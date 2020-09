Foden y Greenwood, apartados de la selección inglesa

Los jugadores Phil Foden y Mason Greenwood fueron expulsados el pasado lunes de la concentración que la selección inglesa lleva a cabo en Islandia, por recibir en su habitación de hotel la visita de dos chicas, lo que incumple el protocolo de seguridad de la covid-19, según confirmó el seleccionador inglés, Gareth Southgate.

Southgate calificó a los jóvenes de "ingenuos" y agregó que ya se han disculpado por no cumplir con el protocolo del coronavirus. "Dos de los muchachos han roto la guía sobre la covid. Teníamos que decidir muy rápido que ellos no podían tener ninguna interacción con el resto del equipo y no podían entrenar. Dado los procedimientos que tenemos que seguir ahora, tendrán que viajar de regreso a Inglaterra por separado", añadió Southgate.

Foden, jugador del City, de 20 años, y Greenwood, del United, de 18, habían hecho su debut internacional en el partido en el que Inglaterra venció a Islandia 1-0. La Asociación inglesa de Fútbol (FA) investiga este incumplimiento. Mientras, Inglaterra se enfrentará este martes a Dinamarca en partido de la Liga de Naciones.

los jugadores, arrepentidos

La reacción de ambos jugadores no se hizo esperar. Foden pidió disculpas a Gareth Southgate, a sus compañeros, staff, aficionados, a su club y su familia. "Soy consciente de la gran responsabilidad que tengo de representar a este nivel al Manchester City y a Inglaterra. En esta ocasión tomé una mala decisión y mi comportamiento no se corresponde con las expectativas que hay sobre mí. Violé el protocolo sobre el covid-19 que está para protegerme a mí y a mis compañeros. Aprenderé una debida lección tras este error", aseguró el citizen. Greenwood pidió perdón "particularmente" a Gareth Southgate. "Él había confiado en mí, y yo le defraudé", admitió el atacante de los diablos rojos. "Quiero prometerle a mi familia y a todos los seguidores de Manchester United e Inglaterra que aprenderé la lección", añadió.