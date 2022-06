Pato: "Es la oportunidad por la que he luchado como entrenador y jugador"

"La decisión no fue fácil. No fue el primer año que recibí ofertas, las he tenido todos los años pero en el Ribera sabían que si no era un equipo que aspirara a otras situaciones yo no me iba a mover de aquí, siempre que quisieran contar conmigo" Con estas palabras, y la afirmación de que en su casa la noticia de la posible oferta del Inter Movistar (no confirmada pero es la que se rumorea que es el club al que va a ir Pato) "la convirtió en un cementerio y mi hijo dijo yo soy del Ribera" muestra el arraigo que ha tenido José Lucas Mena Pato con Tudela, el Aspil Jumpers y el club Ribera Navarra durante las 10 temporadas en las que ha entrenado a la primera plantilla.

Hoy, rodeado del presidente, Alberto Ramírez, y del director deportivo, Samuel Pozos, ha hecho balance de su paso por el club al que llegó en julio de 2012 y en el que ha estado 10 temporadas y 339 partidos para llegar a ser "un club asentado en la élite de la mejor liga del mundo", tal y como ha defendido Ramírez. "Somos un club pequeño y humilde pero hemos crecido mucho, estuvimos la semana pasada a punto de ser uno de los cuatro mejores equipos de la mejor liga del mundo", ha remarcado el máximo dirigente.

Pato ha contado que cuando le llegó la oferta se lo comunicó al club, "les dije que había esta posibilidad y yo tenía mi clausula. Tenia un año más de contrato y soy yo el que ha ejercido esa posibilidad de dejar el club ante una oferta. No ha sido el club, decidí yo que sea cerraba un ciclo porque era una oportunidad para mí que estaba buscando hace mucho tiempo. Quieres seguir creciendo como entrenador y es una oportunidad que o la coges o la dejas escapar".

De hecho, el director deportivo Samuel Pozos, al que Pato ha agradecido su amistad y su trabajo, ha destacado que "es un día triste a la vez que alegre. Deportivamente es un putadón para el club, pero un gran amigo ha conseguido su sueño y eso me alegra mucho".



En su despedida ha agradecido personalmente el trabajo y la amistad de todo el personal del club "al que siempre he tenido detrás respaldando mi trabajo, fuera cual fuera el momento. Han creído en mí". En este sentido ha tenido un recuerdo especial para José Manuel Alves, Javier Lescun, David Pozos, José Luis Arriazu, Samuel Pozos, Javier Ruiz, David García ("el único jugador que ha estado conmigo los 10 años"), las peñas 2 y Cía y 26 de julio ("por el apoyo que me han dado desde que llegué aquí, siempre me han dado ese respaldo y estaban con el equipo aunque nos quitaran los jugadores más importantes") e incluso para los medios de comunicación. "Ha sido muy fácil trabajar porque habéis visto cómo trabajaba el club y lo que intentábamos hacer en la pista. Somos un equipo con identidad con una idea de jugar. Tener un equipo en la elite para una ciudad como Tudela no es facil".

El ya ex entrenador del Aspil se va con una gran sentimiento por Tudela a donde llegó "después de 9 años en Mallorca y qué suerte tuve de caer aquí", ha dicho. "Me quedo con la familia que he conocido y con el nivel social en Tudela, donde me siento un privilegiado de ser querido, respetado y valorado y eso no es fácil conseguirlo. Yo y mi familia nos sentimos orgullosos de eso".

Pese a todo, la posibilidad de entrenar a un club que juega en Europa es una oportunidad que "hay que cogerla. La tienes que aprovechar sabiendo que dejas muchas cosas bonitas donde me siento querido y me siento feliz trabajando. La despedida en la caldera no me la esperaba, no suelo llorar pero me sorprendió y fue muy bonito. Eso para un entrenador es inimaginable".

Pato explicado que se va de Tudela sintiéndose "un tudelano más, como toda mi familia. Solo tengo palabras de agradecimiento de cómo nos acogió la ciudad" y un club que ha definido como "familiar, humilde, donde todos los directivos tienen su trabajo y luego esto como otra parte secundaria donde ellos no perciben practicamente nada para que este deporte de alto nivel este aquí en Tudela".

Por su parte Samuel Pozos no ha adelantado la llegada de un nuevo entrenador, al que todavía siguen buscando, si bien ha señalado tener claro que no va a sustituir a Pato. "El vacío que deja es tremendo, va a ser muy complicado sustituirlo. No hay que buscar a una persona que sustituya a Pato, Pato queda en el recuerdo y el que venga lo hará a su manera". Pozos ha asegurado no estar "preocupado " por el relevo ya que todo el equipo técnico se queda en Tudela y eso ya es mucho camino recorrido. Seguiremos trabajando para seguir ilusionando". El director técnico también ha alabado a su plantilla que ya está casi cerrada y renovada, "es para estar muy agradecido a todos ellos que han apostado por continuar, lo que habla mucho y bien de ellos Llegar a un acuerdo cuando hay voluntad es muy sencillo y la plantilla se ha hecho muy rápido, lo que demuestran cómo quieren al equipo".

Por último ha lamentado que ninguna empresa se haya acercado para "arrimar el hombro" después de la buena temporada que han realizado, "tenemos un presupuesto de segunda división. Nuestro mejor título es seguir estando en Primera División".