Agenda de ocio de Navarra del sábado 9 de octubre

Rock, jazz, folk

SALA ZENTRAL

>Sábado 9 de octubre a las 22.30 horas, Lendakaris Muertos. Precio: 15 euros + gastos (anticipada) y 18 euros (taquilla).

>Domingo 10 de octubre a las 18.30 horas, Goxua'n Salsa. Precio: 12 euros (anticipada) y 15 euros (taquilla).

CICLO 'GIRANDO POR NAVARRA' Precio: 5 euros.

>Sábado 9 de octubre a las 20 horas en el Centro Cultural Sarasate de Castejón, Suakai. A las 20 horas en el Teatro de Ansoáin, Hagoan. A las 20 horas en el Centro Cultural de Noáin, concierto a cargo de Moisés no duerme y los noctámbulos; precio: 5 euros. A las 20 horas en la Casa de Cultura Harriondoa de Lesaka, Con X The Banjo.

SERGIO DALMA Sábado 9 de octubre a las 20.30 horas, en la sala Principal de Baluarte. Precios: 35/55 euros. Gira 30... y tanto.

MOISÉS NO DUERME Y LOS NOCTÁMBULOS Sábado 9 de octubre a las 20 horas en el centro cultural de Noáin. Precio: 5 euros.

DEMIAN BAND Sábado 9 de octubre a las 20 horas en el parque municipal de Burlada. Demian Domínguez: guitarra y voz; Alfonso Soto, bajo; Daniel Bianchi: batería. En caso de lluvia será en la carpa de Erripagaña. Organiza: Asociación Burlada Blues Bar.

HAGOAN TALDEA EN CONCIERTO Rock en euskera. Sábado 9 de octubre a las 20 horas en el Teatro de Ansoáin. Precio: 5 euros.

HARDLINE + XTASY Sábado 9 de octubre a las 19.30 horas en la Casa de Cultura de Burlada. Entradas: www.burlada.es.

CAMPEONATO DE BERTSOLARIS Campeonato de Navarra de bertsolaris (tercer cuarto de final) el domingo 10 de octubre a las 17.30 horas en el Auditorio del Carmen de Sangüesa. Precio: 7 euros; 5 euros para socios de Bertsozale Elkartea; y 4 euros (de 7 a 16 años).

XTASY Gira Eye of the Storm Tour. Domingo 10 de octubre, a las 19 horas, en la sala Tótem. Entradas: 15€ + gastos / 18 taquilla.

CHUCHÍN IBÁÑEZ Martes 12 de octubre a las 17 horas en Oskia Taberna de Errotz.

Música clásica

'RETOS Y TRIUNFOS DE LAS MUJERES EN LA MÚSICA'

>Sábado 9 de octubre a las 11.30 y 12.30 horas en el Museo Oteiza de Alzuza, homenaje a Teresa Catalán, concierto de obras de cámara con Xavier Relats (flauta), Anna Siwek (violín), Francisco Javier Gómez (viola), Unai Insausti (guitarra) y José Mari Asín (narrador). Entrada libre, previa reserva en la Fundación Museo Jorge Oteiza (teléfono: 948 332074, mail: recepcion@museooteiza.org).

FESTIVAL DE MÚSICA BARROCA DE LA RIBERA ALTA Sábado 9 de octubre, en la plaza de los Fueros de Falces, actividad El instrumento olvidado. A las 20 horas, en el centro cívico Pedro Iturralde de Falces, concierto de Valencia Baryton Project: Barrocos bizarros 2021.

IN TEMPORE ABESBATZA - CORO & ENSEMBLE Sábado 9 de octubre a las 19 horas en la iglesia de la Victoria de Cascante. Concierto audiovisual Tejiendo sueños-Ametsak ehuntzen. Entrada libre hasta completar aforo.

MARÍA BAYO Espectáculo Divina Cleopatra el sábado 9 de octubre a las 19.30 horas en el Teatro Gayarre. Precio: 20 euros.

EUSKADIKO ORKESTRA A las 19.30 horas en el auditorio de Baluarte. Precios: 18 / 27 / 35 euros.

>Lunes 11 de octubre, Brahms Fest. Dirección: Robert Treviño. Violín: Dimitri Makhtin. Violonchelo: Alexey Stadler. Piano: Tom Borrow.

Teatro /Danza

GURE ZIRKUA En la carpa instalada en Ansoáin. Circo dirigido por el actor Iker Galartza. Venta de entradas: www.gurezirkua.eus.

>Sábado 9 de octubre; sábado 16 de octubre y sábado 23 de octubre a las 16.30 y 19 horas.

>Domingo 10 de octubre y domingo 17 de octubre a las 12 y 18 horas.

>Lunes 11 de octubre a las 16.30 y 19 horas; y martes 12 de octubre a las 12 y 18 horas.

LAROUS TEATROHilos. Teatro infantil. Sábado 9 de octubre, a las 17 horas, en la Sala de Cámara de Baluarte. Precio: 8 euros. Programa Baluarte Txiki 2021-2022.

ALEX O' DOGHERTHY Imbécil (midiendo las palabras), monólogo. Sábado 9 de octubre a lñas 20 horas en el Auditorio del Carmen de Sangüesa. Precio: 8 euros (anticipada) y 10 euros (taquilla).

TDIFERENCIA Casilda, entre cartones (comedia musical). Sábado 9 (en euskera) y domingo 10 de octubre (en castellano) a las 18 horas en el Teatro de Villava. Texto y dirección: Maite Redín. Precio: 3 euros.

LA MAQUINÉ Acróbata y arlequín. Sábado 9 de octubre, a las 18 horas, en el Centro de Artes Avenida de Cintruénigo. Precio: 10€.

LA NAVE PRODUCCIONES TEATRALES Bodas de sagre. Sábado 9 de octubre, a las 20 horas, en la Casa de Cultura Carmen Thyssen-Bornemisza de Los Arcos. Entradas: 6 euros.

NOVA LUX ARTEAN Monet y Debussy. Reflejos en el agua. Sábado 9 de octubre, a las 20 horas, en el Espacio Cultural Los Llanos de Estella-Lizarra. Entradas: 5€.

SUAKAI ON THE ROCKSSábado 9 de octubre, a las 20 horas, en el Centro Cultural Sarasate de Castejón. Entradas: 5€.

TTIPIA PRODUCCIONES Good sex Maritxu (sexperiencias en clave de humor). Domingo 10 de octubre a las 20 horas en la Escuela Navarra de Teatro (calle San Agustín, 5). Precio: 9 euros (anticipada) y 11 euros (taquilla).

DINAMO DANZAElektrical Body (danza). Domingo 10 de octubre a las 19 horas en el Auditorio de Berriozar. Precio: 5 euros.

HELENA LIZARI-LAIDA ALDAZ Kirolak. Domingo 10 de octubre, a las 19 horas, en la Casa de Cultura de Lodosa. Precio: 5 euros.

COMPAÑÍA DE TEATRO MALASPULGAS Tras la luna (teatro familiar). Con Monika Torre, Izaskun Mujika, Sofía Díez y Patrizia Enériz.

>Domingo 10 de octubre a las 17 horas (en castellano) y a las 18.30 horas (en euskera) en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (plaza Eguzki) de Mutilva. Precio: 3 euros.

ATIKUS TEATRO Maia (una chica del montón). Domingo 10 de octubre, a las 19.15 horas, en el salón de actos del CP Francisco Arbeloa e IESO Reyno en Azagra. Entradas: 4 euros.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE PAYASAS DE NAVARRA A las 19 horas en el Teatro Gayarre. Precio: 12 euros.

>Domingo 10 de octubre, Voces que no ves a cargo de la compañía de Pepa Plana. Direción: Joan Arqué.

>Martes 12 de octubre, De cómo Merybeth destronó a Mc Awen a cargo de la compañía Segunsurja. Dirección: Patxi Larrea.

TROKOLO TEATRO Zurgiñaren ipuina (teatro infantil y familiar). Martes 12 de octubre a las 17.30 horas en la Casa de Cultura de Irurtzun. Precio: 3 euros.

Cine

CICLO '#CINETAG' A las 18 horas en la Casa de la Juventud. Entrada libre previa retirada de invitación.

>Sábado 9 de octubre, Pequeña Miss Sunshine.

CINE COMERCIAL EN TAFALLA En el centro cultural Tafalla Kulturgunea.

-ADULTOS . Precio: 5,50 euros y 4 euros (lunes día del espectador).

>Sábado 9 de octubre a las 20 y 22.30 horas; domingo 10 de octubre a las 20 horas; lunes 11 de octubre a las 18 y 20.15 horas; y martes 12 de octubre a las 18 y 20 horas, Maixabel.

-INFANTIL. A las 17.30 horas.

>Sábado 9 y domingo 10 de octubre, La patrulla canina. Precio: 4,50 euros.

CINE EN EUSKERA Domingo 10 de octubre a las 18 horas en el teatro de la Casa de Cultura de Burlada, proyección en euskera de Terra Willy. Planeta ezezaguna. Precio: 2 euros.

PROYECCIONES EN LA FILMOTECA DE NAVARRA Precios: entrada libre para la proyección del día 21 y para la día 11; 1 euro para las proyecciones del día 6 y del 14; 3 euros (resto de sesiones). Venta de entradas: anticipada (en taquilla y en www.fillmotecanavarra.com) y el día de la sesión (apertura de la taquilla 45 minutos antes del comienzo de la sesión). Obligatorio el uso de mascarilla.

-SESIÓN ESPECIAL.

>Lunes 11 de octubre a las 19.30 horas, Un viaje de 10 metros.

Exposiciones

PABELLÓN DE MIXTOS DE LA CIUDADELA Exposición Solo aquello que pasa por todas las puertas, de César Barrio. Hasta el 9 de noviembre. Horario: de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas.

POLVORÍN DE LA CIUDADELA Wild is the wind, exposición de Álvaro Matxinbarrena. Del 24 de septiembre al 31 de octubre. Horario: de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas.

PALACIO DEL CONDESTABLE Horario: de lunes a viernes de 9 a 22 horas; sábados y domingos de 9 a 14 y de 17 a 22 horas.

>Bidasoa, bida so / Bidasoa, dos mirada, exposición de pintura de Juan Carlos Pikabea. Del 6 de octubre al 4 de noviembre.

>2020, Pamplona en casa, exposición de fotografía de Pedro Pegenaute. Del 8 de octubre al 21 de noviembre.

COLEGIO DE MÉDICOS DE NAVARRA Exposición colectiva Diversidad de 14 pintores navarros. Hasta el 22 de octubre. Horario: de lunes a viernes de 10 a 13 y de 18 a 21 horas. Avenida Baja Navarra, 47.

SALA DE ÁMBITO CULTURAL DE EL CORTE INGLÉS Exposición de pintura Soñar colores, de Mª Ángeles Muerza. Del 17 de septiembre al 29 de octubre, de lunes a viernes de 17.30 a 21 horas.

NUEVO CASINO PRINCIPAL Exposición de pintura de Tere Gortari. Del 1 al 31 de octubre. Horario: de lunes a domingo de 11 a 13.30 y de 18 a 21 horas. Plaza del Castillo 44 bis, 1º.

GALERÍA MÍCHEL MENÉNDEZ Exposición de pinturas de Momo Puente-Piazza: Surensoñando. Del 17 de septiembre al 12 de octubre. C/ San Antón, 61.

GALERÍA ARTEA2 Exposición colectiva de artistas locales. Artistas: José Luis Mayor, Pello Azketa, María Jiménez, Alfredo Murillo, Nuria Umaniza, Beatriz Menéndez, Fernando García Guembe, Adam Gustaw Kozinski. Pintura, escultura, fotografía e ilustración. Del 17 de septiembre al 16 de octubre. Horario: de martes a sábado de 10 a 13.30 horas y de lunes a viernes de 17 a 20 horas. C/ Idoia, 9 bajo (Zizur Mayor).

GALERÍA ORMOLÚ Escuchando cubos. Exposición de esculturas de Eduardo Lacoma. Del 7 al 30 de octubre. C/ Paulino Caballero, 42 bajo.

ESPACIOARTE APAINDU Exposición Acéphale. Cabeza de artista, de Alfredo Murillo y Patxi Aldunate. Del 10 de septiembre al 28 de octubre. Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

PATIO DE LA UNED DE TUDELA Exposición Una mirada diferente / Begirada ezberdin bat del fotoperiodista Unai Beroiz Nieto y organizada por la Red Navarra de Lucha Contra la Pobreza y Exclusión Social. Del 7 al 26 de octubre.

MUSEO MUÑOZ SOLA DE ARTE MODERNO DE TUDELA Horario de visitas: de miércoles a viernes de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas; sábados de 10.30 a 13.30 y de 17 a 20 horas; domingos y festivos de 10.30 a 13.30 horas.

-Exposición temporal. Exposición de las obras realizadas este año por las integrantes de la Asociación de Mujeres El Tazón Santa Ana. A partir del 7 de octubre.

-Exposición permanente. Colección de pintura francesa de los siglos XIX y XX de César Muñoz Sola.

CASA DE CULTURA DE ZIZUR MAYOR Ensoñaciones oníricas - Tránsito. Exposición de Conchi Ororbia. Del 7 al 31 de octubre. Horario: de lunes a sábado de 19 a 21 horas, domingos y festivos de 12 a 14 horas.

CENTRO CULTURAL DE TAFALLA KULTURGUNEAImanol Bengoetxea, artista. Exposición monográfica sobre la obra del desaparecido artista. Del 7 de octubre al 7 de noviembre. Horario: de lunes a viernes de 19 a 21 horas; sábados y domingos de 12 a 14 y de 19 a 21 horas.

CASA DE CULTURA DE SANGÜESA (sala de exposiciones) Horario: de martes a sábado de 11.30 a 14 y de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas.

>Exposición Carlos, Príncipe de Viana (1421-1461). Del 23 de septiembre al 12 de octubre.

>Exposición La magia del títere (30 aniversario de Colectivo Humo). Del 15 de octubre al 1 de noviembre.

CASA DE CULTURA DE BERRIOZAR Darley 2014, exposición de pintura de Darley Holguin Valencia. Del 4 al 16 de octubre.

>Exposición Palabras para empezar a amar el euskera. Del 18 al 31 de octubre.

CASA DE CULTURA DEL VALLE DE ARANGUREN Horario: de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 14 a 21 horas.

>Exposición Cuadernos viajeros del Colectivo Variopintas. Del 4 al 28 de octubre.

>Exposición Mujeres y ciencia, 13 nombres para cambiar el mundo. Del 1 al 20 de noviembre.

>Exposición de pintura Retrospectiva de Isabel Erro. Del 24 de noviembre al 12 de diciembre.

CASA DE CULTURA DE BURLADA Horario: de lunes a viernes de 17 a 21 horas.

>Exposición de fotografía Afrotopía. Del 1 al 31 de octubre.

>Exposición Diciembre de Pilar Arana Vizcay. Del 8 al 26 de noviembre.

CASA DE CULTURA DE VILLAVA Etorkizun hobea eraikitzen (Vicente Ferrer Fundazioa / Levantando un futuro mejor (Fundación Vicente Ferrer). Fotografías de Pablo Lasaosa Vidal. Del 22 de septiembre al 17 de octubre. Horario: lunes a viernes de 18 a 21 horas; domingos 3, 10 y 17 de octubre de 19 a 20 horas.

DEPÓSITOS DE AGUA DE MENDILLORRI Exposición 40 años de carteles ecologistas. A partir del 2 de octubre.

BATÁN DE VILLAVA

>Exposición En los mismos ríos. Del 11 de septiembre al 24 de octubre.

MOLINO DE SAN ANDRÉS DE VILLAVA Exposición Ontziak. A partir del 2 de octubre.

CASA DE CULTURA ARIZKUNENEA DE ELIZONDO Horario: lunes a viernes de 18 a 21 horas; sábados y festivos de 11.30 a 13.30 y 18 a 21 horas.

>Exposición Amaiur, la memoria democrática. Del 7 de agosto al 12 de octubre.

>Descartados: del olvido al activismo, exposición de Marc Espin. Del 1 de octubre al 9 de diciembre.

SALA DE EXPOSICIONES DE LA SCDR VALDORBA DE BARÁSOAIN Exposición de fotografías The Beat goes on, de Alicia Albiñana. Del 17 de septiembre al 17 de octubre, de miércoles a viernes de 19 a 21 horas; sábados, domingos y festivos de de 12.30 a 14.30 y de 19 a 21 horas.

Museo Universidad de Navarra

HORARIO Horario a partir de septiembre: de martes a sábados de 12 a 15 y de 17 a 20 horas, domingos y festivos de 11 a 14 horas. Lunes cerrado. Desde el 1 de septiembre habrá visitas guiadas gratuitas de martes a viernes a las 18 horas. Los sábados y domingos serán a las 12 horas. Gratuitas con la entrada la museo. El primer domingo de cada mes la visita es dramatizada. Necesario realizar reserva antes del viernes previo a las 13 horas a través de la web (visitas dramatizadas).

EXPOSICIONES

>Exposición Pasado y presente, la memoria y su construcción de Ana Teresa Ortega (Premio Nacional de Fotografía 2020). Del 14 de abril hasta el 10 de octubre.

>Espacio Ortiz Echagüe, exposición permanente destinada a mostrar la obra fotográfica de José Ortiz Echagüe.

>Pasado y presente, la memoria y su construcción, de Ana Teresa Ortega. Hasta el 10 de octubre.

>Exposición En torno a María Josefa Huarte, colección Museo Universidad de Navarra. A partir del 6 de octubre.

PROGRAMACIÓN

-IV EDICIÓN 'MUSEO EN DANZA'.

>Sábado 9 de octubre a las 12, 13.30, 19 y 20.30 horas, Tres de Ballet Triádico con Taiat Dansa. Precio: 16 euros.

Ayuntamiento de Pamplona

TALLERES INFANTILES Y FAMILIARES EN EUSKERA Espacio infantil Rosa Tokyo. Koadernaketa japoniarra.

>Sábado 9 de octubre, a las 17.30 horas, en civivox Condestable. Entrada: 2 euros, previa inscripción en el 010, red civivox y www.pamplonaescultura.es

TEATRO INFANTIL Y FAMILIAR Chorpatélicos, de los Titiriteros de Binéfar.

>Sábado 9 de octubre, a las 18 horas, en civivox San Jorge. Entrada: 3 euros, previa inscripción en el 010, red civivox y www.pamplonaescultura.es

MÚSICAS DE DOMINGO Concierto 3 en Diálogos. Con Joaquín Taboada Trío.

>Domingo 10 de octubre, a las 12 horas, en el Palacio del Condestable. Entrada libre previa inscripción en el 010, red civivox y www.pamplonaescultura.es

Cursos

TALLER 'VOY A HACER UN LIBRO' Jueves 14 de octubre a las 17.30 horas en la biblioteca pública de Noáin. Para niños de 8 a 12 años. Entrada libre, previa inscripción. Organiza: Editargi (Asociación de Editores de Navarra).

TALLER DE FANZINES Sábado 16 y 23 de octubre de 10.30 a 13.30 horas en Harrobi de Ansoáin. Taller dirigido a jóvenes de 12 a 16 años e impartido por Irati Fernández y Nerea Aguado. Inscripciones gratuitas hasta el 13 de octubre en Harrobi.

CURSOS 'A LA CARTA' DE LA BIBLIOTECA Mª LUISA ELÍO DE BARAÑÁIN Aún quedan plazas en los siguientes cursos: Inteligencia emocional en tiempos de crisis; Edición de videos caseros; Taller de novela. Precio: 40 euros (personas empadronadas) y 50 euros (no empadronadas). Teléfono: 948 286628. Inscripciones: presencial en la OAC (Ayuntamiento de Barañáin) de lunes a viernes de 8.30 a 14 horas.

Visitas guiadas

PASEO GUIADO AL CAÑÓN DEL RÍO IRANTZU CON DEGUSTACIÓN Domingo 10 de octubre a las 10.30 horas desde el punto de información de Tierras de Iranzu en el Monasterio de Irantzu. Duración: 2 horas. Precio: 8 euros (adulto) y 4 euros (niños). Reservas: 646 185264 (teléfono y Whatsapp); info@tierrasdeiranzu.com. Se aconseja llevar calzado cómodo y agua. Recorrido familiar aconsejado para niños a partir de 4 años.

VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN 'CATORCE MÁS + HAMALAU GEHIAGO' EN EL MUSEO DE NAVARRA A cargo de Marta Arriola, comisaria de la exposición.

>Domingos 10 de octubre y 6 de marzo a las 12.30 horas.

VISITAS A SAN MARTÍN DE ARTAIZ Organiza: Asociación Grupo Valle de Izagaondoa. La asociación, por motivos de la pandemia, no organizará ninguna actividad, pero sí atenderá las peticiones que vengan de particulares y grupos organizados, cumpliendo con las medidas de seguridad. Reservar día y hora en el teléfono 659 303994.

Varios

ACTIVIDADES EN GELTOKI Del 1 al 30 de octubre, exposición fotográfica Family of human de Iraitz Iriarte, Andrea Luri y Javier Igea. De lunes a viernes de 10 a 21 horas.

> Ipuinak Ipuin. Ciclo de cuentacuentos musicalizado en euskera Etxe honetan. Sábado 9 de octubre, a las 17 horas, taller infantil (gratuito, con inscripción); a las 19.30 horas, cuentacuentos (gratuito, hasta completar aforo).

CICLO 'HUELLAS' Del 27 de septiembre al 9 de octubre en el centro cultural La Rúa de Tudela, exposición de fotografías de Jesús Martorell sobre huellas de las artes escénicas medievales en Tudela.

JORNADAS DE CIENCIA CIUDADANA En el Centro de Interpretación de las Foces de Lumbier.

>Sábado 9 de octubre. A las 9.30 horas, salida desde el Centro de Interpretación de las Foces para la observación de aves y registro.

'OTOÑO SOLIDARIO 2021' EN BURLADA

>Del 1 al 31 de octubre. Exposición de fotografía Afrotopía en la casa de cultura. Horario: laborables de 17 a 21 horas.

CUENTACUENTOS A las 18 horas en el Auditorio de la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (plaza Eguzki) de Mutilva. Entrada libre.

>Miércoles 13 de octubre, cuentacuentos en castellano con Ventura Ruiz.