Duelo en el balonmano con sabor navarro

El balonmano femenino se pone de nuevo en marcha con la disputa de una de sus competiciones más relevantes y bonitas, la Copa de la Reina, que se celebra desde este jueves y hasta el 6 de septiembre en el polideportivo El Limón de Alhaurín de la Torre (Málaga). Ocho equipos de la Liga Guerreras Iberdrola –Super Amara Bera Bera, Elche Visitelche.com, Aula Alimentos de Valladolid, Atlético Guardés, Rincón Fertilidad Málaga, Rocasa Gran Canaria, Liberbank Gijón y KH-7 Granollers– pugnarán en una misma sede por el cetro copero, en una edición que estará, sin duda, marcada por la pandemia de coronavirus y por las estrictas medidas sanitarias que, lógicamente, se deberán cumplir.

Este jueves, la competición arrancará con la disputa de los cuartos de final, con un partido inaugural que medirá al Bera Bera y al Elche a una hora temprana (12.15 horas). Un enfrentamiento que, además, tendrá sabor navarro, ya que en el equipo donostiarra juega Nekane Terés, oriunda de Andosilla, y en el conjunto alicantino está Lysa Tchaptchet, jugadora nacida en Camerún, pero que desde los 5 años ha vivido en Villava-Atarrabia, donde se ha formado en las filas del Beti Onak. Las dos balonmanistas, para más inri, son pivotes.

El Super Amara Bera Bera de Terés es el vigente campeón de la Copa de la Reina, domina a la perfección el torneo, y llega a la cita como campeón de Liga también. Su rival, el Elche de Tchaptchet, aspira a levantar su primer título copero, tras completar una gran competición liguera. En el momento en el que se suspendió la Liga en marzo por la Covid-19, las ilicitanas iban segundas, a sólo cuatro puntos de las campeonas, y se quedaron a las puertas de un enfrentamiento directo entre ambos equipos. Fueron subcampeonas.

Después de tanto tiempo sin competir, amistosos al margen, las dos jugadoras están deseando ya volver a la pista. "Hay muchísimas ganas de jugar por fin", asegura Lysa Tchaptchet. Su rival en la cancha opina lo mismo, aunque con algún matiz. "La Copa de la Reina es una competición muy bonita de vivir, hay un montón de ganas ya, pero reconozco también que a la vez da un poco de miedo", constata Nekane Terés.

La pivote de Andosilla, de 28 años, reconoce que su equipo se planta en Málaga "optimista", "con la idea de ganar" y reconquistar el título. Ahora bien, no oculta la sensación de "inseguridad" ante el torneo. "Hemos jugado amistosos, pero la sensación no es la misma. Y empezar con una Copa de la Reina, que es una competición muy intensa e importante, genera nervios", subraya. Como vigente campeón que es y por su dominio del torneo, el Super Amara Bera Bera se planta como uno de los favoritos al título. Terés admite que es algo que "pesa". "La gente que lleva muchos años ya lleva esa presión con normalidad, pero a mí me sigue pesando", admite. Con todo, confía cien por cien en su equipo, en hacer el mejor de los papeles, y advierte de un Elche que "no se nos da muy bien". "Es un equipo que hace cosas diferentes a los demás y provoca muchos errores en ataque. Tiene además muy buenas jugadoras. Vamos con la idea de ganar, pero será difícil", constata.

Para Lysa Tchaptchet, por su parte, será su primera Copa de la Reina. "Es la primera vez que voy a jugar esta competición y me hace muchísima ilusión", asegura la pivote del Elche, quien añade: "Estaría muy guay poder levantar el título, qué más se podría pedir".

A la jugadora de Villava-Atarrabia, de 18 años, no le importa que su rival lleve el cartel de favorito y afirma que, en una competición así, todo está abierto. "Esto es deporte y creo que puede pasar cualquier cosa. Más, incluso, en una situación así, ya que venimos de estar todas paradas durante mucho tiempo debido a la pandemia. Creo que, al final, será un partido que se decida por los detalles. Incluso el cansancio o la preparación de la pretemporada pueden jugar un papel también, a favor o en contra", subraya.

Tchaptchet, internacional júnior, cumplirá su segunda temporada en la elite del balonmano y confía en que el curso comience de la mejor manera posible, con un buen papel del Elche en la Copa de la Reina.

PARTIDOS

Cuartos de final (3 de septiembre) *

1) Bera Bera-Elche12.15 h ('TDP')

2) Valladolid-Guardés15.30 h

3) R. Fertilidad-Rocasa18.00 h ('TDP')

4) Gijón-KH 7 Granollers20.30 h

Semifinales (5 de septiembre)

Semifinal 119.15 h ('TDP')

Semifinal 221.15 h ('TDP')

Final (6 de septiembre)

Ganadores de semifinales17.45 h ('TDP')

* De los partidos 1 y 2 saldrán los equipos que disputen una semifinal. Del 3 y del 4, los clubes que jueguen la otra.

