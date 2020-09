col de la loze (Francia) – El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) aseguró ayer que "el trabajo no está acabado" tras haber ampliado su a 57 segundos su renta como líder. "Quedan etapas duras. Ahora una menos, pero Tadej Pogacar es un gran escalador. La ventaja nunca es suficiente, pero la que tenía ya era buena y ahora tengo más. Estoy satisfecho, sobre todo por haber rendido bien en un puerto violento, en el que en cualquier momento te podías hundir".

Roglic agradeció la presencia de aficionados eslovenos. "Sé que hay muchos porque me lo dice mi familia, que está aquí desde el domingo. Ver tantas banderas eslovenas me da una motivación suplementaria".

Por su parte, Supermán López, ganador de la etapa,comentaba: "Éste es nuestro terreno, sobre 2.000 metros de altitud es como estar en casa. Esperábamos un momento como éste, hemos luchado mucho", dijo el ciclista, que añadió: "Dedico esta victoria a mi esposa y a mi hijo, es difícil estar lejos de mi hijo, pienso en ellos mucho, en mi familia, en mis padres".

Enric Mas (Movistar) se mostró satisfecho con su sexta posición en la etapa de ayer y explicó: "Vamos paso a paso. Ya dijimos que el equipo llegaba un poco atrasado de preparación, pero ahora estoy octavo".

Respecto a la táctica fallida de Mikel Landa y el Bahrain, dijo: "No somos máquinas, somos personas y Landa puede haber tenido un mal momento. Esto es ciclismo y quien no arriesga no gana. Mikel ha arriesgado y no es que no le haya salido bien, es que otros iban más fuertes".