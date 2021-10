Agenda de ocio de Navarra

Rock, jazz, folk

JOSELITO EL MARIACHI

>Martes 5 de octubre a las 11 horas en la residencia de Marcilla.

>Jueves 7 de octubre a las 11 horas en la residencia Josefina Arregui de Alsasua/Altsasu.

ENRIQUE VILLARREAL 'EL DROGAS' Presentación de su trabajo discográfico El largo sueño de una polilla. Miércoles 6 y jueves 7 de octubre a las 20 horas en el Teatro Gayarre. Precio: 22 euros.

ANAIM CLUB FEST

>Jueves 7 de octubre, a las 20.30 horas, en la sala Tótem de Villava, Sterlina.

Música clásica

PROYECTO ITINERANTE 'SYMPHONY. UN VIAJE AL CORAZÓN DE LA MÚSICA' Del 9 de septiembre al 5 de octubre en el Paseo de Sarasate. Actividad gratuita con aforo limitado. Obligatoria la reserva de entradas: symphony.fundacionlacaixa.org y en la taquilla de la actividad. Horario del público en general: de lunes a viernes de 11.45 a 14 y de 15.45 a 21 horas; sábados y domingos de 10.30 a 15 y de 16.30 a 21 horas. Todos los días el pase de las 17.15 horas se hará en euskera, también el pase de las 11.45 horas los martes, miércoles y jueves. Visitas escolares: de lunes a viernes de 9.30 a 11.45 horas; martes, miércoles y jueves, los pases de las 11 horas se harán en euskera; previa cita en el teléfono 900 801137. Visitas guiadas y otros colectivos: de lunes a viernes a las 15 horas.

'RETOS Y TRIUNFOS DE LAS MUJERES EN LA MÚSICA'

>Miércoles 6 de octubre a las 19.30 horas en Civican, encuentro Retos y triunfos de las mujeres en la música con Teresa Catalán, María Antonia Rodríguez y Pilar Constancia. Entrada libre, previa reserva en Civican.

>Jueves 7 de octubre a las 19.30 horas en Baluarte, estreno mundial de El canto de Atenea a cargo de la Orquesta Sinfónica de Navarra, Pilar Constancia (flauta) y Alondra de la Parra (directora).

ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA A las 19.30 horas en Baluarte. Precios: 14 / 24 euros.

>Jueves 7 de octubre, concierto Rompiendo barreras. Dirección: Alondra de la Parra. Flauta: Pilar Constancio. Obras de Teresa Catalán y Shostakovich.

Cine

'URTZEN' Proyección en versión original subtitulada en euskera el martes 5 de octubre a las 19 horas en los cines Golem Baiona con la presencia del director Telmo Esnal. Entrada gratuita hasta completar el aforo. Organiza: Nabarralde.

PROYECCIONES EN LA FILMOTECA DE NAVARRA Precios: entrada libre para la proyección del día 21 y para la día 11; 1 euro para las proyecciones del día 6 y del 14; 3 euros (resto de sesiones). Venta de entradas: anticipada (en taquilla y en www.fillmotecanavarra.com) y el día de la sesión (apertura de la taquilla 45 minutos antes del comienzo de la sesión). Obligatorio el uso de mascarilla.

-SESIÓN ESPECIAL.

>Miércoles 6 de octubre a las 19.30 horas, Y yo entonces me llevé un tapón. Presenta: Ramón Herrera (autor del libro María Luisa Elío, editado por Filmoteca de Navarra).

-BIENAL DE ARQUITECTURA LATINOAMERICANA.

>Jueves 7 de octubre, Chicama.

CINE FÓRUM POR EL ACOGIMIENTO FAMILIAR Jueves 7 de octubre a las 19 horas en el Palacio Vallesantoro de Sangüesa. Proyección de Hung for the Wilderpeople / A la caza de los ñumanos. Entrada gratuita hasta completar el aforo (las invitaciones se podrán retirar desde el 1 de octubre en la casa de cultura de martes a viernes de 12 a 14 y de 19 a 21 horas, llamando al teléfono 948 870251 o mandando mail a: infocultura@sanguesa.es.

Exposiciones

PABELLÓN DE MIXTOS DE LA CIUDADELA Exposición Solo aquello que pasa por todas las puertas, de César Barrio. Hasta el 9 de noviembre. Horario: de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas.

POLVORÍN DE LA CIUDADELA Wild is the wind, exposición de Álvaro Matxinbarrena. Del 24 de septiembre al 31 de octubre. Horario: de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas.

ARCHIVO REAL Y GENERAL DE NAVARRA Exposición Guerra. Vivir la violencia y los conflictos en la Navarra de 1521. Hasta el 31 de diciembre. Todos los días de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Visitas guiadas gratuitas los sábados a las 12 horas con resreva de plaza en el teléfono 848 424667.

CAPILLA BARBAZANA DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA Exposición 75º aniversario de la coranación de Santa María la Real de Pamplona. A partir del 13 de agosto, hasta el mes de octubre. Se podrán observar las coronas y mantos de la coronación, carteles de artistas navarros, diseños de obras, publicaciones y una recopilación de material audiovisual original de 1946.

PALACIO DEL CONDESTABLE Horario: de lunes a viernes de 9 a 22 horas; sábados y domingos de 9 a 14 y de 17 a 22 horas.

>Bidasoa, bida so / Bidasoa, dos mirada, exposición de pintura de Juan Carlos Pikabea. Del 6 de octubre al 4 de noviembre.

>2020, Pamplona en casa, exposición de fotografía de Pedro Pegenaute. Del 8 de octubre al 21 de noviembre.

BIBLIOTECA DE NAVARRA (SALA DE EXPOSICIONES) Horario: de lunes a viernes de 8.30 a 20.30; sábados de 8.30 a 13.30 horas.

>Planta 2. Exposición de folletos, calendarios, pasquines, programas, catálogos del s. XVIII hasta la actualidad. Del 23 de septiembre al 30 de noviembre.

COLEGIO DE MÉDICOS DE NAVARRA Exposición colectiva Diversidad de 14 pintores navarros. Hasta el 22 de octubre. Horario: de lunes a viernes de 10 a 13 y de 18 a 21 horas. Avenida Baja Navarra, 47.

SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO Exposición de fotografías XL de Carlos Cánovas y Montse Zamorano. Del 5 de octubre al 21 de noviembre. Avenida del Ejército 2, 7ª planta.

SALA DE ÁMBITO CULTURAL DE EL CORTE INGLÉS Exposición de pintura Soñar colores, de Mª Ángeles Muerza. Del 17 de septiembre al 29 de octubre, de lunes a viernes de 17.30 a 21 horas.

MUSEO DE NAVARRA Horario: de martes a sábados de 9.30 a 14 y de 17 a 19 horas; domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

-En la sala 4.2, exposición Esto que veo, aquello que fue. Del 22 de octubre al 12 de octubre de 2021.

-Exhibición de los restos más antiguos de la cultura navarra en la Sala de Prehistoria.

-Exposición permanente visitable desde el 16 de junio. Mosaicos romanos, Arqueta de Leire, el mejor románico de Europa, las pinturas murales góticas y Todo el arte es contemporáneo.

-Exposición Develáre de Celia Eslava. A partir del 19 de junio.

-Capilla: exposición Basati Salvaje Wild de Gentz del Valle. Del 13 de mayo al 13 de marzo.

NUEVO CASINO PRINCIPAL Exposición de pintura de Tere Gortari. Del 1 al 31 de octubre. Horario: de lunes a domingo de 11 a 13.30 y de 18 a 21 horas. Plaza del Castillo 44 bis, 1º.

GALERÍA MÍCHEL MENÉNDEZ Exposición de pinturas de Momo Puente-Piazza: Surensoñando. Del 17 de septiembre al 12 de octubre. C/ San Antón, 61.

GALERÍA ARTEA2 Exposición colectiva de artistas locales. Artistas: José Luis Mayor, Pello Azketa, María Jiménez, Alfredo Murillo, Nuria Umaniza, Beatriz Menéndez, Fernando García Guembe, Adam Gustaw Kozinski. Pintura, escultura, fotografía e ilustración. Del 17 de septiembre al 16 de octubre. Horario: de martes a sábado de 10 a 13.30 horas y de lunes a viernes de 17 a 20 horas. C/ Idoia, 9 bajo (Zizur Mayor).

ESPACIOARTE APAINDU Exposición Acéphale. Cabeza de artista, de Alfredo Murillo y Patxi Aldunate. Del 10 de septiembre al 28 de octubre. Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

MUSEO MUÑOZ SOLA DE ARTE MODERNO DE TUDELA Horario de visitas: de miércoles a viernes de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas; sábados de 10.30 a 13.30 y de 17 a 20 horas; domingos y festivos de 10.30 a 13.30 horas.

-Exposición permanente. Colección de pintura francesa de los siglos XIX y XX de César Muñoz Sola.

CASA DE CULTURA DE MURCHANTE Exposición Territorio libro, territorio libre. Del 24 de septiembre al 28 de octubre.

MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU (ESTELLA) Exposición del artista estellés Pedro Irulegui León; 25 obras fotográficas en soporte de aluminio combinadas con técnicas de creación digital. Del 17 de septiembre al 31 de octubre.

MUSEO DEL FERROCARRIL DE CASTEJÓN Exposición A mano y a mákina, de Miriam K. Desde el 23 de septiembre.

CASA DE CULTURA DE BARAÑÁIN Exposición El hombre de Loizu: descubriendo la espeleología de la Federación Navara de Espeleología. Del 18 de octubre al 8 de noviembre. Horario: de lunes a viernes de 18.30 a 20 horas.

CENTRO CULTURAL DE NOÁIN Exposición No es para mí este sol de Aizpea de Atxa, Oihane Mitxeo, Ainhoa Unzué y Alba de la Portilla. Del 1 al 24 de octubre. Horario: de lunes a viernes de 16 a 20 horas.

CASA DE CULTURA DE SANGÜESA (sala de exposiciones) Horario: de martes a sábado de 11.30 a 14 y de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas.

>Exposición Carlos, Príncipe de Viana (1421-1461). Del 23 de septiembre al 12 de octubre.

>Exposición La magia del títere (30 aniversario de Colectivo Humo). Del 15 de octubre al 1 de noviembre.

CASA DE CULTURA DE BERRIOZAR Darley 2014, exposición de pintura de Darley Holguin Valencia. Del 4 al 16 de octubre.

>Exposición Palabras para empezar a amar el euskera. Del 18 al 31 de octubre.

CASA DE CULTURA DEL VALLE DE ARANGUREN Horario: de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 14 a 21 horas.

>Exposición Cuadernos viajeros del Colectivo Variopintas. Del 4 al 28 de octubre.

>Exposición Mujeres y ciencia, 13 nombres para cambiar el mundo. Del 1 al 20 de noviembre.

>Exposición de pintura Retrospectiva de Isabel Erro. Del 24 de noviembre al 12 de diciembre.

CASA DE CULTURA DE BURLADA Exposición de fotografía Afrotopía. Del 1 al 31 de octubre. Horario: de lunes a viernes de 17 a 21 horas.

CASA DE CULTURA DE VILLAVA Etorkizun hobea eraikitzen (Vicente Ferrer Fundazioa / Levantando un futuro mejor (Fundación Vicente Ferrer). Fotografías de Pablo Lasaosa Vidal. Del 22 de septiembre al 17 de octubre. Horario: lunes a viernes de 18 a 21 horas; domingos 3, 10 y 17 de octubre de 19 a 20 horas.

DEPÓSITOS DE AGUA DE MENDILLORRI Exposición 40 años de carteles ecologistas. A partir del 2 de octubre.

BATÁN DE VILLAVA

>Exposición En los mismos ríos. Del 11 de septiembre al 24 de ocftubre.

>Exposición Sedimental. A partir del 30 de octubre.

MOLINO DE SAN ANDRÉS DE VILLAVA Exposición Ontziak. A partir del 2 de octubre.

CASA DE CULTURA ARIZKUNENEA DE ELIZONDO Horario: lunes a viernes de 18 a 21 horas; sábados y festivos de 11.30 a 13.30 y 18 a 21 horas.

>Exposición Amaiur, la memoria democrática. Del 7 de agosto al 12 de octubre.

>Descartados: del olvido al activismo, exposición de Marc Espin. Del 1 de octubre al 9 de diciembre.

SALA DE EXPOSICIONES DE LA SCDR VALDORBA DE BARÁSOAIN Exposición de fotografías The Beat goes on, de Alicia Albiñana. Del 17 de septiembre al 17 de octubre, de miércoles a viernes de 19 a 21 horas; sábados, domingos y festivos de de 12.30 a 14.30 y de 19 a 21 horas.

PARQUE NATURAL DEL SEÑORÍO DE BERTIZ Exposición de pintura al óleo Corazón pictórico / Bihotz piktorikoa de Diana Iniesta. Hasta el 31 de octubre. Visitable en horario del parque de martes a domingo. Para más información: www.dianainiestabenedicto.es.

LA FÁBRICA DE GOMAS Exposición La escala de Jacob, del artista Fermín Alvira. Del 17 de septiembre hasta octubre.

Museo Universidad de Navarra

HORARIO Horario a partir de septiembre: de martes a sábados de 12 a 15 y de 17 a 20 horas, domingos y festivos de 11 a 14 horas. Lunes cerrado. Desde el 1 de septiembre habrá visitas guiadas gratuitas de martes a viernes a las 18 horas. Los sábados y domingos serán a las 12 horas. Gratuitas con la entrada la museo. El primer domingo de cada mes la visita es dramatizada. Necesario realizar reserva antes del viernes previo a las 13 horas a través de la web (visitas dramatizadas).

EXPOSICIONES

>Exposición Pasado y presente, la memoria y su construcción de Ana Teresa Ortega (Premio Nacional de Fotografía 2020). Del 14 de abril hasta el 10 de octubre.

>Espacio Ortiz Echagüe, exposición permanente destinada a mostrar la obra fotográfica de José Ortiz Echagüe.

>Pasado y presente, la memoria y su construcción, de Ana Teresa Ortega. Hasta el 10 de octubre.

>Entorno, encuentro, exploración. Del 8 de septiembre al 3 de octubre. Invitación al público a conectar con el arte a través de la exploración de nuestro entorno más cercano. La muestra está formada por obras de 10 artistas diferentes.

Conferencias

LAS MARAVILLAS Martes 5 de octubre a las 19 horas en la sala de proyecciones de la Biblioteca de Navarra. Charla a cargo de Elena Medel. Entrada libre hasta completar el aforo.

DÍA A DÍA CON MI PERRO GUÍA Miércoles 6 de octubre a las 19 horas en la sala de la planta 1 de la Biblioteca de Navarra, charla a cargo de César Ortiz de Landázuri.

AGENDA KATAKRAK Calle Mayor, 54.

>Miércoles 6 de octubre a las 19 horas, charla Entre el corto siglo XX chino y la nueva expedición de Xi Jinping.

>Jueves 7 de octubre a las 19 horas, presentación del libro La metamorfosis del comunismo en China a cargo de Xulio Ríos.

CICLO 'LAS IDEAS SUENAN' A las 19 horas en el Archivo Real y General de Navarra (calle Dos de Mayo). Entrada libre hasta completar el aforo. Organiza: Jakiunde.

>Miércoles 6 de octubre, Música y feminismo en 2021 a cargo de Pilar Ramos (profesora de la Universidad de La Rioja).

SOBERANÍA ALIMENTARIA Y SOBERANÍA ENERGÉTICA Jueves 7 de octubre a las 19 horas en la Casa del Vínculo de Puente la Reina. Mesa redonda con la participación de Mª Ángeles Fernández y Esther Muñoz Alonso.

Ayuntamiento de Pamplona

MARTES 5 DE OCTUBRE

>De 10 a 13 y de 18 a 20 horas, mercadillo de intercambio de bicis en el Museo de Educación Ambiental; entrada libre.

>A las 18 horas en el Museo de Educación Ambiental, Conoce cómo Pamplona está haciendo frente al cambio climático; inscripciones en el teléfono 010 / 948 420100.

>A las 19 horas en la Casa de la Juventud, cafeteando Coctelera de juegos. Entrada libre hasta completar el aforo.

>A las 17.30 horas en la biblioteca pública de la Milagrosa, taller infantil Voy a hacer un libro. Entrada libre, previa inscripción en la biblioteca, en el teléfono 948 245460 o en el mail biblimil@navarra.es.

MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE

>De 10 a 13 y de 18 a 20 horas, mercadillo de intercambio de bicis en el Museo de Educación Ambiental; entrada libre.

>A las 18 horas en la biblioteca pública de San Jorge, taller infantil Ñam, ñam... ¡esto está muy rico! Entrada libre, previa inscripción en la biblioteca, en el teléfono 948 125108 o en el mail biblisjo@navarra.es.

JUEVES 7 DE OCTUBRE

>De 10 a 13 y de 18 a 20 horas, mercadillo de intercambio de bicis en el Museo de Educación Ambiental; entrada libre.

>A las 18 horas en el Museo de Educación Ambiental, Repara tu bici. Entrada libre, previa inscripción en el teléfono 010.

>A las 19 horas en la Casa de la Juventud, Cafeteando El jueves me entero... Registro Único de Parejas Estables.

>A las 19 horas en la Casa de la Juventud, charla coloquio Conoce la situación en Palestina. Entrada libre, previa retirada de invitaciones desde el día anterior.

>A las 19.30 horas en civivox Iturrama, proyección de Felicité. Entrada libre, previa inscripción en el teléfono 010, en los centros civivox y en www.pamplonaescultura.es.

Civican

ENCLAVE FORTISSIMO A las 19.30 horas en el auditorio.

>Miércoles 6 de octubre, encuentro Retos y triunfos de las mujeres en la música a cargo de Teresa Catalán, Pilar Constancio y María Antonia Rodríguez.

LA HORA DEL CUENTO A las 18 horas en la biblioteca infantil. Público a partir de 4 años.

>Miércoles 6 de octubre, Cuentos en pequeñas dosis con Sergio de Andrés (narrador).

Visitas guiadas

VISITAS DE LA CÁTEDRA DE PATRIMONIO Y ARTE NAVARRO PARA CONMEMORAR EL CENTENARIO DE SAN IGNACIO EN PAMPLONA La entrada es gratuita pero el aforo recomendado por la prudencia requiere de reserva de plaza. El lunes día 4 podrán inscribirse en la dirección de correo electrónico de la Cátedra (cpatrimonio@unav.es) indicando su nombre completo y su DNI. Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción con un correo de confirmación.

>Martes 5 de octubre de 18 a 19.30 horas, Tras las huellas de Ignacio: la basílica. Punto de encuentro: escaleras de la basílica. Con Ricardo Fernández Gracia. Aforo: 15 personas.

>Jueves 7 de octubre de 18 a 19.30 horas, Tras las huellas de Ignacio: iconografía ignaciana en la Catedral de Pamplona. Punto de encuentro: atrio de la catedral. Con Alejandro Aranda. Aforo: 20 personas.

Varios

ACTIVIDADES EN GELTOKI Del 1 al 30 de octubre, exposición fotográfica Family of human de Iraitz Iriarte, Andrea Luri y Javier Igea. De lunes a viernes de 10 a 21 horas.

CICLO 'HUELLAS' Del 27 de septiembre al 9 de octubre en el centro cultural La Rúa de Tudela, exposición de fotografías de Jesús Martorell sobre huellas de las artes escénicas medievales en Tudela.

SEMANA DE LA ARQUITECTURA Organiza: Delegación en Navarra del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro (COAVN).

>Martes 5 de octubre a las 19 horas en la sede del COAVN (avenida del Ejército 2, 7ª planta), XL, inauguración de la exposición de Carlos Cánovas y Montse Zamorano.

>Miércoles 6 de octubre. A las 10 horas, yincana gráfica por el campus de la Universidad de Navarra. A las 18 horas, rally fotográfico por el campus de la Universidad de Navarra. Punto de encuentro: explanada de la Escuela de Arquitectura. Ambas actividades requieren de inscripción previa.

CANTACUENTOS A las 18 horas en el Auditorio de la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (plaza Eguzki) de Mutilva. Entrada libre.

>Martes 5 de octubre, cantacuentos en castellano a cargo de Musas y Fusas.

JORNADAS 'RENOVABLES SÍ, PERO NO ASÍ' De 18.30 a 21 horas en civivox Condestable.

>Miércoles 6 de octubre.La transición energética centralizada: una apuesta imposible a cargo de Álvaro Campos; Crisis energética y sus falsas soluciones a cargo de Adrián Almazán; Defender la biodiversidad, defender la vida a cargo de Esperanza Ursúa

'OTOÑO SOLIDARIO 2021' EN BURLADA

>Del 1 al 31 de octubre. Exposición de fotografía Afrotopía en la casa de cultura. Horario: laborables de 17 a 21 horas.

>Miércoles 6 de octubre a las 19.30 horas en la casa de cultura, explicación didáctica de la exposición Afrotopía.

'BIENVENIDOS A LOS CUENTOS' Miércoles 6 de octubre a las 18 horas en la sala infantil de la Biblioteca de Navarra. A partir de 4 años.

CUENTACUENTOS A las 18 horas en el Auditorio de la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (plaza Eguzki) de Mutilva. Entrada libre.

>Miércoles 6 de octubre, cuentacuentos en euskera con Xabier Flamarique.

JORNADAS DE CIENCIA CIUDADANA En el Centro de Interpretación de las Foces de Lumbier.

>Miércoles 6 de octubre. A las 18.30 horas, sesión teórica sobre las aves de la comarca. A las 19.30 horas, sesión práctica sobre la plataforma web y app del teléfono para el registro de observaciones de aves eBird.

MES CONTRA LA POBREZA Información e insripciones: www.redpobreza.org. Organiza: Red Navarra contra la Pobreza y la Exclusión Social.

>Jueves 7 de octubre a las 18 horas en la UNED de Tudela, inauguración de la exposición Una mirada diferente.

JORNADAS 'BAROJA Y NAVARRA: FIGURA CON PAISAJES' En el Museo de Navarra. Jueves 7 y viernes 8 de octubre a partir de las 15.45 horas.