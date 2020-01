Indurain: "Ya que empiezo con la 'mountain bike' lo hago en la mejor carrera"

BARCELONA. El pentacampeón del Tour de Francia, Miguel Indurain, aseguró en la presentación de la Garmin Titan Desert 2020, que le gustan los retos y, por eso, su primera prueba con la bicicleta de montaña será "en la mejor carrera", aunque "con acabar" tiene bastante.

"Con acabar tengo bastante", aseguró Indurain, que se enfrentará por primera vez a las montañas y dunas del desierto marroquí, que recorrerá en BTT, durante seis etapas del 19 al 24 de abril, para completar los 639 Km. de los que consta el recorrido, con un desnivel acumulado de 7.629 metros.

El exciclista navarro participará junto a su hijo mayor, de 24 años, Miguel Induráin López de Goicoechea, y su excompañero en Banesto, Melcior Mauri, que será el director del equipo y que le hará de cicerone, al ser ya un habitual de la prueba.

"Melcior llevaba años insistiendo, este año ha podido conmigo y vamos a por todas", afirmó Induráin, quien bromeó sobre su debut en en la especialidad: "Siempre me han gustado los retos y, ya que empiezo con la 'mountain-bike', lo hago en la mejor carrera. No vamos a andarnos con tonterías y cosas pequeñas".

El mejor ciclista español de todos los tiempos reconoció, eso sí, que se enfrenta a una modalidad muy distinta a la que le convirtió en una leyenda.

"No he corrido nunca en Marruecos ni he estado en el desierto. Conozco los Alpes, los Dolomitas y tal, pero no pensaba que en la Titan había este tipo de montañas. La verdad es que es completamente diferente a correr en bicicleta de carrera, la forma de rodar, los desarrollos... todo", reflexionó.

En su decimoquinto aniversario, la Garmin Titan Desert arrancará en las montañas del Atlas marroquí y finalizará en el desierto de Maadid. Y tendrá a uno de los más grandes del ciclismo entre sus participantes.

Pero el debut de un exciclista profesional como Induráin no es algo nuevo en una carrera en la que ya han participado, además de Melcior Mauri, Robert Herás (ganador en cuatro ocasiones), Cadel Evans, Laurent Jalabert, Claudio Chiapucci, Haimar Zubeldia, Abraham Olano o Joaquim Rodríguez.

Antes de sumarse a ese elenco de ilustres exprofesionales que han rodado en Marruecos, el pentacampeón del Tour todavía tiene que probar mucho material -"aún sigo con los pedales de carretera, así que voy un poco despacio", apuntó- y empaparse de los consejos que le han ido dando algunos de los que ya han probado la dureza de la carrera.

"Me han dicho que tenga cuidado con la comida y con las rozaduras, que es un aspecto importante", desveló Miguel Induráin, que desconoce cómo afrontará la etapa maratón, en la que no podrá contar con asistencia, y la de navegación entre dunas: "Me ha dicho Melcior que, para superarlas, me ponga los botines de contrarreloj".

Menos preocupado está por el hecho de tener que acampar, entre etapa y etapa. "Cuando empecé, con 19 o 20 años, en las carreras ya nos hacía dormir en campamentos, aunque ahora, con 56, ese tipo de convivencia será un poco más difícil", señaló.

En Marruecos, Induráin, que solo piensa correr esta edición -"creo que con una vez tendré suficiente", apuntó- coincidirá con Josep Betalú, que buscará ganar su quinta Titan Desert consecutiva.

Para el ciclista catalán, compartir carrera con el cinco veces vencedor del Tour hace que esta edición sea diferente a todas las que ha corrido hasta ahora.

"La época de Miguel es la época en la que empecé a andar en bicicleta y él era un espejo, y tenerlo al lado será especial. Creo que este año vamos a aprender muchísimo, tanto yo de él como él de mí", resumió.