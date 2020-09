pamplona – A cuatro días para su arranque en la competición, Anaitasuna tiene todo preparado, aunque el lío continúa, y aun hoy no hay demasiadas certezas. El club ha elaborado un protocolo para la entrada de público en La Catedral que ya tiene el visto bueno del Gobierno de Navarra, aunque está pendiente de pulir algunos detalles –el club espera que para el lunes que viene esté todo cerrado–.

Por otro lado, el CSD todavía no ha aprobado el protocolo general y es posible que no llegue a hacerlo antes del martes, que es cuando arranca la Liga. Por ello, la Real Federación Española de Balonmano recomendó ayer a los clubes (Asobal) que la competición se iniciara con el protocolo elaborado por la propia RFEBA.

Además, recomienda "encarecidamente" que todos los equipos realicen pruebas PCR a sus plantillas con una antelación de 72 horas a la celebración de cada encuentro, obviando que la mayoría de clubes no pueden afrontar el coste económico, que en ocasiones no va a dar tiempo a que esto se haga –por ejemplo, el Bidasoa juega mañana en Liga de Campeones, y el martes en liga, sin tiempo entre ambos encuentros para realizar las PCR–, o que incluso en la mayoría de casos no tiene sentido, ya que los jugadores no están aislados y hacen vida "normal". Por su parte, Asobal anunció que la directiva saliente –que presentó su dimisión el pasado lunes, después de que la RFEBA aplazara las jornadas 1ª y 3ª– está ultimando un protocolo propio.

Así las cosas, sin que esté demasiado claro si Anaitasuna podrá comenzar la temporada el próximo miércoles, el club quiso anunciar que por su parte está todo preparado.

En una rueda de prensa celebrada ayer, el presidente, Miguel Ollacarizqueta agradeció el desempeño de la plantilla y trabajadores del club, así como a los abonados, y explicó que por el momento no habrá campaña de abonos, sino que se venderán entradas para cada partido –10 euros los socios, 15 los no socios y entre 3 y 5 los menores–. Además anunció que los abonados de la pasada campaña, que se perdieron cinco partidos en La Catedral, podrán acudir de manera gratuita al partido del miércoles ante el Barça, además de tener preferencia para acceder al pabellón, que verá reducido su aforo a alrededor de 800 localidades. El director deportivo, Javi Gracia explicó que aunque la del Barça es su "mejor taquilla de la temporada, los abonados se lo merecen".

"Tenemos una deuda con aquellos que no pudieron disfrutar del abono la pasada temporada" miguel ollacarizqueta Presidente de Helvetia Anaitasuna