Osasuna Magna se juega los octavos de la Copa ante el Levante

Osasuna Magna aparca la Liga esta semana y se centra en la Copa del Rey, y en concreto en su partido de este miércoles ante el Levante, correspondiente a los octavos de final. El equipo navarro se medirá en el Municipal de Paterna, que acogerá público en sus gradas, al conjunto levantino, contra el que ya se enfrentó en el debut liguero y cayó por 2-0. El encuentro comenzará a las 20.30 h.

Ahora la historia es distinta. Se trata de la Copa. De la competición del K.O. De 40 minutos donde todo puede pasar, donde no es descartable la sorpresa y donde el equipo que pierda pondrá el punto y final al camino.

Después de eliminar al Aspil-Jumpers por 2-6, el Xota intentará solventar una nueva fase y continuar la senda copera. Enfrente tendrá esta vez a uno de los conjuntos más en forma de la categoría, confeccionado para pelear por los títulos, con una plantilla que incluye los nombres de dos viejos conocidos de la afición navarra: Rafa Usín, que hasta la fecha lleva anotados 5 goles; y Araça, cuya participación está prácticamente descartada. El brasileño sufre una lesión muscular en el aductor izquierdo.

A pesar de los galones que presenta el Levante, favorito para muchos en esta eliminatoria, Imanol Arregui está dispuesto a que no se imponga la lógica. "Es un rival muy fuerte, que ha fichado a jugadores importantes para pelear por cosas grandes. Un equipo que está llamado a luchar con Cartagena, Palma, Pozo, Inter y Barcelona en las finales. Nosotros vamos a intentar que no se cumplan los pronósticos. Todo el mundo espera que pasen ellos e intentaremos que no sea así", advierte el entrenador del Xota.

Aunque ahora mismo la prioridad para Osasuna Magna es la Liga, donde en la última jornada empató a dos en casa con Valdepeñas en el último suspiro, Imanol avisa de que su equipo saldrá a competir con todas las de la ley. "Iremos a pasar la eliminatoria. Vamos a ver si hacemos un buen partido y podemos pasar", asegura.

El técnico de Irurtzun es consciente de que una competición como la Copa puede ayudar "a crecer" a sus jugadores. "Tenemos un año como el que tenemos, con gente nueva, que tiene que acumular experiencia. Y estos partidos ayudan a que el jugador crezca", constata.

Aunque en la Liga está costando sumar, Imanol Arregui reconoce estar contento con su equipo. "Está bien, en una buena línea de juego y hay que esperar a que cambiemos la dinámica de cara a puerta. Por lo demás, estamos jugando a un buen nivel competitivo y ahora sólo falta que los resultados nos acompañen".

En principio, ante el Levante, el Xota saldrá de inicio con Asier, Wanderson, Roberto Martil, Mancuso y Bynho.