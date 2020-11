Osasuna Magna no puede con Cartagena

Nueva derrota para un Osasuna Magna que volvió a firmar un buen partido pero en el que, otra vez más, no obtuvo recompensa. Como ya le sucedió ante Palma y Barça, el conjunto de Imanol Arregui se marchó de vacío en otra nueva jornada de la liga regular. Pese a estar hasta en dos ocasiones por delante en el marcador, los verdes no encontraron la manera de aguantar y de rascar algún punto, esta vez a domicilio.

Tras unos primeros minutos de bastante movimiento e inquietud en ambas áreas, Mancuso supo aprovechar la primera que tuvo para batir al portero local y así inaugurar el marcador. Pero la alegría no duró tampoco demasiado en el bando verde. Asier tuvo que entrar en acción y emplearse a fondo tres minutos después de ese tanto inicial, pero poco más pudo hacer en la segunda acción que llegó inmediatamente. Jesús sí consiguió batir al portero de Osasuna Magna para devolver la igualada al marcador. Con ese 1-1 los de casa se vinieron un poco arriba e intentaron darle la vuelta al marcador. El asedio sobre el área navarra era incesante. Lo probaron tanto Marinovic como Franklin, pero sin obtener el resultado deseado.

Tras pasar por los vestuarios la cosa se desató. Linhares a los pocos minutos de la reanudación volvió a poner por delante en el marcador a Osasuna Magna. Pero poco después fue Solano el que, en dos minutos, le dio la vuelta al resultado. Unos minutos más tarde fue Marinovic el que puso algo más de tierra de por medio. Por mala suerte para los de Arregui fue poco antes de ver la segunda amarilla y de ser expulsado. Zurdo, a cinco para el final, devolvió la esperanza visitante haciendo el 4-3, pero Franklin lastró todavía más cualquier atisbo de remontada haciendo el quinto tanto local a tres para el final.