Rubén: “Sería raro no acabar”

Pamplona – El futbolista de Osasuna Rubén García (Xátiva, Valencia, 14/7/1993), uno de los más activos en las redes sociales de la primera plantilla del conjunto navarro, protagonizó ayer una tan peculiar como novedosa conferencia de prensa desde su propio domicilio. Por iniciativa del club rojillo y después de superar algunos problemas técnicos –y otros caninos, ya que su perra Reina interrumpió el primer intento de conexión–, el mediapunta valenciano fue respondiendo a un cuestionario elaborado con preguntas que los periodistas que habitualmente se encargan de la información del cuadro navarro enviaron al gabinete de comunicación de la entidad.

La iniciativa sirvió para conocer de primera mano el sentir de un miembro de la plantilla profesional de Osasuna sobre la pandemia mundial del coronavirus y sobre qué va a pasar con la Liga, aplazada por el momento y cuya reanudación no está nada clara. A este respecto, Rubén García opinó de una hipotética cancelación del campeonato: "Es verdad que sería un poco raro no acabar después de todo el esfuerzo que hemos hecho, de toda la competición que llevamos. Habrá gente que no tenga la suerte de acabar en la posición que quería, pero, en el caso de darse esa situación, creo que sería lo más justo acabar tal y como está la Liga". No obstante, matizó que, "a mí me gustaría acabar la competición". "No sé exactamente cómo se hará, ni cómo actuará la Liga, en coordinación con el Ministerio de Sanidad y la Federación, pero es un tema que ya no depende de nosotros", añadió.

Tras explicar que la renuncia de Osasuna a que sus miembros se realicen los test del COVID-19 "es algo que ha decidido el club", el futbolista rojillo desgranó que, "si en algún caso tuviésemos algún síntoma, hablaríamos con el doctor y tomaríamos las medidas adecuadas". "Los casos han crecido mucho y no sabes si te puede tocar, pero estamos tomando las medidas adecuadas, como la de quedarnos en casa", concretó, añadiendo que no le preocupan los positivos por coronavirus detectados en el Espanyol, rival al que Osasuna se enfrentó el pasado 8 de marzo en El Sadar (con triunfo rojillo por la mínima merced a un gol de penalti de Roberto Torres), "porque llevamos casi diez en casa en cuarentena".

Sobre la posibilidad de que se redujeran los emolumentos de los futbolistas producto del parón liguero provocado por la pandemia, Rubén García señaló que "es una pregunta fácil de contestar porque es algo que no depende de nosotros, pero ahora mismo hay cosas que están por encima de todo eso. Hay que estar intentando poner nuestro granito de arena para que, más allá del tema económico, todo se solucione bien y estemos todos sanos".

El futbolista rojillo, segundo máximo goleador de Osasuna en Liga con seis tantos (los mismos que lleva Torres y tres menos que el lesionado Chimy Ávila, el pichichi del equipo), reconoció que, durante este confinamiento, "te das cuenta de que es algo bonito ese día a día de entrenar, de que vayan pasando los días sin darte cuenta haciendo lo que te gusta€ Es algo que en momentos así lo valoras mucho más. En lo personal, estos días te da tiempo para reflexionar, para pensar en tu futuro en otros aspectos como puede ser el tema de estudios. Mil cosas. En lo profesional, ahora tenemos que estar tranquilos en casa, tratando de mantenernos en forma lo máximo posible a la espera de que pase esta situación. Tener paciencia y seguir trabajando y entrenando".