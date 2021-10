LOGROÑO – La ciclista del Movistar Sheyla Gutiérrez ha agradecido a través de sus redes sociales el apoyo recibido desde que el pasado viernes sufriera una fuerte caída en una prueba en Francia y ha explicado que prácticamente solo recuerda cómo despertó en el hospital con otra corredora que se disculpaba por el accidente.

Gutiérrez fue trasladada ayer a España, desde el hospital de Vannes (Francia) en el que estaba ingresada, para continuar la recuperación de las lesiones que sufre desde que el pasado viernes sufriese una fuerte caída en La Classique Morbihan.

La corredora riojana fue sometida el mismo viernes a una operación quirúrgica por los daños que sufrió en varias zonas del rostro y, tras permanecer ingresada un día, los médicos han permitido que viaje hasta España.

"Lo último de lo que tengo conciencia es escuchar al director en el último kilómetro decir que cerraran los huecos para que pudiera entrar al esprint", detalla la ciclista logroñesa, que incide en que "todo iba bien y estaba disfrutando, pero de repente me vi en el hospital con una corredora de otros equipo disculpándose porque se sentía culpable por mi caída", detalla.

Gutiérrez insiste en que no sabe qué pasó –"Porque no recuerdo nada", señala– y hasta ironiza con el accidente. "Se ve que no me esperaba la caída, porque aterricé con la cara", señala.

Ella misma detalla que en el quirófano, en el hospital francés le dieron puntos en cuatro lados de la cara, algunos internos y explica que sufre un traumatismo craneoencefálico "que hay que cuidar"; además ha colgado una foto de su estado actual.

La corredora subraya que siente "mucho dolor" por "acabar la temporada así" y afirma que "siente" el susto que ha tenido su equipo.

"Yo estaba asustada, sin saber dónde estaba ni qué pasaba y así hasta que me he despertado por la mañana y me he mirado al espejo, y no estoy tan mal", bromea de nuevo, al tiempo que explica que el dolor que sufre en la cara y el cuello es "intenso" pero "irá calmándose", subraya, al tiempo que agradece el cuidado de su director de equipo Jorge Sanz, y los mensajes de apoyo que ha recibido.

La ciclista tiene previsto analizar hoy mismo, junto a facultativos españoles, en Pamplona, cómo debe ser el proceso de recuperación, que estará ya enfocado a la próxima temporada porque a la actual apenas le quedan carreras.