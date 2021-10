Agenda de ocio de Navarra del viernes 22 de octubre

Rock, jazz, folk

'CANTANDO A LORCA. RECITANDO A LORCA' Espectáculo poético flamenco el viernes 22 de octubre a las 21 horas en el centro cultural de Noáin. Entrada libre, previa retirada de invitación.

'SAN MIGUEL ON AIR' Viernes 22 de octubre a las 20 horas en la sala Tótem de Villava, concierto a cargo de Belako. Venta de entradas: ticketmaster.es.

CICLO 'GIRANDO POR NAVARRA' Precio: 5 euros.

>Viernes 22 de octubre a las 20 horas en la Casa de Cultura de Viana, Monte del Oso.

>Sábado 23 de octubre a las 18.30 horas en la Casa de Cultura de Bera, Nahiak Nahi. A las 18 horas en la Casa de Cultura de Beriáin, Ángel Ocray (flamenco con pop); precio: 5 euros.

ROBE Gira Ahora es el momento. Sábado 23 de octubre a las 21 horas en el Pabellón Navarra Arena.

KOMANDO FUNK Sábado 23 de octubre a las 20 horas en el centro cultural de Noáin. Precio: 8 euros.

PASTORA SOLER Sábado 23 de octubre a las 20 horas en la sala principal de Baluarte. Gira Pastora Soler. Precios: de 39 a 59 euros.

NAHIAK NAHI Sábado 23 de octubre a las 20 horas en la Casa de Cultura de Bera.

LOS HERMANOS CUBERO (Enrique y Roberto Ruiz Cubero) Sábado 23 de octubre a las 20 horas en el Teatro de Villava. Precio: 6 euros (taquilla) y 5 euros (internet). X aniversario de la Casa de Cultura de Villava.

Música clásica

10 AÑOS DE LA CIUDAD DE LA MÚSICA DE NAVARRA Actividades a cargo de los Conservatorios Profesional de Música Pablo Sarasate y Conservatorio Superior de Música de Navarra.

>Viernes 22 de octubre a las 18 horas en la plaza del Castillo, actividad sorpresa de la Escuela de Danza de Navarra y el Conservatorio Profesional. A las 19.30 horas en la Filmoteca de Navarra, proyección de Un día volveré y actuación de la Asociación Pamplona Jazz.

>Sábado 23 de octubre a las 11 horas. Salida desde la plaza del Castillo y llegada a la Ciudad de la Música, bicicletada musical a cargo del Dj Reimy. A las 19.30 horas en el auditorio de la Ciudad de la Música, concierto Canciones para una reina a cargo del músico y profesor del Conservatorio Superior Reinado Zhok, la cantante Sofía Esparza y la arpista Alicia Griffiths.

BANDA DE MÚSICA DE ZIZUR MAYOR + ALUMNAS DE CANTO-JAZZ DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE NAVARRA Viernes 22 de octubre a las 20 horas en la Casa de Cultura de Zizur Mayor. Precio: 2 euros.

ATARRABIA ABESBATZA + SUAKAI Ama Lurra (música coral e instrumental). Viernes 22 de octubre a las 20 horas en el Teatro de Villava. Precio: 6 euros (taquilla e internet). X aniversario de la Casa de Cultura de Villava.

CELEBRACIÓN DEL 200 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE EMILIO ARRIETA En Puente la Reina / Gares.

>Viernes 22 de octubre a las 19.30 horas en la Casa del Vínculo, charla Emilio Arrieta, de la ópera a la zarzuela con Mª Encina Cortizo.

>Sábado 23 de octubre a las 20.30 horas en la iglesia de Santiago, concierto homenaje a Arrieta de Sabina Puértolas (soprano) y Rubén Fernández (pianista). Se requiere invitación. Para más información, llamar al teléfono 948 340007.

CONCIERTO ORACIÓN Sábado 23 de octubre a las 17 horas en el Monasterio de Santa María la Real de la Oliva de Carcastillo. El autor y escritor Alfonso J. Olaz recitará varias reflexiones de su último libro Las miradas de Jesús. Estará acompañado por la soprano navarra María Lourdes Moratinos, que interpretará obras de música sacra.

CAPILLA RENACENTISTA MICHAEL NAVARRUS Concierto Philippus Rex Hispaniae (500 aniversario de la muerte de Josqun Desprez). Organiza: Coral de Cámara de Navarra. Entrada libre hasta completar el aforo. Dirección: Beatriz Aguirre.

>Sábado 23 de octubre a las 19 horas en la iglesia de San Andrés Apóstol Villamayor de Monjardín.

CICLO 'ABRIENDO CAMINO' Organiza: Federación de Coros de Navarra.

>Sábado 23 de octubre a las 19 horas en la iglesia de Santa María Magdalena de Enériz, Coral Cendea de Galar. Dirección: Javier Iriarte.

>Sábado 23 de octubre a las 20 horas en la iglesia de San Martín de Berroeta, Coral Mendi de Santesteban / Doneztebe. Dirección: Jon Irazoki.

RECITAL 'LA PALABRA CANTADA' Federico García Lorca 1898-1936 Iñaki Fresán, barítono; Leire Irisarri, piano. Sábado 23 de octubre, a las 20 horas, en el Teatro de la Casa de Cultura de Burlada. Entradas: anticipada 6€; taquilla 8€.

IN TEMPORE ABESBATZA - CORO & ENSEMBLE Sábado 23 de octubre, a las 20 horas, en la iglesia Ntra. Sra. del Pilar (Etxabakoitz), concierto audiovisual Tejiendo sueños-Ametsak ehuntzen. Distintas partes de obras variadas de compositores actuales. Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro/ Danza

JOSÉ CORBACHO Espectáculo Ante todo mucha calma. Viernes 22 de octubre a las 21 horas en la Casa de Cultura de Beriáin. Precio: 8 euros.

COMPAÑÍA ARTÍSTICA ATENA Momento Meraki. Viernes 22 de octubre a las 20 horas en la Casa de Cultura de Burlada. Precio: 4 euros (anticipada) y 6 euros (taquilla).

GURE ZIRKUA En la carpa instalada en Ansoáin. Circo dirigido por el actor Iker Galartza. Venta de entradas: www.gurezirkua.eus.

>Viernes 22 de octubre a las 19 horas.

>Sábado 23 de octubre a las 16.30 y 19 horas.

FESTIVAL AFTER CAGE

>Sábado 23 de octubre a las 19.30 horas en el Nuevo Casino Principal, velada musical Elogio de los críticos, de Satie, performance escénica-musical creada por el Colectivo E7.2. Entrada libre, previa inscripción en https://forms.gle/7e49gCag5UeQ1LpBA.

SAMANTHA HUDSON Presenta Liquidación total el sábado 23 de octubre a las 21 horas en el Teatro Gayarre.

BUTACA 78 Aita. Sábado 23 de octubre a las 19.30 horas en la Escuela Navarra de Teatro. Precio: 9 euros.

PEZ LIMBOHarri Orri Ar / El patio de mi casa. Sábado 23 de octubre a las 20 horas en la Casa de Cultura de Zizur Mayor. Precio: 6 euros.

ILARGIAREN ATZEAN / TRAS LA LUNA Sábado 23 de octubre, a las 17.30 horas, en la Casa de Cultura de Etxarri Aranatz. Venta de entradas: www.etxarriaranatz.eus

SPASMO TEATRO Viaje al centro del cuerpo humano. Sábado 23 de octubre, a las 18 horas, en el Centro de Artes Avenida de Cintruénigo. Entradas: 10 euros.

EL MONO HABITADO Benditas. Todo viene del cielo. Sábado 23 de octubre, a las 19 horas, en la Casa de Cultura de Olazti-Olazagutía. Entradas: 6€ anticipada y 8 taquilla.

PRODUCCIONES MAESTRAS Mentiras cotidianas. Sábado 23 de octubre a las 20 horas en el Teatro de Ansoáin. Precio: 7 euros.

CANCAMISA TEATRORámper, vida y muerte de un payaso. Sábado 23 de octubre a las 20 horas en el Auditorio del Carmen de Sangüesa. Precio: 6 euros (anticipada) y 8 euros (taquilla).

ROPA TENDIDA ¿Esto llaman amor? Fuego. Sábado 23 de octubre, a las 20 horas, en el Centro Cultural Los Llanos de Estella. Entrada: 5 euros.

II DÍA DE LA COMPARSA DE GIGANTES DE NOÁIN

>Sábado 23 de octubre. A las 9 horas, dianasa con los gaiteros de Pamplona. A las 11 horas, pasacalles de la comparsa acompañada por los gaiteros de Pamplona. A las 18.30 horas, pasacalles de la comparsa acompañada de la Txaranga Jaiak. A las 21 horas, toro de fuego.

MUESTRA DE TEATRO AMATEUR 2021 Precio: 3 euros.

>Sábado 23 de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea, Vengo del mar a cargo de Camerino. Dirección: Rosa Nagore.

Cine

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES SOCIALES DE BERRIOZAR Viernes 22 y sábado 23 de octubre, a las 20 horas, en el auditorio de Berriozar. Entrada-donativo: 1€.

PROYECCIONES EN LA FILMOTECA DE NAVARRA Precios: 3 euros. Venta de entradas: anticipada (en taquilla y en www.fillmotecanavarra.com) y el día de la sesión (apertura de la taquilla 45 minutos antes del comienzo de la sesión). Obligatorio el uso de mascarilla.

-CINE Y JAZZ. Preámbulo musical a cargo de Asociación Pamplona Jazz. Presentación de la película: Carlos Medrano.

>Viernes 22 de octubre a las 19.30 horas, Un día volveré.

QUINCENA 'MUJER Y DEPORTE' En la Casa de Cultura de Huarte. Entrada libre hasta completar el aforo.

>Viernes 22 de octubre a las 19 horas, proyección documental Hijas de Cynisca.

FESTIVAL DE CINE ÓPERA PRIMA CIUDAD DE TUDELA' En el cine Moncayo de Tudela. Precio entrada individual: 5,5 euros. Precio abono: 32 euros.

>Viernes 22 de octubre. A las 17.30 y 20.15 horas, Érase una vez en Euskadi. A las 22.30 horas, Con quién viajas.

>Sábado 23 de octubre. A las 17.30 y 20.15 horas, Con quién viajas. A las 22.30 horas, Érase una vez en Euskadi.

XX CICLO DE CINE PARA LA TOLERANCIA Y CONTRA EL TERRORISMO Sábado 23 de octubre en el Planetario de Pamplona. A las 17 horas, proyección del documental Voces sin libertad. A las 18 horas, proyección del documental Traidores. A las 19.30 horas, charla a cargo de Rosa Díez y Jon Viar. Entrada gratuita.

DOCUMENTAL 'EN BUSCA DEL TALENTO' Sábado 23 de octubre a las 17.30 horas en el salón de actos Lestonnac de Tudela y el domingo 24 de octubre a las 18 horas en civivox Condestable. Precio: 3 euros (inscripciones en la página www.anac-navarra.com). Organiza: Asociación Navarra para las Altas Capacidades.

CINE COMERCIAL EN TAFALLA En el centro cultural Tafalla Kulturgunea.

-ADULTOS . Precio: 5,50 euros y 4 euros (lunes día del espectador).

>Sábado 23 de octubre a las 20 y 22.30 horas; domingo 24 de octubre a las 20 horas; lunes 25 de octubre a las 18 horas y a las 20.15 horas, Madres paralelas.

-INFANTIL. A las 17.30 horas.

>Sábado 23 y domingo 24 de octubre, Space Jam: nuevas leyendas. Precio: 3,50 euros.

CICLO '#CINETAG' A las 18 horas en la Casa de la Juventud. Entrada libre previa retirada de invitación.

>Sábado 23 de octubre, It follows.

Museo Universidad de Navarra

HORARIO Horario a partir de septiembre: de martes a sábados de 12 a 15 y de 17 a 20 horas, domingos y festivos de 11 a 14 horas. Lunes cerrado. Desde el 1 de septiembre habrá visitas guiadas gratuitas de martes a viernes a las 18 horas. Los sábados y domingos serán a las 12 horas. Gratuitas con la entrada la museo. El primer domingo de cada mes la visita es dramatizada. Necesario realizar reserva antes del viernes previo a las 13 horas a través de la web (visitas dramatizadas).

EXPOSICIONES

>Exposición Pseudología fantástica de Cristina de Middel. A partir del 14 de octubre.

>Exposición Proyectos: cuatro décadas de Manolo Laguillo.

>Espacio Ortiz Echagüe, exposición permanente destinada a mostrar la obra fotográfica de José Ortiz Echagüe.

>Exposición En torno a María Josefa Huarte, colección Museo Universidad de Navarra. A partir del 6 de octubre.

PROGRAMACIÓN

>Viernes 22 de octubre a las 19.30 horas, The hidden resonances of the moving bodies II a cargo del Instituto Stocos. Precios: 22 / 24 / 26 euros.

Conferencias

VEUS DE DONES Mujeres de carne y verso (recital poético musical). Viernes 22 de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. Entrada libre hasta completar el aforo.

'COLOQUIOS: LO QUE NOS HA ENSEÑADO LA PANDEMIA' A las 19 horas en el Museo de Navarra. Organiza: Jakiunde. Entrada libre hasta completar el aforo. Modera los coloquios: Iciar Astiasarán (vicepresidenta de Jakiune y catedráctica de Bromatología y Nutrición de la Universidad de Navarra). Viernes 22 de octubre, conferencia a cargo de Adela Asua, Antonio Moreno Ibáñez e Isabel Sola.

EL PRETENDIDO SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL: OTRA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Viernes 22 de octubre a las 19 horas en la librería Katakrak (calle Mayor, 54, tercera planta). Charla coloquio con Sonia Vaccaro, psicóloga clínica y experta en victimología y violencia de género. Organiza Foro de Mujeres MIRaN. La entrada es libre hasta completar aforo.

CICLO DE CONFERENCIAS DE NAFARROAKO DANTZARIEN BILTZARRA

>Viernes 22 de octubre a las 17 horas en Euskokultur Mintegia (Arrotxapea), Gaitarekin bizi! A las 19 horas, Iribaseko dantzak.

>Sábado 23 de octubre a las 17 horas en la biblioteca de la parroquia de San Juan Bautista de Tudela, 44 años del Paloteado de San Juan.

CICLO DE CONFERENCIAS DE HISTORIA Sábado 23 de octubre a las 11.30 horas en el centro cívico de Berbinzana. Charla con el historiador Erlantz Urtasun Antzano. Entrada gratuita.

OCTUBRE EN KARRIKIRI Calle Javier, 4. Sábado 23 de octubre a las 10 horas en LABA (plaza del Castillo, 2), presentación del libro Borroka armatua euskadin.

Ayuntamiento de Pamplona

CUENTACUENTOS

>Viernes 22 de octubre a las 18 horas en la biblioteca pública de San Francisco, cuentacuentos con Carmen Moreno. Entrada libre hasta completar el aforo.

'CAFETEANDO'

>Viernes 22 de octubre a las 19 horas en la Casa de la Juventud, karaoke. Entrada libre hasta completar el aforo.

CINETAG

>Sábado 23 de octubre a las 18 horas en la Casa de la Juventud, proyección de It follows. Entrada libre, previa retirada de invitaciones desde el día anterior.

PASEOS GUIADOS

>Sábado 23 de octubre a las 10 horas, salida desde la plaza del Castillo, paseo guiada en bici por la red ciclable. Inscripción previa en el teléfono 010.

TEATRO INFANTIL Y FAMILIAR

>Sábado 23 de octubre a las 12 horas (castellano) y a las 18 horas (euskera) en civivox Mendillorri, La ratita presumida y El gato con botas / Arratoitxo maripertxenta eta Katu Botaduna. Precio: 3 euros, previa incripción a través del teléfono 010, en la red civivox o en www.pamplonaescultura.es.

XXIII MUESTRA DE TEATRO DE AQUÍ Entrada libre, con inscripción previa en el teléfono 010 o en el 948 420100, en la web www.pamplonaescultura.es y en cualquiera de los centros civivox.

>Sábado 23 de octubre a las 20 horas en civivox Iturrama, Un cuento a cargo de Teatro en la Chácena.

CICLO AGNÈS VARDA: LA MIRADA ERRANTE

Proyecciones a las 19 horas en civivox Condestable. Entrada libre, previa inscripción en el 010, la red Civivox y www.pamplonaescultura.es.

>Sábado 23 de octubre, La felicidad.

Civican

PAISAJE SONORO

>Viernes 22 de octubre de 16 a 18 horas en el auditorio, master class Creación de un set live electrónico audiovisual con Begun. A las 18.30 horas en el auditorio, Live de Sarah Rasines con cassettes. A las 20 horas en el auditorio, live audiovisual con Begun. De 17.30 a 20.30 horas en la cafetería, Dj Nemesis.

Varios

XXIX SEMANA CULTURAL HISPANO-ALEMANA Eventos gratuitos, previa inscripción en el teléfono 948 236700 o en el mail info@sociedadhispanoalemana.com.

>Viernes 22 de octubre a las 21 horas en el Hotel Yoldi, cena de clausura. Necesaria inscripción previa. Precio: 25 euros.

ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA INFANTIL DE BURLADA Uso obligatorio de mascarilla.

>Viernes 22 de octubre, a las 17.30 horas, taller (euskera), Liburu bat eginen dut.

Exposiciones

CIUDADELA Horario: de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas

> Pabellón de Mixtos . Exposición Solo aquello que pasa por todas las puertas, de César Barrio. Hasta el 9 de noviembre.

> Polvorín . Wild is the wind, exposición de Álvaro Matxinbarrena. Del 24 de septiembre al 31 de octubre.

> Sala de Armas. Audiovisiones. Mirada al mundo contemporáneo hibridando técnicas, formatos y lenguajes expresivos. Hasta el 13 de febrero.

ARCHIVO REAL Y GENERAL DE NAVARRA Exposición Guerra. Vivir la violencia y los conflictos en la Navarra de 1521. Hasta el 31 de diciembre. Todos los días de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Visitas guiadas gratuitas los sábados a las 12 horas con resreva de plaza en el teléfono 848 424667.

CAPILLA BARBAZANA DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA Exposición 75º aniversario de la coranación de Santa María la Real de Pamplona. A partir del 13 de agosto, hasta el mes de octubre. Se podrán observar las coronas y mantos de la coronación, carteles de artistas navarros, diseños de obras, publicaciones y una recopilación de material audiovisual original de 1946.

PALACIO DEL CONDESTABLE Horario: de lunes a viernes de 9 a 22 horas; sábados y domingos de 9 a 14 y de 17 a 22 horas.

>Bidasoa, bida so / Bidasoa, dos mirada, exposición de pintura de Juan Carlos Pikabea y de esculturas de Lesagibel. Del 6 de octubre al 4 de noviembre. El sábado 23 de octubre a las 17 horas, actuación de la cantante Itziar Azpíroz y visita guiada en euskera a la exposición.

>2020, Pamplona en casa, exposición de fotografía de Pedro Pegenaute. Del 8 de octubre al 21 de noviembre.

CASA DE LAS MUJERES DE PAMPLONA Exposición Defensoras. Mujeres que transforman. Del 11 al 29 de octubre.

BIBLIOTECA DE NAVARRA (SALA DE EXPOSICIONES) Horario: de lunes a viernes de 8.30 a 20.30; sábados de 8.30 a 13.30 horas.

>Planta 2. Exposición de folletos, calendarios, pasquines, programas, catálogos del s. XVIII hasta la actualidad. Del 23 de septiembre al 30 de noviembre.

SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO Exposición de fotografías XL de Carlos Cánovas y Montse Zamorano. Del 5 de octubre al 21 de noviembre. Avenida del Ejército 2, 7ª planta.

SALA DE ÁMBITO CULTURAL DE EL CORTE INGLÉS Exposición de pintura Soñar colores, de Mª Ángeles Muerza. Del 17 de septiembre al 29 de octubre, de lunes a viernes de 17.30 a 21 horas.

CIVIVOX MENDILLORRI Exposición Sin tiempo / Denborarik gabe. Exposición de microrrelatos e imágenes. IES Mendillorri BHI en colaboración con el Instituto de la Memoria (Departamento de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra). Del 1 al 30 de octubre. Horario: de 9 a 14 y 17 a 21 horas.

CIVIVOX MILAGROSA Exposición fotográfica Las tetas de mamá / Amaren titiak. Hasta el 28 de octubre. Organiza: Amagintza (grupo de apoyo, lactancia y maternidad de Navarra).

NUEVO CASINO PRINCIPAL Exposición de pintura de Tere Gortari. Del 1 al 31 de octubre. Horario: de lunes a domingo de 11 a 13.30 y de 18 a 21 horas. Plaza del Castillo 44 bis, 1º.

LIBRERÍA RE-READAgua. Óleos de Lola Azparren. Del 1 al 30 de octubre. C/ Zapatería, 45.

GALERÍA MICHEL MENÉNDEZ Bardenas, punto de partida..., exposición de pinturas de Jesús Miramón. Del 15 de octubre al 10 de noviembre. Horario: de martes a sábados de 12 a 14 y de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas; lunes cerrado. Calle San Antón, 61.

GALERÍA ORMOLÚ Escuchando cubos. Exposición de esculturas de Eduardo Lacoma. Del 7 al 30 de octubre.C/ Paulino Caballero, 42 bajo.

ESPACIOARTE APAINDU Exposición Acéphale. Cabeza de artista, de Alfredo Murillo y Patxi Aldunate. Del 10 de septiembre al 28 de octubre. Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

IBARRAETXEA DE GARAIOA Exposición de Irkus. Del 22 de octubre al 1 de noviembre. Horario: de 10 a 12.30 y de 17.30 a 20 horas.

GABARI GUNE IREKIA (AYUNTAMIENTO DE LARRAUN) Exposición de escultura Veinte, Hogei, Vingt. Del 10 al 31 de octubre. Horario: viernes de 18 a 20.30 horas; sábados y domingos de 11 a 13.30 horas.

PATIO DE LA UNED DE TUDELA Exposición Una mirada diferente / Begirada ezberdin bat del fotoperiodista Unai Beroiz Nieto y organizada por la Red Navarra de Lucha Contra la Pobreza y Exclusión Social. Del 7 al 26 de octubre.

CLAUSTRO DEL EDIFICIO CASTEL RUIZ DE TUDELA Exposición Carlos Príncipe de Viana 1421-1461. Del 15 al 31 de octubre. Horario: lunes, miércoles y viernes de 9 a 13; sábados de 11 a 14 y de 16.30 a 20.30; domingos de 10 a 13.30 horas. Plaza de Mercadal.

CASA DE CULTURA DE MURCHANTE Exposición Territorio libro, territorio libre. Del 24 de septiembre al 28 de octubre.

MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU (ESTELLA) Exposición del artista estellés Pedro Irulegui León; 25 obras fotográficas en soporte de aluminio combinadas con técnicas de creación digital. Del 17 de septiembre al 31 de octubre.

MUSEO DEL FERROCARRIL DE CASTEJÓN Exposición temporal Acuarelas de Juan Luis Liñán. Del 15 de octubre al 10 de noviembre. Aforo limitado.

CASA DE CULTURA DE BARAÑÁIN Exposición El hombre de Loizu: descubriendo la espeleología de la Federación Navara de Espeleología. Del 18 de octubre al 8 de noviembre. Horario: de lunes a viernes de 18.30 a 20 horas.

CASA DE CULTURA DE ZIZUR MAYOR Ensoñaciones oníricas - Tránsito. Exposición de Conchi Ororbia. Del 7 al 31 de octubre. Horario: de lunes a sábado de 19 a 21 horas, domingos y festivos de 12 a 14 horas.