 20 horas; lunes 22 de marzo a las 18 horas, martes 23 de marzo a las 20 horas y miércoles 24 de marzo a las 20 horas, Entre nosotras. Precio: 5,50 euros.

CINE COMERCIAL EN TAFALLA En el centro comercial Tafalla Kulturgunea. ADULTOS. Precio: 5,50 euros. Lunes día del espectador: 4 euros. Viernes 19 de marzo a las 18 y 20 horas, Las niñas.

Exposiciones

CIUDADELA DE PAMPLONA Horario de invierno (desde octubre): de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas. (Control de aforo, obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de todas las medidas sanitarias necesarias).

-PABELLÓN DE MIXTOS. 1ª planta.

>Exposición colectiva Libros Libres. Del 12 de marzo al 9 de mayo.

-HORNO.

>Exposición Miedos, relinchos, mascarillas y pan negro de Endika Basaguren. Del 12 de febrero al 21 de marzo.

-SALA DE ARMAS.

>Exposición 80. Pintura y obra gráfica en España. Del 14 de diciembre al 11 de abril.

PARLAMENTO DE NAVARRA (ATRIO) Exposición de fotografías sobre la pandemia de la covid-19, de la Asociación de Reporteros Gráficos de Navarra-Nafarroako Albistari Grafikoen Elkartea (AREGNA/NAGE). Entre el 12 de marzo y el 12 de abril, en horario de lunes a viernes, de 15 a 20 horas, excepto los jueves, y de 11.30 a 14 horas los sábados.

MUSEO DE NAVARRA Abierto desde el martes 2 de junio. Horario: de martes a sábados de 9.30 a 14 y de 17 a 19 horas; domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

-En la sala 4.2, exposición Esto que veo, aquello que fue. Del 22 de octubre al 12 de octubre de 2021.

-Exhibición de los restos más antiguos de la cultura navarra en la Sala de Prehistoria.

-Exposición permanente visitable desde el 16 de junio. Mosaicos romanos, Arqueta de Leire, el mejor románico de Europa, las pinturas murales góticas y Todo el arte es contemporáneo.

-Exposición Develáre de Celia Eslava. A partir del 19 de junio.

>Exposición Artista en el exilio de Gerardo Lizarraga. Del 26 de enero al 23 de mayo.

MUSEO MUÑOZ SOLA DE TUDELA Horario de visitas: miércoles, jueves, viernes y sábado de 10.30 a 13.30 y de 16 a 19 horas; domingos y festivos de 10.30 a 13.30 horas; lunes y martes cerrado. Exposición permanente. Colección de pintura francesa de los siglos XIX y XX de César Muñoz Sola.

MUSEO DEL CARLISMO Exposición Las voces de la causa. Del 27 de noviembre al 11 de abril.

MUSEO DEL FERROCARRIL DE CASTEJÓN Exposición temporal Sizigia, de Myriam Cameros Sierra. Desde el 15 de enero.

PALACIO DEL CONDESTABLE (ATRIO DE LA SEGUNDA PLANTA) Exposición de fotografías Instantáneas: frases que desmontan el racismo de Maite Aox, Iñigo Erice, Gaizka Unzueta, Pedro Pileño, Inés Zazu, Alberto Crespo, Zuyev Ruslan, Isabel Sangrós, Paul Arciniega, Guillermo Unzetabarrenetxea, Alde Peña, Elena Irigoy y Katti Carranza. Del 15 de marzo al 5 de abril. Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 horas; y sábados y domingos de 9 a 14 y de 17 a 21 horas.

PALACIO DEL CONDESTABLE Exposición Le Piazze (In)visibili. 21 plazas italianas desiertas durante el confinamiento acompañadas por reflexiones de escritores. Hasta el 26 de marzo. Horario: de lunes a domingo de 9 a 14 y de 17 a 22 horas.

CASA DEL ALMIRANTE DE TUDELA Exposición Vía Tópica de Carlos Irijalba. A partir del 10 de febrero.

CENTRO CULTURAL DE NOÁIN Exposición Raíces de Yanira Calvo. Del 4 al 26 de marzo. Horario: de lunes a viernes de 16 a 20 horas.

CASA DE CULTURA DE HUARTESi te mandan una carta, la insumisión retratada por un fotero desobediente, exposición fotográfica de Joxe Lacalle. Del 17 al 31 de marzo.

CASA DE CULTURA DEL VALLE DE ARANGUREN Exposición Adaptación: la otra lucha contra el cambio climático. Del 16 al 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes de 10 a 13 y de 17 a 21 horas.

CASA DE CULTURA DE ZIZUR MAYOR Exposición Celaje de Amaia Barberena, Noemi Irisarri e Idoia Leache (alumnas de Bellas Artes de la UPV). Del 4 al 28 de marzo. Horario: de lunes a sábado de 19 a 21 horas y domingos y festivos de 12 a 14 horas.

CASA DE CULTURA DE VILLAVA Exposición de pintura Emakumeak / Mujeres de Asunción San Martín. Del 3 al 28 de marzo. Horario: de lunes a viernes de 18 a 21 horas; domingos 21 y 28 de marzo de 18.30 a 20 horas.

CASA DE CULTURA DE SANGÜESA Horario: de martes a sábado de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas. Exposición Cuadernos viajeros, un proyecto de Variopintas (Gabriela Barrio, Mila García, Rebecca Gil, Itziar Goñi, Idoia Iribertegui, Leire Olkotz, Concha Pasamar y Berta Suescun). Del 4 al 21 de marzo.

CENTRO CÍVICO RÚA DE TUDELA Exposición Excavaciones arqueológicas de San Nicolás. Del 1 al 31 de marzo.

CENTRO CULTURAL TAFALLA KULTURGUNEA

>Exposición Uholdeak, claustrofilia. Del 19 de febrero al 21 de marzo. Programa expositivo itinerante para la difusión del arte contemporáneo en Navarra de Iranzu Antona, Iosu Zapata, Víctor Masferrer, Mirari Etxabarri, Inés Aubert y Txuspo Poyo.

CASA DE LA JUVENTUD Exposición Piedra, metal, Egurre! a cargo de los alumnos de los ciclos superiores de Técnicas Escultóricas y Ebanistería Artística de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Pamplona. Del 1 al 31 de marzo. Horario: de lunes a viernes de 18 a 209.30 horas y sábados de 12 a 14 horas. Aforo de 10 personas.

ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE PAMPLONA Exposición de dibujos de Pilar Navaz M. Saez de Eulate. Del 8 al 26 de marzo. Horario: de lunes a viernes de 18.30 a 20.30 horas.

ESPACIOS MEDIA LUNALibros de artista, exposición de grabados de Begoña Munárriz Guezala. Del 11 de marzo al 6 de abril. Horario: de lunes a viernes de 17 a 19 horas. Avenida de Baja Navarra, 34-36.

NUEVO CASINO PRINCIPAL Exposición Ilustraciones de Alberto Ollacarizqueta. Del 1 al 31 de marzo. Horario: de lunes a domingo de 11 a 13.30 y de 16 a 21 horas. Plaza del Castillo 44 bis, 1º.

LA PUERTA GÓTICA (COLEGIO MAYOR BELAGUA) Exposición Damnatio Memoriae de Alba Lorente Hernández. A partir del 23 de febrero.

GALERÍA MICHEL MENÉNDEZ Horario: lunes cerrado; de martes a sábado de 12 a 14 y 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas. C/ San Antón, 61. Uso obligatorio de mascarilla y distancia de seguridad. Arquitecturalidad relevante, exposición de pinturas de Muñoz Bernardo. Del 5 al 31 de marzo.

LA FÁBRICA DE GOMAS Exposición Abstracción y color de Javier Balda, Javier Eguiluz, Mikel Okiena y Pedro Salaberri. A partir del 12 de marzo. Horarios de visitas con aforo limitado: de martes a sábado de 12 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos de 12 a 14 horas. Puedes llamar para reservar llamando a los teléfonos 625 601054 / 948 112006 o escribir un correo a galeria@lafabricadegomas.com, indicándonos el nombre, el día de la visita y un teléfono para confirmar la reserva. Calle Fuente de la Teja, 12 (Soto de Lezkairu).

ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA NAVARRA (AIN) Cuando la luz juega con su reflejo. Exposición de cuadros de Javier Osés que unen arte, ciencia y tecnología. Desde el 17 de febrero. Ctra. Pamplona, 1 (Cordovilla).

MUSEO DE CASTEJÓN Exposición temporal La línea del tiempo de Peter Goes y Maeva Young. A partir del 5 de marzo.

BAR RESTAURANTE LA ESCALERA Exposición de pintura de Elena Nuin. C/ Aralar, 3. Domingos cerrado.

Civican

EXPOSICIONES

>Exposición En la roca turquesa el papo. Del 5 al 18 de marzo en el vestíbulo.

PROGRAMACIÓN

CICLO DE MÚSICA DE CÁMARA 'EN CLAVE DE F' A las 19.30 horas en el auditorio, conciertos a cargo de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Entrada gratuita hasta completar el aforo pero es preciso solicitar reserva de las localidades por correo electrónico: informacioncivican@fundacioncajanavarra.es o a través del teléfono 948 222444. Miércoles 17 de marzo, concierto Compositoras en la historia de la música. Obras de Grimani, Hensel, Mendelssohn, Catalán y Arzamendi.

TERTULIAS 'VECINOS DE LETRA'Jueves 18 de marzo a las 19.30 horas en la biblioteca, encuentro La poesía, un vestido de lentejuelas. Actividad dirigida a público adulto con la participación de Castillo Suárez (poeta), se desarrollará en euskera.

Visitas guiadas

VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN 'ARTISTA EN EL EXILIO' DE GERARDO LIZARRAGA EN EL MUSEO DE NAVARRA Actividades gratuitas. Aforo limitado a la normativa covid-19. Conferencias y proyecciones: retirada previa de invitación en la taquilla del Museo desde las 17 horas del mismo día de la actividad. Visitas guiadas: retirada previa de invitación en la taquilla del Museo desde las 11 horas del mismo día. Más información: www.museodenavarra.navarra.es; museo@navarra.es; teléfonos 848 426492 / 848 426493.

-CONFERENCIAS. A las 19.30 horas.

>Miércoles 17 de marzo, La vida en un veinticuatroavo de segundo a cargo de Juan Zapater (escritor cinematográfico y periodista).

Museo Universidad de Navarra

HORARIO Horario: de martes a sábado de 12 a 15 y de 17 a 20 horas; domingos y festivos, de 11 a 14 horas; lunes cerrado. Si algún festivo tiene lugar en lunes, el Museo abrirá las salas expositivas con horario de domingo o festivo. Visitas guiadas: de martes a viernes a las 18 horas y sábados y domingos a las 12 horas. Gratuitas con la entrada del museo. El primer domingo de cada mes, además de la visita guiada, el visitante puede disfrutar de dos pases (a las 12 y a las 13 horas) de nuestras visitas dramatizadas, para ello es necesario realizar reserva.

EXPOSICIONES

>Espacio Ortiz Echagüe, exposición permanente destinada a mostrar la obra fotográfica de José Ortiz Echagüe.

>En la planta 0 y en la Sala Torre del Museo, exposición Memorándum de Luis Gordillo. Del 3 de febrero al 12 de septiembre.

>Exposición de trabajos del artista Vik Muñiz, haciendo hincapié en sus últimas series. Del 23 de septiembre al 21 de marzo.

PROGRAMACIÓN

>Jueves 18 de marzo a las 10 horas, proyección de The works and days; precio: 3 euros. A las 18 horas en la planta -1, sesión de Visual Thinking en obras del artista Vik Muñiz; gratuito previa inscripción.

Conferencias

MESA REDONDA 'SAN JOSÉ EN LA ESPIRITUALIDAD, LAS LETRAS Y LAS ARTES DE NAVARRA' Miércoles 17 de marzo a las 19 horas. Mesa redonda presidida por Monseñor Francisco Pérez; intervendrán: Carlos Mata Indurain, Ricardo Fernández Gracia; presenta: Santiago Cañardo. Se desarrollará online: https://unav.zoom.us/j/96739377039?pwd=TXJkVExGM044Rmtaek9qU09VL0Zadz09.

EL TIEMPO Miércoles 17 de marzo a las 18 horas en la sala de la planta 1 de la Biblioteca de Navarra, tertulia a cargo de Javier Armentia, Ignacio López-Goñi y Joaquín Sevilla.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'SI TE MANDAN UNA CARTA, LA INSUMISIÓN RETRATADA POR UN FOTERO DESOBEDIENTE' DEL FOTOPERIODISTA JOXE LACALLE Miércoles 17 de marzo a las 19 horas en la Casa de Cultura de Huarte.

ENCUENTRO LITERARIO 'AITAREN ETXEA' Miércoles 17 de marzo a las 19 horas en la Casa de Cultura de Irurtzun. Encuentro en euskera con la escritora Karmele Jaio.

CICLO DE CONFERENCIAS 'EL PROTAGONISTA DE LA ECONOMÍA CIRCULAR ERES TÚ' En el Palacio del Condestable. Miércoles 17 de marzo, Tu salud y la del planeta la misma cosa es a cargo de Pedro Molina (licenciada en Bioquímica y doctor en Ciencias especialista en Biología Molecular).

CIENCIA PARA ENTENDER EL ARTE Y ARTE PARA EXPLICAR LA CIENCIA Jueves 18 de marzo a las 19 horas en La Fábrica de Gomas (calle Fuente de la Teja, 12, Soto de Lezkairu). Charla coloquio a cargo de Oskar González Mendía, que presentará el libro Por qué los girasoles se marchitan y Vega Asensio que hablará sobre Ilustración científica. Organiza: Ateneo Navarro.

ACTOS EN LA LIBRERÍA KATAKRAK Calle Mayor, 54.

>Jueves 18 de marzo a las 19 horas, grupo de lectura.

Ayuntamiento de Pamplona

HORARIO Invierno (del 1 de septiembre al 30 de junio): de lunes a sábado todos los civivox de 9 a 14 y de 17 a 22 horas; civivox San Juan Bosco, de 16.30 a 21 horas.

'CAFETEANDO... TARDE DE JUEGOS' Actividades gratuitas, hasta completar el aforo.

>Miércoles 17 de marzo, taller Estrategias y herramientas para el control de la ansiedad ante los exámenes a cargo de Idoia Ángel (psicóloga).

'MUSYNC 21' Entrada libre, previa inscripción en el 010, en la red civivox o en www.pamplonaescultura.es. A las 19.30 horas en civivox Condestable.

>Miércoles 17 de marzo, concierto conferencia Canciones para una reina protagonizado por el pianista Rinaldo Zhok, con la participación de la soprano navarra Sofía Esparza.

>Jueves 18 de marzo, concierto de H30, trío formado por Sorkunde Idígoras (pianista), Hasier Oleaga (baterista) y Julen Izarra (saxofonista).

CICLO 'UNA VENTANA AL MUNDO, FORMACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD' Entrada libre previa retirada de invitaciones desde el día anterior. Miércoles 17 de marzo a las 18 horas en la Casa de la Juventud, charla Soberanía alimentaria, impactos de la pandemia, retos y propuestas con la participación de Claudia Ruiz, Mayu Serreau Hübner y Daniel Beaumont.

CICLO SOBRE RESILIENCIA FAMILIAR Entrada libre, previa inscripción en el teléfono 010, en la red civivox o en www.pamplonaescultura.es.

>Miércoles 17 de marzo a las 17 horas en civivox Mendilllorri, conferencia Comunicación activa y sana en la familia a cargo de Patricia Díaz (Proyecto Alumbrando Túneles).

CICLO SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR Entrada libre, previa inscripción en el teléfono 010, en la red civivox o en www.pamplonaescultura.es.

>Miércoles 17 de marzo a las 19 horas en civivox Condestable, conferencia Tu salud y la del planeta la misma cosa es a cargo de Pedro Molina (doctor en Ciencias).

ESCUELA DE SOSTENIBILIDAD Inscripciones gratuitas en el teléfono 010.

>Jueves 18 de marzo a las 19 horas, conferencia ¿Y qué hago? Cómo evitar la culpa climática y pasar a la acción (actividad online) a cargo de Andreu Escrivá (ambientólogo, investigador en ecología, escritor y divulgador).

ESPACIO MAKER Entrada libre, previa inscripción en el teléfono 010, en la red civivox o en la web www.pamplonaescultura.es.

>Jueves 18 de marzo de 18 a 20.30 horas en civivox Mendillorri, aulas abiertas: electrónica e impresión 3D.

Varios

SEMANA ANTIRRACISTA 'HACIENDO FRENTE AL RACISMO ESTRUCTURAL'

>Miércoles 17 de marzo a las 18 horas en el centro cívico Lourdes de Tudela, Racismo estructural en tiempos de covid-19 a cargo de Ebru Döne Göker y Beatriz Villahizan (SOS Racismo Navarra).

>Jueves 18 de marzo a las 18 horas en la librería Katakrak (calle Mayor, Pamplona), Intervención social desde el antirracismo a cargo de Úrsula Santa Cruz y Yousra Touri El Mansouri.

'BIENVENIDOS A LOS CUENTOS / WELCOME TO STORYTELLING' Miércoles 17 de marzo a las 18 horas en la sala infantil de la Biblioteca de Navarra. Para niños a partir de 4 años. Aforo limitado a 12 niños/as máximo.

CUENTACUENTOS EN SANGÜESA A las 18.30 horas en la sala de usos múltiples del Ayuntamiento de Sangüesa. Entrada gratuita hasta completar el aforo. Retirada de invitaciones en la casa de cultura, de martes a viernes de 12 a 14 y de 19 a 21 horas, llamando al teléfono 948 870251 o por mail a infocultura@sanguesa.es.

>Miércoles 17 de marzo,Mikel liburujale a cargo de Lur Ursabiaga. En euskera.

CUENTACUENTOS EN EL VALLE DE ARANGUREN A las 18 horas en el auditorio de la Casa de Cultura (plaza Eguzki de Mutilva). Miércoles 17 de marzo, cuentacuentos en inglés con Hannah Berry.

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL (21 DE MARZO) ESCUELA NAVARRA DE TEATRO. A las 19 horas. Entrada libre, hasta completar el aforo, previa recogida en taquilla a partir de las 17.30 horas. Jueves 18 de marzo, concierto a cargo de Amaiera (hip-hop), Brick Pako (afro, hip hop & reggae), Ingravitö en acústico.

CLUB DE LECTURA FEMINISTA INFANTIL De la mano de Cristina Arocena. Dónde: Biblioteca de Mujeres de IPES (Calle Aoiz, 9-1ª planta). Hora: 17.00-18.30. Cuándo: 18 de marzo, 15 de abril, 13 de mayo, 10 de junio. Edad: 8-12 años. Inscripciones en 948 22-59-91 o en fundacion@fundacionipes.org.