Eskibel y Sagardoy alzan los brazos

fitero – Ayer se celebró la segunda prueba de la Copa Caja Rural BTT en Fitero, donde Iker Eskibel (Oreka) y Estibaliz Sagardoy (Saltoki-Conor) levantaban los brazos en meta.

En carrera masculina, el trío Eskibel, Sagardoy (Saltoki-Conor) y Silvestre (SH Metalgraf) iba a protagonizar de salida la prueba de Fitero. Los tres salían fuerte, destacándose rápidamente del resto. Eskibel lo intentaba en la tercera vuelta "pero el fuerte viento me ha impedido irme en solitario" explicaba al terminar la prueba el ciclista guipuzcoano.

Cuando todo parecía que se iba a dilucidar entre los tres, llegaba la sorpresa desde atrás. Miquel Faus (Ciclos Benavent), haciendo una carrera de menos a más, alcanzaba al trío de cabeza en la larga subida. "Me he asustado al verlo, porque lo conocía de Colina Triste y sabía de lo que es capaz" reconocía Iker Eskibel. "Se nos ha ido unos metros y he visto que Sagardoy no podía tapar el hueco, así que he tenido que apretar para cogerlo", continuó. Una vez neutralizado el ataque, Eskibel abría hueco en los metros finales de la subida. "O me moría o llegaba a meta", declaraba Eskibel. Finalmente Iker Eskibel enfilaba la recta de meta con la ventaja suficiente para levantar los brazos y disfrutar de la victoria. El valenciano Miquel Faus entraba segundo, rozando la sorpresa en Fitero. Completaba el podio Iñigo Sagardoy, primer sub-23, que además conseguía con la tercera plaza, los puntos suficientes para llevarse el maillot de líder de la general absoluta de la Copa Caja Rural de BTT.

En carrera femenina, la prueba de Fitero, resultaba un calco de la primera carrera de la Copa en Caparroso. Estibaliz Sagardoy acompañada de la junior Edurne Izcue (Umen), no daba opción alguna a sus rivales, que ni han podido coger la rueda de la de Saltoki. Las dos ciclistas atacaban de salida, imponiendo un fuerte ritmo y relevándose una vuelta tras otra. Izcue, de categoría junior terminaba una vuelta antes que Sagardoy, dejando a la absoluta en solitario para los kilómetros finales. No le hacían falta más relevos para vencer en solitario y con autoridad la prueba de Fitero y consolidarse en el liderato de la Copa Caja Rural de BTT. Segunda hacia Josefina Casadey (Facimo) y tercera Laura Kalberg (Probikes). Debido al gran pelotón biker existente, la organización determinaba en Fitero pruebas solo para las categorías absolutas y de cantera. Así, la citada Edurne Izcue era la mejor entre las junior, seguida por Nahia Polo (Otxe) e Irene Dallo (Atalaya), lo mismo que Pablo Zubillaga, destacado y en solitario un días más en categoría junior hombres. Completaban el podio Koldo Herrera (Umen) y Eneko Garrote (Otxe). La Copa Caja Rural de BTT volverá el 18 de abril en Dicastillo, uno de los circuitos ya habituales.