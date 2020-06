El Getafe se atasca y continúa sin ganar

Valladolid1

Getafe1

VALLADOLID Masip; Moyano, Joaquín, Salisu, Nacho; Óscar Plano (Kike Pérez, m.90+), Alcaraz, Fede San Emeterio (Kiko Olivas m.71), Toni Villa (Hervías, m.60); Enes Ünal y Guardiola (Miguel de la Fuente, m.71).

GETAFE David Soria; Damián Suárez, Djene, Etxeita, Olivera; Nyom (Jorge Molina, m.63), Arambarri, Maksimovic (Jason, m.83), Cucurella (Portillo, m.83); Hugo Duro (Ángel, m.71), Jaime Mata (Timor, m.83).

Goles0-1, m.41: Jaime Mata. 1-1, m.45: Enes Ünal.

Árbitro Soto Grado (Comité manchego). Mostró cartulina amarilla a Ünal (m.22), Salisu (m.49), Joaquín (m.57), Alcaraz (m.85), Kiko Olivas (m.90), del Real Valladolid y a Nyom (m.23), Djene (m.46), del Getafe.

Estadio Nuevo Zorrilla.

El Getafe firmó ante el Valladolid su tercer empate consecutivo y sigue sin ganar en la reanudación de la Liga, después de que Jaime Mata estrenase el marcador y de que el turco Enes Ünal neutralizase el tanto desde el punto de penalti, un resultado que les mantiene en la quinta posición de la clasificación. En el minuto 41, Jaime Mata recuperó un balón dentro del área, al que no había llegado Arambarri, y lo envió al fondo de las mallas lejos del alcance de Masip. La respuesta blanquivioleta no se hizo esperar, y en el tiempo extra de la primera mitad, poco después de una doble ocasión del propio Mata, empató después de que el colegiado decretase penalti por un codazo de Djené a Enes Ünal, que no falló desde los once metros. Un remate al larguero de Mata inauguró el festival de ocasiones de una segunda parte que creció en intensidad y en la que el conjunto madrileño mereció mayor recompensa.

PRIMERA

31ª JORNADA

Villarreal-Sevilla2-2

Leganés-Granada0-0

Levante-Atlético0-1

Valladolid-Getafe1-1

Barcelona-Athletic1-0

Alavés-OsasunaMiércoles 19.30

Real Sociedad-CeltaMiércoles 19.30

Real Madrid-MallorcaMiércoles 22.00

Eibar-ValenciaJueves 19.30

Betis-EspanyolJueves 22.00

CLASIFICACIÓN