Asier Etxeberria: "No llego al equipo para empezar de cero, sé a lo que me enfrento y estoy listo para empezar"

Euskaltel-Euskadi ha firmado para la próxima temporada al joven ciclista Asier Etxeberria (Eguesibar, 19/07/1998). Después de una más que destacada temporada en el Laboral Kutxa y de cinco años en la Fundación Euskaltel, el equipo naranja decidió promocionar al corredor navarro.

Esta temporada se alzó con el Memorial Etxaniz-Elgoibar y con la Subida Gorla-Bergara. "Los triunfos han ayudado, siempre ayudan", destaca Etxeberria. En su vocabulario y en su ética de trabajo resaltan dos palabras: Trabajo y esfuerzo. Son la clave para entender su salto a profesionales. Para esta nueva experiencia espera aprender todo lo que esté a su alcance y para apoyar al Euskaltel-Euskadi en lo que se le pida.

¿Qué le supone este ascenso con Euskaltel-Euskadi a profesionales?

–Es una maravilla para mí, un premio después de tantos años de trabajo y esfuerzo. Echas la vista atrás y observas que lo que has hecho durante años ha merecido la pena. Es una recompensa más que buena, una alegría para mí y para todos los que me rodean. Siempre había soñado con el ascenso, sabía que era complicado, pero no imposible.

Lleva cinco años en el filial. ¿Qué siente al alcanzar el primer equipo?

–Solo puedo dar las gracias al equipo. Agradecerles que usen esa cantera que muchos otros equipos tienen, pero que no hacen caso de ella o no la utilizan bien. Euskaltel siempre intentan sacar corredores y progresar desde abajo.

¿La decisión le fue comunicada durante la temporada, o una vez terminada esta?

–Me comentaron a mitad de año que podía haber opciones si continuaba con la línea que estaba llevando. Había una oportunidad, me centré en ella y seguí trabajando. No era del todo cierto, ni estaba nada confirmado hasta que se hizo oficial hace pocas semanas.

¿Se ve físicamente preparado para la categoría?

–Había corrido con profesionales y ya he empezado a trabajar con el Euskaltel. No vengo para comenzar desde cero. Tengo poca experiencia, pero sé a que me enfrento, a dónde voy. Me veo bien, con ganas de aprender y ver que tal este principio de año.

¿Con qué aspiraciones cuenta el Euskaltel-Euskadi?

–El equipo busca progresar año a año como lleva haciendo desde hace tiempo. De un equipo Pro Continental que era hace unas temporadas a ahora, que se ha convertido en algo más y han dado un salto de categoría. Los resultados llegarán, hay gente joven y experimentada. Lo importante es dar la cara y luchar por los colores, defenderlos bien.

Este año también han subido a Unai Iribar. ¿Ha hablado con él sobre ambas promociones?

–Lo que he hablado con él ha sido en las carreras. Con todas las competiciones que hemos realizado juntos y lo que hemos compartido, poco más queda por hablar. Llevamos mucho tiempo en el mismo equipo y hemos trabajado muy duro para conseguir este salto que ninguno de los dos teníamos asegurado. Estamos contentos de seguir compartiendo equipo. Tener gente conocida en el equipo siempre viene bien.

¿Cómo se ha encontrado esta temporada pasada?

–He notado que he dado un paso más. Año a año he ido progresando, escalón a escalón y al final ha llegado un punto donde ya estábamos para disputar cualquier carrera de cualquier nivel. Incluso al salir fuera de España, notaba que los rivales extranjeros tampoco estaban tan lejos. Era mi quinto año en la cantera y notaba que tenía un nivel similar al resto y que podía estar en la disputa de muchas carreras, tanto aquí, como fuera del país.

¿Triunfos como el de Elgoibar o Gorla han influido en su ascenso?

–El ascenso no es solo trabajar, sino conseguir resultados. Todo el mundo pide resultados y pide que estés en la pelea. Esos triunfos han ayudado, siempre ayudan, pero hay ocasiones en las que por una cosa, o por otra, no se puede conseguir la victoria. Hemos peleado por ello y los resultados han acompañado.

¿Qué meta se pone para esta temporada?

–Va a ser mi primer año en profesionales y aspiro, de momento, a aprender y progresar. Sobre todo, aprender. Adaptarme a esta nueva categoría y, una vez que esté completamente asentado, ya me iré proponiendo nuevos objetivos. De momento quiero ayudar al equipo y aprovechar al máximo las oportunidades que me den para competir.

¿Qué le han comentado desde Euskaltel-Euskadi?

–No me exigen ni que gane ni cosas fuera de mi alcance. Solo buscan mi mejor versión y que vaya aprendiendo. Me trasmiten mucha tranquilidad y que ayude al equipo en lo que sea. Lo que pidan desde el equipo hay que hacerlo, lo mejor posible.

¿Tiene algún ejemplo o modelo al que le gustaría parecerse?

–No tengo ningún modelo específico. Pero sí que me gustaría seguir el ejemplo de cualquier corredor de grandes vueltas, de competiciones de más de una semana. Yo soy corredor de fondo, de resistencia, y me gustan vueltas largas en las que me encuentro cómodo y puedo demostrar todo mi potencial.