Hamilton se apunta otra pole y Sainz saldrá séptimo en Spa

El piloto inglés de Fórmula 1 Lewis Hamilton (Mercedes) se apuntó una nueva pole este sábado de cara al Gran Premio de Bélgica, secundado por su compañero Valtteri Bottas, mientras que Ferrari confirmó su hundimiento fuera de la Q3 y el español Carlos Sainz (McLaren) saldrá séptimo en Spa.



Como viene ocurriendo toda la temporada, Mercedes protagonizó la pole y como casi siempre, cinco de siete sábados, fue para Hamilton. El líder del Mundial dominó sin sorpresas con un tiempo de 1:41.252, medio segundo mejor que Bottas y Max Verstappen (Red Bull), tercero.



Hamilton se mostró intratable y sin fallo, marcando récord del circuito en su pole 93. El inglés quiere otro golpe al Mundial en un asfalto que domina a la perfección. La atención de la sesión de calificación comenzó pendiente de los Ferrari, que salvaron la Q1 por muy poco, sobre todo Charles Leclerc, gracias a una salida de pista de Kevin Magnussen.





