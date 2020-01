1.800: pleno de minutos en liga

pamplona - 20 veces han dicho sus nombres al dar las alineaciones. En ninguno de los 20 partidos han sido sustituidos. Tanto Orgi Soroa (Beti Kozkor) como Mikel González y David San Pedro tienen la confianza de sus entrenadores. Son los únicos tres jugadores de los más de 400 en Tercera que no se han perdido ni un minuto. Y ninguno es portero.

Curiosamente, dos juegan en el Subiza. Y eso porque su compañero Aitor Ferro se perdió hace dos jornadas uno por sanción. Mikel González es el capitán. Una institución tras nueve años en el club. "Es vital la confianza del entrenador y para eso te lo tienes que ganar. He tenido la suerte de no lesionarme y por ahora llevo dos amarillas. Soy central y mis amigos me preguntan al final de temporada cuántas tarjetas me han sacado, cuántas rojas, y me propuse este año ser Don Limpio. Con los años aprendes cómo y cuándo entrar al rival, y también es importante si los de delante hacen las faltas". En el equipo tienen entre 7 y 9 bajas cada semana por lesión. "Hemos estado justos y lo raro es que ni David ni yo nos hayamos lesionado por sobrecarga. En mi caso estamos tres centrales y los otros dos se han lesionado en distintos meses, así que he tenido suerte". Cuando llegó al Subiza, en Preferente, con 19 años, "sólo me perdí un partido por sanción. La verdad es que he jugado bastante todos los años".

Su compañero David San Pedro se ha hecho con un sitio en Tercera. Hasta ahora no había cruzado el ecuador de la Liga como testigo en el campo de todo lo que había sucedido. "La temporada pasada también había jugado bastante a estas alturas, pero algún partido me había perdido por sanción. Estoy teniendo suerte de tener la confianza del entrenador, de que el trabajo te permita ir a entrenar con continuidad y de que te respeten las lesiones". Por ahora lleva "dos o tres tarjetas, voy más limpio que otros años". También es cierto que "justo el compañero que estaba en mi posición a principio de temporada se rompió y me toca jugar a mí. Está claro que todo influye". Por ahora ha estado en todas las alineaciones de Jandro Gastaminza. "Pero siempre puede haber sorpresas. Entrenando veo que tengo la confianza del entrenado, pero nunca está seguro al 100% de que vas a estar en el once titular". Si lo juega todo, es que lo está haciendo bien. Quiere ayudar al equipo, que lucha por la permanencia. "A ver si vamos hacia arriba. Últimamente hemos jugado bien con los de arriba, pero no ganábamos. Ante el Baztan supimos mantener el ritmo y pudimos ganar. El objetivo es la permanencia, lo que ocurre que todavía no se sabe cuántos bajarán tal y como está la Segunda B". Han estrenado la hierba artificial. "El tamaño es parecido y el viento también (bromea). Pero el cambio lo hemos notado. Estamos mejor fuera que en casa. Tenemos que mejorar por la gente del pueblo, que siempre apoya y hace que sea un equipo muy familiar. Se está muy a gusto".

El otro futbolista con los 1.800 minutos en sus piernas juega en el Beti Kozkor. ¿Orgi y diez más? "No es eso. Es bastante difícil jugar y se quedan jugadores muy buenos fuera. Hay que entrenar fuerte. La principal motivación es que te ves bien, estás a gusto en el equipo y juegas en casa". Tiene la confianza de Rodri Fernández de Barrena, su entrenador, y un preparador en el equipo que insiste en el trabajo para prevenir lesiones. "Nunca he sido de lesionarme. Y también tengo la suerte de estar estudiando y eso me permite ir a todos los entrenamientos, cuando hay compañeros que trabajan a turnos y lo tienen más complicado". Lleva tres amarillas. "Soy de hacer pocas faltas. A veces hasta debería hacer alguna más, pero amarillas siempre te pueden sacar". Eso le está permitiendo disfrutar de nuevo de una temporada en la que son terceros. "La temporada pasada fue muy bonita y si la podemos repetir, lo intentaremos. Pero no tenemos ninguna presión. Creo que lo peor un deportista rinde peor si le metes presión. Eso no quita para ir con ilusión a intentar ganar cada partido".

Quedan 18 jornadas. Dos lucharán por la salvación y otro por vivir una segunda fase de ascenso. ¿Alguno llegará a los 3.420 minutos?

mikel gonzález

Fecha y lugar de nacimiento. 7-3-1992, Barañáin.

Trabajo. Profesor en Cuatrovientos.

Trayectoria. Nueve años en el Subiza. Hasta juveniles, en Lagunak. "Llegué al Subiza en Preferente, subimos a Tercera, bajamos y, a partir de entonces, siempre Tercera. Tiene mucho mérito para Subiza, un pueblo de 150 habitantes que se desvive por nosotros. Tiene ese valor añadido del ambiente familiar".

orgi soroa

Fecha y lugar de nacimiento. 20-2-1998, Lekunberri.

Estudios. Ingeniería Mecánica en la UPNA.

Trayectoria. Siempre en el Beti Kozkor. "He tenido la suerte de vivir un ascenso a Preferente, a Autonómica y a Tercera. Y la temporada pasada, la fase de ascenso a Segunda B. En la cuadrilla siempre nos reímos porque era la primera vez que viajaba en avión y lo hice para ir a Mallorca a jugar con el equipo del pueblo una fase de ascenso".

david San pedro

Fecha y lugar de nacimiento. 19-1-1995, Pamplona (Mendillorri).

Estudios. Ha terminado ADE.

Trayectoria. Cuarta temporada en el Subiza en Tercera División. Antes Iruntxiki (Primera Regional), Pamplona y Osasuna en categorías inferiores. "Se nota el cambio de Primera Regional a Tercera, sobre todo en el ritmo. Fui al Iruntxiki porque allí jugaban mi hermano y mis primos, pero me llamaron del Subiza y ya llevo cuatro años".