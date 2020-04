Reanudación de las obras de reforma de El Sadar

Pamplona – Las obras de reforma del estadio de El Sadar se reanudan hoy mismo después del parón de 15 días derivado del cese temporal de las actividades no esenciales decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez y que expiró a finales de la pasada semana. Como ya adelantara el pasado jueves a este periódico Héctor Morales, director técnico de VDR Construcciones, empresa adjudicataria de la remodelación del recinto donde Osasuna juega como local, la vuelta al trabajo se va a producir hoy, día festivo en Navarra, para recuperar uno de los ocho días laborables que se han perdido durante el peridodo de aplicación del decreto. No obstante, Morales precisó ayer que la reanudación de las obras, que está prevista a partir de las 8.00 horas, se va a producir "con cautela". "No será un día muy productivo, pero servirá para activar los protocolos de seguridad que se aplicarán en las próximas semanas", explicó.