Doloroso castigo

Movistar Inter4

Osasuna Magna0

MOVISTAR INTER FS Jesús Herrero, Boyis, Dani Saldise, Pito y Eric Martel –cinco inicial–. También jugaron Raya, Fer Drasler, Bruno Iacovino y Cecilio.

OSASUNA MAGNA Asier, Wanderson, Tony, Bynho y Mancuso –cinco inicial–. También jugaron César, Dani Zurdo, Fabinho, Roberto Martil, Jesús, Juninho y Linhares.

Goles1-0, m.23: Dani Saldise; 2-0, m.27: Pito; 3-0, m.32: Dani Saldise; 4-0, m.37: Boyis.

Árbitros Carreira Romero y Ferrero Carballal. Mostraron amarillas a los visitantes Tony, Wanderson y Mancuso.

Pabellón Jorge Garbajosa. Con público.

torrejón de ardoz – Osasuna Magna cosechó una dolorosa derrota en la cancha de Inter. Dolorosa porque los navarros pudieron irse al descanso con ventaja en el marcador, pero vieron cómo su mala puntería y Jesús Herrero lo evitaban. Pero dolorosa sobre todo porque en la segunda mitad cometieron graves errores defensivos que permitieron a los locales colocar el 3-0 en el marcador –con doblete de Dani Saldise– y, a partir de ahí, todo fue un querer y no poder de los de Imanol Arregui.

Comenzó el encuentro con mas posesión para Inter ante un Xota que optaba por defender y tratar de salir al contragolpe. Los madrileños tenían más balón y procuraban llegar a la portería de Asier, pero lo hacían en tímidas acciones que no suponían peligro para el guardameta verde. Dani Saldise y Eric Martel lo intentaban en los primeros minutos, pero era Osasuna Magna el que dispuso de ocasiones más que suficientes. Ni Mancuso, ni Linhares ni Martil veían gol. Al descanso, 0-0.

En la segunda mitad, Osasuna volvía a tener una buena ocasión que Jesús Herrero salvaba bajo palos en una doble parada. Era el minuto 22, los navarros perdonaban de nuevo y acto seguido cometían un error defensivo que dejaba solo a Dani Saldise ante Asier, que poco pudo hacer para evitar el 1-0 a puerta vacía.

El gol dejó muy tocado al conjunto navarro, que cuatro minutos más tarde encajaba el segundo, esta vez en botas de Pito. Trataba de rehacerse el conjunto de Arregui, pero Jesús Herrero volvía a salvar a los suyos justo antes de que Saldise marcase el 3-0 en otro error defensivo. El técnico navarro mandaba a Tony colocarse la camiseta de jugador, pero era Inter el que marcaba de nuevo, esta vez en un remate de Boyis.

No hubo más historia. Inter defendía con orden ante un Osasuna completamente deshecho.

imanol arregui

"hay que convertir las ocasiones"

Entrenador. No estaba contento Imanol Arregui tras el choque. Lamentó las ocasiones perdidas y los errores defensivos. "Hemos hecho una buena primera parte, en la que hemos estado muy bien en defensa e incluso hemos tenido un par de ocasiones para habernos puesto por delante en el marcador, pero las hemos vuelto a fallar", decía. En la segunda, "hemos cometido dos errores gordos en defensa que nos han costado dos goles". Para el técnico de Osasuna, "durante la mayor parte del partido la diferencia ha estado en la pegada. Hay que convertir las ocasiones, porque no vale de nada hacerlas si luego no se materializan".

PRIMERA MASCULINA

Viña Albali-Emotion Zaragoza4-4

Córdoba-Santa Coloma2-2

Palma-O Parrulo Ferrol4-2

Barça-Jaén3-1

Aspil Jumpers-Burela1-2

Inter-Osasuna Magna4-0

Jimbee Cartagena-Levante5-1

Peñíscola-ElPozo Murcia3-4

Antequera-Betis2-1

CLASIFICACIÓN