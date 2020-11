Conmoción en el mundo del fútbol | Messi: "Diego es eterno"

El argentino Leo Messi ha comentado sobre la muerte de su compatriota Diego Armando Maradona que "nos deja, pero no se va", porque considera que "el Diego es eterno".



En una imagen compartida en instagram, en la que se se puede ver a ambos juntos, el barcelonista Leo Messi califica el de hoy como "un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol".



"Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. QEPD (Que En Paz Descanse)", dijo Messi.





Ruggeri: "No puede ser, no puede ser"

El Barcelona expresa "su más sentido pésame"

Gracias por todo, Diego pic.twitter.com/hB18LnCkpn — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 25, 2020

? Dos años de magia en el Camp Nou ? — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 25, 2020

"Hasta siempre, ciao Diego"

A genius with the ball at his feet, and undoubtedly one of the greatest to ever play the game.



His legacy will live on forever.



Rest in peace, Diego Armando Maradona. ?? pic.twitter.com/RzhlBxUEDo — AS Roma English (@ASRomaEN) November 25, 2020

Descansa en paz, Diego Armando ?? pic.twitter.com/oLQheAHBFY — Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) November 25, 2020

LaLiga y RFEF destacan el recuerdo "imborrable" de la 'Leyenda'

La RFEF desea mostrar sus más profundas condolencias a la @afa y a los familiares y amigos de Diego Armando Maradona por su fallecimiento en el día de hoy.



Disfrutamos de su fútbol en nuestro país y se va dejando un recuerdo imborrable en los aficionados de todo el mundo.



DEP pic.twitter.com/BE84xsWanc — RFEF (@rfef) November 25, 2020

Despedida de Pelé

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

Cristiano Ronaldo: "Un mago sin igual"

Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido.???? pic.twitter.com/WTS21uxmdL — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020

Romário: "Me trataba como un hermano"

Meu amigo se foi. Maradona, a lenda! O argentino que conquistou o mundo com a bola nos pés, mas também por sua alegria e personalidade única. Já disse algumas vezes, dos jogadores que vi em campo, ele foi o melhor. pic.twitter.com/Z9LOM7ZAVj — Romário (@RomarioOnze) November 25, 2020

René Higuita: "Los locos y diferentes somos incomprendidos"

Escribo este mensaje con un nudo en la garganta, el dolor de saber esta terrible noticia , al que fue mi ídolo y amigo !! los locos y diferentes aveces somos incomprendidos... pero guardamos grandes virtudes en el corazón ..!! buen viaje al mas grande de la historia ?? pic.twitter.com/xmHD4jr0rN — Rene Higuita (@higuitarene) November 25, 2020

Menotti: "Estoy hecho mierda por la muerte de Maradona"

Platini: "Se va nuestro pasado"

El exfedensa Oscar Ruggeri, campeón conen el Mundial de México 1986, lamentó la muerte del astro del fútbol y la calificó como ""Un pibe, loco. Esa es la bronca más grande. No puede ser, no puede ser. Es increíble. Y parece que uno está esperando que le digan que no fue nada. Estábamos hablando todos, con el grupo (del Mundial de 1986). No quisimos adelantarnos por esto de la pandemia,. No pudimos hablar, ni vernos", dijo Ruggeri en el canal ESPN."Dejame de joder, 60 años.. De los momentos más lindos de mi vida. De verlo ahí adentro, de la energía que te tiraba. Un crack en todos los sentidos", añadió el ahora columnista del canal deportivo.Para Ruggeri, Maradona era ""Si había un tipo que llevaba la cinta en todos los sentidos bien puesta era este. Qué feliz nos hizo, loco. Íbamos a la selección porque sabíamos que nos gustaba, porque era Argentina, pero sabíamos que estaba este. Y no podíamos no estar", añadió."Encima no poder estar con él, no poder hablarle, nada. No poder despedirlo.", concluyó.El FC Barcelona, club en el que militó Diego Armando Maradona entre 1982 y 1984, ha expresado "su más sentido pésame" por la muerte del jugador.La entidad azulgrana, que calificó a Maradona, de icono del fútbol mundial, puso un crespón negro en sus redes sociales y compartió una foto en twitter del jugador con la leyenda Maradona (1960-2020) y el título:Maradona jugó dos temporadas en el Barcelona (1982-84), pero dos problemas físicos: una hepatitis que le mantuvo cuatro meses de baja en su primer curso; y una, en el segundo; le impidieron ofrecer su mejor versión como azulgrana.El Nápoles despidió al argentino con unen su cuenta de Twitter.El Nápoles, el club en el que Maradona marcó historia de 1984 a 1991,, publicó este breve mensaje en Twitter y lo acompañó con un corazón azul y una foto de la leyenda argentina celebrando un gol con la camiseta "azzurra".Poco después de que se confirmara la noticia, clubes como el Roma, el Fiorentina, el Sampdoria o el Parma le despidieron en sus redes sociales, publicando fotos históricas de sus encuentros con la estrella argentina.fue el tweet del Roma.publicó en español el Parma, también en su cuenta de Twitter.LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) destacaron el recuerdo "imborrable" del ex delantero. "La RFEF desea mostrar sus más profundas condolencias a la @afa y a los familiares y amigos de Diego Armando Maradona por su fallecimiento en el día de hoy. Disfrutamos de su fútbol en nuestro país y se va dejando unde todo el mundo", indicó el organismo presidido por Luis Rubiales en su cuenta oficial de Twitter.Por su parte, la patronal de clubs publicó un video del 'Pelusa' con imágenes en las que aparece con las camisetas del FC Barcelona y el Sevilla, los dos equipos en los que militó en la competición española, y el mensaje: 'Leyenda de LaLiga. Descansa en paz, Diego'. Y el presidente Javier Tebas tuiteó:En twitter también se ha despedido. "Qué triste noticia. Perdí a un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Aún queda mucho por decir, pero por ahora, que Dios dé fuerzas a los miembros de la familia. Un día, espero que podamos jugar juntos a la pelota en el cielo", escribió el exjugador brasileño.El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus de Turín, calificó al argentino como "un mago sin igual"."Hoy me despido de un amigo y el mundo se despide de un eterno genio.", afirma el exatacante del Real Madrid en sus redes sociales."Se va demasiado pronto, pero deja un legado sin límites y un vacío que nunca se llenará. Descansa en paz, galletita. Nunca serás olvidado", indicó el portugués., legendario delantero brasileño campeón del mundo en 1994, confesó que Diego Armando Maradona, le trataba como un "hermano" y le apodaba "Chapulín", en alusión al mítico personaje de la serie mexicana de los años 70 interpretado por el comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños."Su paso por el mundo trajo mucha felicidad a su país y nos sedujo a todos.. Nunca fue un adversario. Me llamaba Chapulín y me trataba como un hermano", dijo Romário en su cuenta de Twitter.Maradona y Romário, seis años más joven que el astro argentino, coincidieron como rivales en varios encuentros de sus respectivas selecciones. "Ya lo dije otras veces, de los jugadores que vi en el terreno de juego, él fue el mejor", cercioró el antiguo futbolista brasileño."Mi abrazo a los argentinos, a su familia. Qué tristeza. Va con Dios, hermano", finalizó.El exportero colombiano René Higuita lamentó el fallecimiento del Pelusa, su "ídolo y amigo", y aseguro que"Los locos y diferentes a veces somos incomprendidos, pero guardamos grandes virtudes en el corazón", escribió Higuita en sus redes sociales, donde confesó que redactó ese mensajey con el "dolor" de la pérdida de quien fue su "ídolo y amigo".añadió Higuita, que marcó una época revolucionaria para el puesto de portero en las dos últimas décadas del siglo pasado, ya que solía salir jugando desde meta con los pies y luego se convirtió en un gran ejecutor de tiros libres y de penalti para marcar 39 goles en su carrera.El entrenador César Luis Menotti, que dirigió a Diego Maradona en la selección argentina y en el Barcelona, dijo que está "hecho mierda por la muerte" del astro del fútbol y que siente "mucho dolor"."No lo puedo creer, es terrible.No hay opinión que sirva ante esto, no tengo cabeza. Estoy destruido", dijo Menotti, de 82 años, al canal TyC Sports."Conozco a su familia, conocí a su viejo, a su mamá. He estado en su casa. No lo puedo creer.. Es una sorpresa trágica", añadió.Menotti hizo debutar a Maradona en la selección argentina y lo dirigió en la Copa del Mundo sub'20 que ganó la Albiceleste en Japón 1979 y en el Mundial de España 1982."He estado con él en todos los lugares, en las cosas graves que le pasó. Cuando era un futbolista con 15, 16 años, hasta mi estadía en Barcelona, que él se fue a Nápoles y yo volví para Buenos Aires. Ahí convivimos juntos muchos años", agregó., reaccionó el francés Michel Platini a la muerte de Diego Maradona, a quien confesó admirar pese a la rivalidad que ambos tuvieron en sus respectivas selecciones y en Italia, en el Nápoles uno y en la Juventus de Turín el otro."La primera palabra que aprendí en italia fue desafío, para referirse a la rivalidad entre nosotros", dijo el exjugador galo en declaraciones a la radio RTL."Era imposible que no hubiera rivalidad entre nosotros,", afirmó sobre el astro argentino fallecido a los 60 años en las afueras de Buenos Aires.Platini recordó que el primer encuentro entre ambos fue en 1979 en un Argentina resto del mundo cuando Maradona daba sus primeros pasos en la selección y que, desde entonces, no le perdió de vista."Estoy muy triste, es nuestro pasado que se va.. Se habían ido Di Stefano, Puskas y otros jugadores que marcaron mi juventud. Pero Diego marcó mi vida, como Cruyff", dijo el expresidente de la UEFA.