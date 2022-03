Del Arco dejará el Helvetia Anaitasuna al finalizar la temporada

Juan del Arco abandonará el Helvetia Anaitasuna al finalizar la temporada. El club navarro confirmó este viernes la marcha del lateral izquierdo, de 30 años, que después de dos campañas en Pamplona volverá a hacer las maletas, si bien no dejará la Liga Sacyr Asobal. Su destino será Galicia y más en concreto el Frigoríficos Morrazo.

La baja de Del Arco supondrá una ausencia destacada en el ataque navarro. El jugador de Leganés es uno de los referentes ofensivos del Helvetia, atraviesa un momento de forma extraordinario y sus actuaciones han sido determinantes en las últimas jornadas. Un gol suyo a punto de sonar la bocina dio un empate a los de Quique Domínguez en Cuenca y su entregada defensa en el partido ante el Valladolid, interponiéndose entre el lanzador rival y la portería de Cancio, fue también fundamental para que la victoria se quedara en casa.

Del Arco se incorporó hace dos temporadas a las filas de Anaitasuna procedente del Limoges francés buscando la estabilidad, como él mismo reconoció por entonces, después de un periplo por varios clubes extranjeros. Su portentoso lanzamiento exterior, su demoledor brazo, le han convertido en el máximo goleador de su equipo con 79 dianas. En total, en los 55 partidos disputados en la Liga Sacyr Asobal con la camiseta verdiblanca, ha anotado 200 goles. Sin embargo, su aportación no sólo se reduce a su efectividad, sino que es un jugador capaz de moverse con mucha inteligencia en el ataque y de conectar con gran precisión con el pivote.

En declaraciones facilitadas por el club, el lateral de Leganés aseguró que su paso por el Helvetia Anaitasuna ha sido "muy positivo". "Venía de un año fuera complicado y me ha servido para reencontrarme a nivel personal y a nivel profesional, gracias al vestuario y al cuerpo técnico que me encontré nada más llegar. He crecido como jugador y espero haber ayudado a crecer al equipo y al club. Mi familia y yo nos llevamos un gran recuerdo de Pamplona", ha asegurado.

La entidad navarra sólo ha confirmado que el exinternacional jugará a partir del curso que viene en otro club de la Liga Sacyr Asobal, sin precisar su nombre. Ahora bien, se trata del Frigoríficos Morrazo gallego, que esta campaña está cuajando una gran actuación, después de que la anterior pelease hasta el último suspiro por eludir el descenso.



Tercera salida



La marcha de Juan Arco es la tercera confirmada por la entidad navarra hasta la fecha. El lateral madrileño se une así a Ander Izquierdo, quien anunció hace unos meses que pondrá rumbo a una Liga extranjera al finalizar el presente curso; y a Héctor González, una baja que se conocía esta semana, y cuyo destino será el Billère de la Segunda División francesa. En el lado positivo está la renovación de Ander Torriko hasta la temporada 2022-2023.