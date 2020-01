El euskera llega por primera vez a 'OT', donde Anne y Maialen interpretarán juntas 'Ilargia'

pamplona - Las dos navarras, Maialen y Anne, vivirán una semana tranquila en la Academia de Operación Triunfo tras salvarse de la primera gala del concurso.

Ambas vivieron ayer un momento muy especial durante el reparto de temas para la segunda gala cuando Noemí Galera les anunció la canción que defenderán el próximo domingo. Las navarras cantarán juntas la canción Ilargia del grupo Ken Zazpi. Lo harán en euskera y serán historia del programa, ya que nunca antes se había cantado en este idioma.

los nominados Ariadna y Nick son los primeros concursantes nominados en la nueva edición de Operación Triunfo tras votar todos sus compañeros a Rafa para que fuese salvado.

Anne cantó Another Love, de Tom Odell, con Flavio, y Maialen Sinmigo con Bruno. "No tiene que ponerte nerviosa hoy porque lo has hecho excelente en el piano junto a Flavio. Los dos habéis sido dioses del Olimpo. Habéis cantado increíble y habéis transmitido muchísimo con la canción. Tú, en los ensayos, desafinabas en las notas agudas y cuando lo has cantado aquí lo has hecho como una reina. Felicidades y cruzas la pasarela", sentenció Natalia Jiménez sobre la actuación de Anne Lukin.

Maialen Gurbindo interpretó el tema de Rozalen y Mr. Kilombo. Javier Llano, locutor de Cadena Cien, destacó que el tema le iba como "anillo al dedo" a la navarra. "Se ajusta a un registro que parece que lo sacas con solvencia, destacando los matices luminosos y de color durante la interpretación", explicó. "Sobre todo has demostrado algo básico dentro de la industria: una personalidad propia, pero a este jurado le gustaría que asumieses más riesgo, aunque sigues en la Academia", añadió el miembro del jurado.

El resto de concursantes cantarán los siguiente temas: Eva y Flavio: Copenhague (Vetusta Morla), Rafa y Eli: Bonita (Juanes y Sebastián Yatra), Gerard y Hugo: Sucker (Jonas Brothers), Jesús y Samantha: Mediterráneo (Joan Manuel Serrat), Anaju y Nia: Guantanamera (versión de Celia Cruz) por último Bruno y Javy: Mucho Mejor (Los Rodríguez). En cuanto a los nominados, Ariadna interpretará You Know I'm no good y Nick cantará Jelous.

anne, protagonista Uno de los grandes momentos de la Gala 1 de OT 2020 lo protagonizó la navarra Anne. La concursante tuvo que hacer frente a una de las múltiples preguntas que Roberto Leal realiza entre actuación y actuación, y la naturalidad se apoderó de ello, al más puro estilo Amaia, a la que comparan por su espontaneidad y forma de ser.

Todo viene de la clase de management de esta semana. La concursante recibió una pequeña riña por parte de Noemí Galera cuando descubrió que Anne dio alguna que otra cabezada. Un comportamiento que no pasó desapercibido para los seguidores del programa y que el presentador quiso recordar durante la gala.

Anne le dedicó un tímido y cariñoso "qué cabrón" a Roberto Leal, que pronto hizo que se convirtiera en trending topic en las redes sociales. - Diario de Noticias